Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 14 – 20 martie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 14 – 20 martie 2026

Pe 14 martie, cele mai multe dintre dialogurile purtate de Scorpioni nu vor fi de dragul socializării, ci din nevoia de a întreba și primi răspunsuri care să le limpezească o chestiune neclară, pentru a consulta un specialist într-o problemă căreia nu îi găsesc o soluție rezonabilă, a se sfătui și a asculta o opinie autorizată și competentă; dacă va fi întrebat, va răspunde, dar nu se va pierde în narațiuni, glume și comentarii fără rost.

Deplasări făcute pentru că „n-au încotro”, dar dorința nativilor, în această perioadă, nu va fi să-și risipească timpul util nici cu scurte deplasări, nici cu excursii.

Între 14 martie, după ora 17:14′, și începutul zilei de 17 martie, relațiile de familie vor evolua în nota obișnuită de când Pluton s-a instalat în această casă a IV-a, adică cu destul disconfort.

Între 17 martie, după ora 1:16′, și dimineața zilei de 19 martie, viața afectivă va continua să fie armonioasă, oferindu-le plăceri și bucurii pe mai multe planuri de viață și activitate (în plan sentimental, creativ, artistic, cultural sau ca părinți). Luna Nouă în Pești, din 19 martie, va accentua această nevoie sufletească de împlinire, de satisfacții și de evadare într-o lume de valori și armonii interioare, amplificându-le sensibilitatea și disponibilitatea spre experiențe de viață speciale.

Între 19 martie, după ora 6:03′, și 20 martie, sectorul activității profesionale curente va fi influențat de șase planete care au intrat în ultima vreme în zodia Berbecului, cea mai importantă fiind intrarea Soarelui în această casă pe 20 martie; până pe 20 aprilie, el va dinamiza sectorul muncii și al relațiilor de serviciu, având un efect pozitiv pentru că îi va încărca pe Scorpioni cu energie, dar, la un loc, cele șase planete, în tranzit prin Berbec, vor crea un context astral solicitant, obositor și plin de neprevăzut chiar și pentru sănătatea funcțiilor cerebrale și a organelor de simț.

