Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 11 – 17 aprilie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 11 – 17 aprilie 2026

Între 11 și 13 aprilie dimineața, tensiuni în mediul profesional; stres provocat de activitățile publice, oficiale, în legătură cu publicul, care îi vor obliga pe nativi să se controleze și să se pregătească pentru a le face față în chip onorabil.

Între 13 aprilie, după ora 11:56′, și după-amiaza zilei de 15 aprilie, relațiile personale vor evolua în nota obișnuită, poate cu un plus de satisfacție sau bucurie în cazul relațiilor de prietenie unde Taurii se pot simți bine. Pe 15 aprilie dimineața, Mercur va intra în zodia Berbecului și până pe 3 mai, alături de restul planetelor aflate în tranzit în casa a XII-a, va solicita procesele mentale (gândirea, rațiunea, comunicarea, analiza și conturarea unor atitudini) pe fondul unor circumstanțe „aprinse” de mici conflicte, ostilități, dialoguri incomode.

Între 15 aprilie, după ora 17:04′, și după-amiaza zilei de 17 aprilie, șapte planete se vor reuni în zodia Berbecului, eveniment care, în această formulă planetară, nu s-a petrecut niciodată de la anul 1 d. Hr. până în prezent.

Este adevărat că de-a lungul ultimelor două milenii s-au produs câteva clustere alcătuite din șapte planete în Berbec, dar neasemănătoare între ele, pentru că de fiecare dată au funcționat combinații diferite de șapte din cele unsprezece planete luate în calcul de astrologie (Soare, Lună, Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluton și Kiron).

În plus, pe 17 aprilie se va produce Luna Nouă în Berbec, iar nativii vor trăi aceste provocări în planul subtil al sănătății, prin reactivarea unor amprente genetice care vor crea stări organice noi; luptă cu trecutul; nevoia de eliberare de o influență nefastă dobândită prin acceptarea unui model negativ; aflarea unor adevăruri ascunse până acum. Din 17 aprilie, după ora 18:58′, context fertil pentru evenimentele ce pot da o turnură pozitivă multor demersuri și inițiative personale.

