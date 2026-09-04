Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 5 – 11 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 5 – 11 septembrie 2026

Pe 5 septembrie, răzgândiri pe teme financiare, revizuirea unui proiect ce li se va părea nativilor prea scump, nepotrivit momentului sau lesne de amânat cu scopul de a face economie.

Între 5 septembrie, după ora 16:31, și 7 septembrie, disconfort la nivelul conștiinței sau al impresiilor și emoțiilor produse de întâlniri, discuții, evenimente cu tentă profesională care îl pot pune pe un nativ fie în situația de a se declara în dezacord cu ceea ce se discută într-o adunare, fie va trebui să-și reprime opiniile ceea ce nu va fi simplu mai ales dacă, în acel context, vor trebui luate niște decizii.

Marte va acționa în acest fel până pe 28 septembrie, dar, din 10 septembrie, planeta Venus va intra în zodia Scorpionului și îi va proteja pe Scorpioni de contradicții, controverse, antipatii sau ostilități, dându-le soluții salvatoare pentru a depăși aceste momente ingrate

. Între 7 septembrie, după ora 19:50, și seara zilei de 9 septembrie, Jupiter în tranzit prin casa puterii și a succesului este chemat să-și exercite vocația de Mare Benefic și Protector dar misiunea va fi îngreunată de Kiron, Puton și, din 10 septembrie, chiar de către Venus, cele patru posturi astrale conturând un Pătrat mistic greu de gestionat funcționând pe cele patru case esențiale ale unei hărți. Cel mai greu vor suporta Scorpionii dezechilibrul relațional sau afectiv în relația cu părinții sau cu familia, Între 9 septembrie, după ora 22:35, și 11 septembrie, o schimbare, un eveniment semnificativ, s-ar putea petrece în legătură directă cu Luna Nouă în Fecioară din 11 septembrie.

Un context de viață și de relații personale modificat de apariția, în cercul de apropiați, a unei persoane importante? Pe 10 septembrie, Mercur va intra în zodia Balanței și, până pe 30 septembrie, va străbate sectorul enigmatic al casei a XII-a unde va favoriza informații ținute la secret sau aflarea adevărului.

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