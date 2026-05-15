Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 16 – 22 mai 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea.

Horoscop săptămânal Scorpion – 16 – 22 mai 2026

Între 16 și 17 mai, dimineața, echilibru și pragmatism în relațiile parteneriale, mai ales în abordările cu asociații, cu colegii de proiect, cu părțile unui contract. Luna Nouă în Taur din 16 mai va accentua teama de necunoscut care va explica prudența în fața unei soluții îndrăznețe și nota unor întâlniri care vor avea mai mult aerul unor consultări decât dinamica unor soluții definitive.

Din 19 mai, când Marte va intra în zodia Taurului și, până pe 28 iunie, se va putea vorbi chiar de o rezistență în fața unor presiuni morale sau materiale exercitate asupra nativilor.

Între 17 mai, după ora 05:23′, și 19 mai, în zori, multe dialoguri pe o temă financiară, discuții în contradictoriu, soluții, consultări pe teme referitoare la mecanismele financiare sau la procedurile legale. Mercur îi va susține pe nativi care vor da dovadă de perspicacitate. Contextul, nerezolvat, încă, va fi, în continuare, obiectul unor dispute sau inițiative din 21 mai, când Soarele va intra în acest sector și până pe 21 iunie.

Între 19 mai, după ora 04:46′, și 21 mai, dimineața, casa aprofundării cunoștințelor profesionale, a specializărilor și a evoluției personale va fi favorizat, din 19 mai, de prezența planetei Venus care le va deschide Scorpionilor noi căi de cunoaștere. Până pe 13 iunie, alături de Jupiter, ea ar putea netezi drumul spre ipostazele pentru care nativii se pregătesc: plecarea la o specializare, primire unei burse, deplasare pe termen scurt sau mediu pentru aprofundarea și lărgirea orizontului de înțelegere a unor premize socio-profesionale.

Aceste două planete vor crea un cadru armonic oferindu-le nativilor șansa de a fi creativi, sensibili, inspirați, profunzi și performanți în activitățile intelectuale, formative sau artistice. Între 21 mai, după ora 05:48′ și 22 mai, activități socio-profesionale importante, sarcini de serviciu dificile, misiuni care presupun asumarea unui risc.

