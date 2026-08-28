După eșecul clar de a îngenunchea și obține concesii de la Teheran, SUA a revenit la o campanie de presiuni economice în încercarea de a destabiliza și mai mult guvernul iranian. Marco Rubio, secretarul de stat, a declarat aliaților că „pentru moment” este puțin probabil ca Statele Unite să lanseze noi atacuri.

Urmările acestui conflict prelungit sunt deja vizibile, iar efectele sale asupra Statelor Unite, Iranului și economiei globale sunt evidente. Iată principalele șase concluzii trase de Reuters:

Sprijinul politic pentru Trump s-a prăbușit

Războiul a fost nepopular de la început și a devenit chiar mai dezavuat de atunci. Un sondaj Reuters/Ipsos arată că rata de aprobare a președintelui Trump a scăzut de la 40% la 33% de la începutul conflictului, iar prețurile tot mai mari la combustibil subminează promisiunea sa electorală pentru 2024 de a reduce costurile pentru americani.

Trump a justificat intervenția militară prin dezvoltarea arsenalului de rachete și ambițiile nucleare ale Iranului, dar majoritatea americanilor nu au fost convinși. Doar 31% dintre cetățeni aprobă războiul, conform aceluiași sondaj. Acest procent este semnificativ mai scăzut comparativ cu alte conflicte recente ale SUA, precum războiul din Afganistan, care a avut ani de zile sprijin public de peste 50%, conform Gallup.

Nemulțumirea alegătorilor față de creșterea prețurilor afectează și Partidul Republican înaintea alegerilor intermediare din noiembrie, în care trebuie să-și apere majoritățile restrânse din Congres. În plus, conflictul a adâncit diviziunile dintre republicanii izolaționiști și cei care susțin continuarea presiunii militare asupra Iranului.

Economia globală a fost zguduită, dar nu distrusă

Atacurile au generat inițial panică, având în vedere rolul crucial al Strâmtorii Ormuz, prin care trece aproximativ o cincime din resursele mondiale de energie. Prețurile petrolului au crescut brusc, iar temerile legate de o recesiune globală s-au intensificat.

Totuși, impactul economic general a fost mai puțin sever decât se temea inițial. Fondul Monetar Internațional a revizuit de două ori prognoza de creștere globală pentru 2026, reducând-o la 3%, față de 3,3% prognozat în ianuarie. Reziliența economiei globale, investițiile și boom-ul tehnologic, în special în domeniul inteligenței artificiale, au atenuat impactul economic.

Un petrolier a fost lovit de un „proiectil necunoscut” lansat din Iran, în Strâmtoarea Ormuz. Imagien cu caracter ilustrativ. Foto: DiarioLibre / X

Iranul a fost doar slăbit, dar nu învins, iar regimul clerical e și mai radical

Forțele armate și economia Iranului au fost grav afectate, dar Teheranul continuă să lanseze atacuri și să mențină Strâmtoarea Ormuz închisă. În mai, amiralul Brad Cooper a declarat Congresului SUA că forțele americane au distrus 161 de nave iraniene și 82% din sistemele de apărare aeriană. Totuși, Iranul păstrează o capacitate semnificativă de rachete și drone.

Conform Reuters, doar o treime din întregul arsenal de rachete al Iranului a fost confirmată ca fiind distrusă, iar restul ar putea fi încă funcțional sau ascuns în buncăre. Inflația alimentară din Iran a atins 128% în iulie, conform Centrului Statistic al Iranului, iar criza economică s-a adâncit. În pofida acestor dificultăți, regimul iranian a înăsprit măsurile împotriva disidenței interne.

Sute de mii de oameni la funeraliile lui Ali Khamenei la Teheran, Foto: Profimedia

Statele Unite au pierdut încrederea și controlul țărilor partenere din Orientul Mijlociu

În loc de a elimina amenințarea iraniană, războiul pare să fi întărit poziția Teheranului, potrivit analiștilor. Atacurile cu rachete și drone ale Iranului au lovit statele arabe aliate SUA, afectând facilități militare și diplomatice, dar și transportul aerian.

Blocada impusă de rebelii Houthi în Marea Roșie și atacurile asupra navelor comerciale au dus la creșterea costurilor de transport și asigurare în întreaga regiune, adăugând incertitudine economiilor din Golf.

Programul nuclear al Iranului a fost întârziat, dar nu oprit. Armata SUA și-a arătat limitele

Atacurile lansate în iunie 2025 și în etapa inițială a conflictului actual au afectat grav centralele de îmbogățire a uraniului și alte facilități suspectate de lucrări legate de armament. De asemenea, loviturile israeliene au eliminat oameni de știință de vârf implicați în programul nuclear.

Potrivit evaluărilor serviciilor de informații americane din mai, timpul necesar Iranului pentru a produce suficient material fisionabil pentru o bombă a crescut la un an, față de șase luni înainte de război. Cu toate acestea, inspectorii ONU nu au mai avut acces la siturile nucleare iraniene, iar stocurile de uraniu îmbogățit rămân o necunoscută.

Războiul a costat viețile a 18 militari americani, iar peste 750 au fost răniți. Flota americană a pierdut 42 de aeronave, iar stocurile de muniție sunt aproape epuizate, conform unui raport Reuters.

Conflictul a dus la redistribuirea resurselor militare din Europa și Asia-Pacific în Orientul Mijlociu. Nava USS Gerald R. Ford a fost desfășurată pentru mai mult de un an, marcând cea mai lungă misiune a unui portavion de la războiul din Vietnam, iar alte nave suferă din cauza exploatării intense. Situația ridică semne de întrebare asupra capacității militare globale a SUA.

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