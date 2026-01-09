Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 10 – 16 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 10 – 16 ianuarie 2026

Între 10 și 11 ianuarie la prânz, evoluție normală a sănătății, dar și a stării de sănătate. Între 11 ianuarie, după ora 12:56′, și începutul zilei de 14 ianuarie, relațiile parteneriale vor fi marcate de atitudinea mai puțin constructivă a celor născuți în zodia

Taurului, care îl mai au încă pe Uranus în tranzit în casa I a personalității lor; în prezent, fiind retrograd, el îi va împinge pe nativi să fie refractari la oferte, soluții și propuneri; aceștia le vor privi cu reticență sau cu nehotărâre și nu se vor pronunța clar cu prilejul nici unei împrejurări (comunicare telefonică sau prin mijloacele tehnologiei moderne ori dialog față în față inițiat special pentru respectiva temă de interes comun).

Între 14 ianuarie, după ora 1:34′, și 16 ianuarie după prânz, nevoie de a se informa pe teme financiare, economice, juridice; unele informații sau lămuriri ar putea să-i indispună. Nu luați decizii importante cu substrat bănesc sau patrimonial în această perioadă. Din 16 ianuarie, după ora 13:47′, tensiuni manifestate pe direcția celor două case ale comunicării unde se vor accentua niște diferențe de opinii sau convingeri ale nativilor cu mediul în care își desfășoară activitatea.

Determinare astrală specială, în casa a IX-a a ideologiei, a premiselor „înalte” socioprofesionale, unde vor opera cinci planete în opoziție cu Jupiter retrograd, din casa „micii comunicări”, care va șubrezi reperele clare și va submina argumentele pe care se bazau atașamentele importante față de idei, curente și opinii sau credințe.

Relații destul de complicate sau blocate și întârziate cu unele instituții din afara țării ori cu cei care se află în străinătate cu care trebuie să ia legătura. Unele răspunsuri pot formula un refuz, dar fără un temei real juridic, de unde și nevoia de a insista, de a contesta, de a cere reanalizarea situației pentru care se face respectiva solicitare.

