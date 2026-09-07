Din toamna acestui an, Cătălin Măruță prezintă emisiunea „Furnicuțele” la Antena 1, după ce în urmă cu aproximativ șase luni el a rămas fără show-ul „La Măruță”, pe care îl modera la PRO TV.

Cătălin Măruță a înlocuit-o pe Denise Rifai la cârma emisiunii de la Antena 1, iar Libertatea a stat de vorbă cu prezentatorul TV despre această schimbare.

„Asta e a treia săptămână de când am început filmările. Am impresia că fac de foarte mult timp show-ul ăsta, mă simt foarte bine și cred că asta contează foarte tare: să poți să fii într-un format în care să nu simți vreo presiune sau să simți că nu e locul tău acolo! Mă simt senzațional, am impresia că sunt cu Blană și cu Scamă prieten de foarte mult timp. Radu Ciucă este cu mine în echipă de atât de mult timp… La fel și Oase, este un prieten extraordinar.

Sunt niște oameni, vorbesc atât despre cei care apar la televizor, cât și despre cei care sunt în spatele camerelor de filmat, o parte dintre ei sunt colegi cu care am lucrat, colegi cu care am fost în alte proiecte de televiziune. Știi cum e: avem o vârstă și ne cunoaștem destul de bine toți”, a spus recent Cătălin Măruță în exclusivitate pentru Libertatea.

Potrivit programului oferit de Antena 1, se pare că „Furnicuțele” va fi în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 17.00 și 19.00. Iar acest lucru înseamnă că prezentatorul Cătălin Măruță va intra în „război” direct cu două producții de la PRO TV!

Mai exact, de la ora 17.00, Cătălin Măruță se va lupta pentru audiență cu jurnalul de știri de la PRO TV, iar de la ora 18.00 fostul prezentator al postului din Pache Protopopescu va avea un duel cu emisiunea „Batem palma”, prezentată de Cosmin Seleși.