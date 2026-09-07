Șantierul Naval Mangalia poate fi vândut cu preț redus, după ce la primele trei licitații nimeni n-a făcut vreo ofertă

După trei licitații în care prețul de pornire a fost menținut la 184 de milioane de euro, Tribunalul Constanța a aprobat propunerea lichidatorului Damen Mangalia de a modifica prețul de vânzare. Mai urmează o licitație la acest nivel, după care prețul poate fi redus, iar licitațiile pot fi organizate la intervale mai scurte decât cel lunar, a relatat news.ro.

Decizia instanţei referitoare la noua modalitate de vânzare este executorie, dar poate fi atacată cu apel în 7 zile de la comunicare.

Magistraţii Tribunalului Constanţa au acceptat propunerea CITR, casa de insolvenţă a Damen Mangalia. Aceasta cere ca vânzarea şantierului naval să pornească tot de la valoarea actuală de piaţă, de 184 milioane de euro, dar să poată fi redusă în cazul în care nimeni nu face o ofertă la acest nivel.

„Admite cererea formulată de petentul CITR SPRL Filiala Constanţa, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Damen Shipyards Mangalia S.A.”, se arată în minuta publicată de magistraţi.

„Aprobă vânzarea în bloc a activului funcţional Şantierul Naval Mangalia aflat în patrimoniul debitoarei, potrivit dispoziţiilor ce reglementează vânzarea bunurilor prin licitaţie publică în cadrul procedurii de executare silită din Codul de procedură civilă”, se mai arată în documentul instanţei.

Un nou termen în dosarul insolvenţei, transformat în dosar al falimentului, a fost fixat pentru 28 septembrie.