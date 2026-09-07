172 de angajați ar urma să fie concediați din cele patru baze din România

În total, ar fi vorba de 172 de angajați din bazele din București, Iași, Cluj și Craiova. Aceștia ar urma să fi afectați în perioada octombrie-noiembrie 2026, potrivit sursei citate mai sus. Pe lista companiei eriene s-ar afla piloți, copiloți și însoțitori de bord.

Operatorul aerian Wizz Air, care are în prezent 1.892 de salariați, ar fi precizat că vor fi afectați 43 de angajați, în medie, de la fiecare dintre cele patru baze operaționale. Cele mai multe disponibilizări ar fi planificate la Craiova, cu 47 de locuri de muncă vizate. La București ar urma să fie concediați 46 de salariați, la Iași 44, iar la Cluj 36, mai scrie sursa citată mai sus.

Contactați de către Libertatea pentru un punct de vedere, reprezentanții companiei Wizz Air au spus că vor reveni cu un răspuns în cazur acestor disponibilizări.

Care ar fi principalele criterii de selecție pentru disponibilizări

Conform documentului obținut și citat de Apix.ro și Economica.net, selecția salariaților care vor fi concediați ar urma să se facă pe baza a două criterii stabilite de companie:

  • Evaluarea obiectivelor de performanță pe o perioadă de până la 12 luni, în funcție de regulile interne.
  • Vechimea în cadrul grupului de societăți Wizz Air, aplicabilă doar în cazurile în care criteriul performanței nu permite o departajare clară între salariați.

„Pentru claritate, al doilea criteriu (vechimea în muncă prevăzută la punctul (ii) de mai sus) se va aplica numai în cazurile în care primul criteriu (evaluarea realizării obiectivelor de performanță prevăzută la punctul (i) de mai sus) nu permite departajarea salariaților în cauză”, se menționează în notificarea prezentată de Apix.ro.

Cum ar arăta calendarul disponibilizărilor de la Wizz Air

Procesul de disponibilizare ar fi programat să înceapă în octombrie 2026 și să se finalizeze în noiembrie 2026. Contractele de muncă ale angajaților afectați ar putea înceta la expirarea perioadei de preaviz.
Sindicatul Wizz Air ar urma să aibă termen până pe 14 septembrie 2026 pentru a depune un punct de vedere oficial cu privire la această decizie.

Cum sunt distribuite posturile pe fiecare bază afectată

La baza operațională București (BBU) ar urma să fie disponibilizați:

  • 7 posturi de Pilot comandant avion (Captain – CPT)
  • 6 posturi de Copilot/Pilot aeronave (First Officer – FO/Senior First Officer – SFO)
  • 7 posturi de Însoțitor de bord senior (Senior Cabin Attendant – SCA)
  • 26 posturi de Însoțitor de bord junior (Cabin Attendant – CA/Junior Cabin Attendant – JCA)

Disponibilizările la baza operațională Craiova (CRA) ar urma să fie:

  • 6 posturi de Pilot comandant avion (CPT)
  • 8 posturi de Copilot/Pilot aeronave (FO/SFO)
  • 10 posturi de Însoțitor de bord senior (SCA)
  • 23 posturi de Însoțitor de bord junior (CA/JCA)

În baza operațională Cluj-Napoca (CLJ):

  • 5 posturi de Pilot comandant avion (CPT)
  • 6 posturi de Copilot/Pilot aeronave (FO/SFO)
  • 6 posturi de Însoțitor de bord senior (SCA)
  • 19 posturi de Însoțitor de bord junior (CA/JCA)

Concedierile ce ar urma să aibă loc la baza operațională Iași (IAS):

  • 6 posturi de Pilot comandant avion (CPT)
  • 7 posturi de Copilot/Pilot aeronave (FO/SFO)
  • 8 posturi de Însoțitor de bord senior (SCA)
  • 22 posturi de Însoțitor de bord junior (CA/JCA)

Totate posturile vizate de concedieri ar fi funcții de execuție în cadrul Wizz Air

În notificarea prezentată de portalul de știri citat anterior, Wizz Air specifică faptul că anumite posturi din cadrul departamentelor Flight Operations și Cabin Operations sunt considerate similare, având niveluri de responsabilitate și activități asemănătoare. Astfel, posturile de First Officer (FO) și Senior First Officer (SFO) sunt tratate ca fiind identice, la fel ca posturile de Cabin Attendant (CA) și Junior Cabin Attendant (JCA).

Wizz Air ar fi subliniat că toate posturile vizate de aceste concedieri sunt funcții de execuție.

La începutul acestui an, Wizz Air a lansat o platformă de vacanțe bazată pe AI, prin care turiștii își pot cumpăra zboruri și cazare într-un singur loc.

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