Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 14 – 20 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 14 – 20 februarie 2026

Între 14 și 15 februarie dimineața, nativii își vor păstra atitudinea reticentă, adoptată în ultimele săptămâni, în planul comunicării, verificând informațiile cu spirit critic și atenție pe detalii. „Scumpi la vorbă”, Scorpionii nu se vor lansa în conversații mondene, inițiind un dialog doar atunci când vor avea ceva important de spus.

Între 15 februarie, după ora 8:17′, și 17 februarie după-amiaza, casa a IV-a a relațiilor cu familia din care provin nativii va fi tulburată de Luna Nouă în Vărsător, din 17 februarie, asociată cu o eclipsă de Soare, care va avea darul să rupă armonia între ei și rudele apropiate ori să le amplifice pe cele deja existente.

Poate că nu întotdeauna va fi vorba de ambiții personale, de orgolii sau de interese, ci de evenimente neplăcute, critice sau grave (o boală, un accident) care să-i pună pe Scorpioni în situația de a le oferi susținerea și ajutorul necesare. Surprize mai pot avea și cei care trăiesc în străinătate și care s-ar putea confrunta cu situații inedite, referitoare la condițiile șederii lor în respectivele țări.

Între 17 februarie, după ora 16:09′, și seara zilei de 19 februarie, nativii vor căuta liniștea și binefacerile sufletești ale muzicii, artelor, lecturilor și preocupărilor superioare pentru a se izola de provocările cotidiene; acestea vor fi trăite la cote intense grație intrării Soarelui, pe 18 februarie, în zodia Peștilor; până pe 20 martie, el va susține inspirația sau vocația artistică, creativă și interpretativă.

Între 19 februarie, după ora 21:39′, și 20 februarie, starea de sănătate va fi marcată de stres, migrene, insomnii, reacții bruște, nervozitate, lipsă de suplețe pe fondul acumulării unei vibrații astrale intensificate, din 14 februarie, de Saturn, care va greva acest sector de liniștea necesară până în aprilie 2028. Posibile schimbări dezavantajoase la locul de muncă sau nemulțumiri salariale.

