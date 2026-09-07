„Începe o nouă etapă”, a scris Marian Godină pe contul de socializare. Cu o zi înainte, fostul polițist a anunțat că fetița lui mai mică va începe creșa. „Cât de repede trece timpul…Mâine începe Irina creșa, iar eu voi schimba prefixul”, a transmis Marian Godină.

Ce cadou a primit Marian Godină din partea fetelor sale

„Am împlinit 40 de ani în avion, în drum spre România, iar când am ajuns acasă, pe la 4, am găsit surpriza originală de mai jos pregătită de cele trei fete ale mele.

​Iată-mă la 40 de ani, un prag pe care când eram mai tânăr îl vedeam undeva foarte departe, în cealaltă categorie de vârstă, aia a oamenilor mari și serioși cărora le spuneam „sărut mâna”.

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Ei bine, am ajuns aici și pot să zic că viața e exact așa cum trebuie să fie: plină de lecții învățate, de oameni faini aproape, de proiecte noi care mă țin în priză și de multă energie pentru tot ce urmează, căci urmează foarte multe: o carte nouă, un nou turneu de stand-up prin toată țara, un proiect nou pregătit pentru copii, dar și multe lucruri prin asociația noastră.

​Dacă trag linie, ultimii ani au venit cu de toate: schimbări majore, decizii curajoase, momente de respiro, dar mai ales cu certitudinea că am lângă mine familia pe care mi-am dorit-o.

​Intru în această nouă etapă cu aceeași curiozitate de a explora lumea, cu chef de râs, de scris, de făcut lucruri care contează și, evident, cu gândul că cei 40 de ani sunt, de fapt, noul punct de start.

​Hai, să fie bine tuturor!

Mulțumesc tuturor celor care sunteți pe aici și faceți parte din povestea asta și vă rog să mă urmăriți și pe Instagram, pentru că am neglijat mulți ani acel cont!

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