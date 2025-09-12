Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 13 – 19 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.
Horoscop săptămânal Scorpion – 13 – 19 septembrie 2025
Între 13 și 15 septembrie, posibile evoluții surprinzătoare în plan financiar sau patrimonial a căror motivație rămâne necunoscută nativilor.
Între 15 septembrie, după ora 3:30′, și dimineața zilei de 17 septembrie, motive de meditație pe o temă ce implică un crez, o convingere, un ideal, un proiect, un atașament asupra căruia Scorpionii păstrează rezerve, nefiind convinși că acestea mai reprezintă o soluție reală pentru viitorul lor profesional sau o împlinire personală.
Între 17 septembrie, după ora 8:20′, și 19 septembrie după-amiază, șansă de afirmare în plan socioprofesional, ascensiune în carieră, numire într-o funcție (asociată, uneori, cu un salt la nivelul responsabilităților, cucerire a unui trofeu, premiere, distincții și/sau posturi onorifice, spor de imagine și de autoritate). Pe 18 septembrie, Mercur va intra în zodia Balanței și, până pe 6 octombrie, va tranzita casa a XII-a, permițându-le nativilor să descopere ceva util lor: un secret, o mărturisire, o explicație necesară, un document rătăcit sau ascuns cu bună știință de cineva.
Între 18 și 19 septembrie, această planetă va face o conjuncție cu Soarele, opoziții cu Saturn și Neptun și un Trigon Regal cu Pluton și Uranus, ceea ce îi va conferi o versatilitate greu de estimat din cauza rapidității cu care aceste aspecte vor produce schimbări majore sau doar un „deranj astral” în sectoarele tranzitate: casa a IV-a a familiei, a VIII-a a bunurilor patrimoniale moștenite sau primite și a XII-a a necunoscutului, a tainelor și a enigmelor.
Din 19 septembrie, după ora 15:23′, acumulare de vibrații pe semnul Fecioarei care controlează sectorul prieteniei; influențe pozitive pentru relația Scorpionilor cu cei apropiați pe fondul intrării planetei Venus, Micul Benefic, în această casă, în ziua de 19 septembrie; până pe 13 octombrie, ea va crea premisele unei bune înțelegeri, cooperări sau întrajutorări.
