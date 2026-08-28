Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 29 august – 4 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 29 august – 4 septembrie 2026

Între 29 și 30 august în zori, atmosfera schimbătoare din relațiile de familie relativizează totul, dar amplifică și tendința nativilor de a încerca să contracareze în mod neinspirat niște tensiuni firești.

Între 30 august, după ora 05:38′, și 1 septembrie dimineața, relațiile personale vor fi discordante sau discrepante, Săgetătorii fiind poate motivați de starea de neîncredere pe care o trăiesc de mai multă vreme și pe care ar dori-o tranșată prin aflarea adevărului; de aceea, ei pot avea inițiative lipsite de menajamente sau de diplomație. Relațiile de prietenie pot compensa acest stres afectiv prin tenta de relaxare și prin buna comunicare pe care nativii o pot stabili cu cei apropiați.

Între 1 septembrie, după ora 11:01, și 3 septembrie după-amiază, muncă, îndatoriri de serviciu, rutină; sănătate în parametri optimi. Planeta Marte va face conjuncție cu steaua fixă Sirius, care le va spori dorința de a avea bani, de a câștiga prin ajutorul cuiva sau prin hotărârea unei instituții asupra unor venituri, bunuri patrimoniale sau servicii; nota generală va fi exagerată sau lipsită de măsură în pretențiile afișate, ceea ce ar putea declanșa antipatii, acuzații și dispute.

Marte va mai face conjuncție și cu steaua Canopus (cârmaciul corabiei lui Menelaos), care le va insufla tenacitate și lipsă de suplețe în negocieri sau în formularea unor drepturi cuvenite. Planeta Venus va face conjuncție cu Arcturus, ghidul ceresc al navigatorilor, care le poate înlesni nativilor favoruri din partea prietenilor, în timp ce steaua Spica, simbolizând perioada secerișului și abundența, poate să le scoată în cale viitori protectori și îndrumători sau susținători ai unei cauze comune.

Între 3 septembrie, după ora 14:47′, și 4 septembrie, discuții neconcludente cu un asociat sau cu un soț; pierdere de timp, argumente neconvingătoare, abordări superficiale din partea partenerului.

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