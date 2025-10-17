Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 18 – 24 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 18 – 24 octombrie 2025

Între 18 și 19 octombrie dimineața, delicatețe, tandrețe, nevoie de a împărtăși emoțiile cu cineva drag, de confirmare a stabilității unei relații. Creativitate, gust și rafinament sporite în cazul artiștilor, actorilor și interpreților, care îi pot conduce la soluții interesante și convingătoare estetic.

Între 19 octombrie, după ora 7:02′, și 21 octombrie după-amiaza, context favorabil pe fondul unor schimbări la locul de muncă; chiar dacă acelea nu vor fi favorabile pentru toată lumea, totuși, nativii se vor putea „strecura” și vor găsi o soluție fie acceptabilă, fie de compromis, dar fără prea multe sacrificii; Luna Nouă în Balanță (casa a VI-a a muncii), din 21 octombrie, va pune accentul pe aceste schimbări. Stare de sănătate mulțumitoare.

Între 21 octombrie, după ora 18:42′, și 24 octombrie dimineața, acumulare de cinci posturi astrale în zodia Scorpionului care controlează casa relațiilor parteneriale. Atenție, una sau chiar mai multe relații se pot modifica, uneori dramatic.

În general, va fi vorba de situații speciale care vor scoate la lumină niște circumstanțe care nu le vor conveni Taurilor, care se vor simți trădați, păcăliți (ori chiar așa va fi!) și care, firește, vor lua atitudine. Risc de stricare a unei colaborări, a unei asocieri care s-ar putea explica prin intrigile și manevrele unor terți doritori să strice o echipă ce avea succes și funcționa bine. Posibile crize de gelozie ale unui soț/unei soții.

Pe 23 octombrie, Soarele va intra în zodia Scorpionului și, până pe 22 noiembrie, va alimenta cu multă energie acest sector partenerial, dar într-o direcție ce va intensifica ambiția, dorința de revanșă și replicile tăioase ori gesturile demonstrative, de intimidare. Din 24 octombrie, după ora 7:19′, revizuiri ale unui cadru legal, modificat de curând, ce reglementează niște chestiuni financiare sau patrimoniale cuvenite sau disputate cu alte persoane.

