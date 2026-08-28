Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 29 august – 4 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 29 august – 4 septembrie 2026

Între 29 și 30 august în zori, relațiile personale vor fi plăcute, tandre și încărcate de un atașament sincer, în timp ce relațiile de prietenie vor evolua corect, respectuos, reciproc avantajoase.

Între 30 august, după ora 05:38′, și 1 septembrie dimineața, stres la locul de muncă sau enervări care le pot da peste cap starea de sănătate (insomnii, pusee de hipertensiune, tulburări ale circulației cerebrale sau ale vederii, migrene).

Între 1 septembrie, după ora 11:01, și 3 septembrie după-amiază, unii Scorpioni își vor dori să stabilizeze o relație de cooperare, dar pentru asta vor trebui să-i convingă pe colaboratorii sau asociații lor că nu se vor purta ca niște super adviseri sau că își vor aroga competențe și răspunderi ce nu intră în „fișa postului”. Planeta Marte va face conjuncție cu steaua fixă Sirius, care va accentua nevoia nativilor de a se izola pentru a medita asupra evenimentelor curente, pentru a trage concluzii și a se raporta corect față de oameni și evenimente.

Scorpionii tineri vor manifesta vizibil ambiția de a se afirma, de a înfrânge rezistența unor grupuri sau cercuri de influență care încă nu-i „prizează”. Marte va mai face o conjuncție cu steaua Canopus (cârmaciul corabiei lui Menelaos), care le va insufla nativilor hărnicie, dedicare, concentrare și rezistență la efort pentru a-și atinge scopurile.

Planeta Venus va face conjuncție cu Arcturus, ghidul ceresc al navigatorilor, care le poate oferi șansa unei vindecări fie printr-un diagnostic corect, fie prin aplicarea unei terapii originale (experimentale?), în timp ce steaua Spica, simbolizând perioada secerișului și abundența, le poate oferi șansa descoperirii unui adevăr, a unei informații utile sau o protecție discretă. Între 3 septembrie, după ora 14:47′, și 4 septembrie, informații contradictorii cu privire la bani, reglementări legale, strategie financiară sau patrimonială.

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