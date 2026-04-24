Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 25 aprilie – 1 mai 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea.

Horoscop săptămânal Scorpion – 25 aprilie – 1 mai 2026

Între 25 și 26 aprilie în zori, pentru unele persoane s-ar putea pune probleme esențiale privitoare la funcție, rang, putere, autoritate, decizii esențiale, asumare a răspunderii în plan socioprofesional.

Pe 26 aprilie, Uranus va intra în zodia Gemenilor, în care s-a mai aflat pentru câteva luni (între 7 iulie și 8 noiembrie 2025), timp în care a anticipat câteva dintre marile teme existențiale, individuale și colective cu care nativii se vor confrunta până pe 23 mai 2033.

Uranus va influența comunicarea interumană directă, comunicarea prin intermediul tehnologiei moderne, învățarea, circulația ideilor și va șubrezi o serie de concepții, atitudini și viziuni despre oameni, lume, viață, valori fundamentale, locul și rolul individului într-un spațiu de muncă și viață nou, în care va trebui să se integreze.

În cazul Scorpionilor, acest tranzit va influența sectorul problemelor financiare și materiale de mare valoare (partaje, moșteniri, ieșiri dintr-un acționariat, recuperări, retrocedări, despăgubiri) și va modifica statutul acestora sau parcursul rezolvării lor în chip brusc, imprevizibil, de multe ori uimitor, prin ineditul ipostazelor cu care nativii se vor confrunta, dar, ținând cont și de specificul acestei case, el va patrona speculațiile, inițiativele „inspirate”, însă mai puțin obișnuite. Între 26 aprilie, după ora 4:05′, și 28 aprilie la prânz, relațiile personale vor evolua în nota obișnuită, fără surprize sau noutăți.

Între 28 aprilie, după ora 12:03′, și 30 aprilie seara, se va menține activ stresul astral îndreptat asupra organelor localizate la nivelul capului; enervări, agitație, irascibilitate; posibile conflicte la locul de muncă. Între 30 aprilie, după ora 22:02′, și sfârșitul zilei de 1 mai, întreaga lor ființă va absorbi influențele emanate de Luna Plină în Scorpion (casa I a personalității), care se va produce în ziua de 1 mai, făcându-i intuitivi.

