Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 18 – 24 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 18 – 24 octombrie 2025

Între 18 și 19 octombrie dimineața, delicatețe, tandrețe, nevoie de a împărtăși emoțiile cu cineva drag, de confirmare a stabilității unei relații. Creativitate, gust și rafinament sporite în cazul artiștilor, actorilor și interpreților, care îi pot conduce la soluții interesante și convingătoare estetic.

Între 19 octombrie, după ora 7:02′, și 21 octombrie după-amiaza, context favorabil pe fondul unor schimbări la locul de muncă; chiar dacă acelea nu vor fi favorabile pentru toată lumea, totuși, nativii se vor putea „strecura” și vor găsi o soluție fie acceptabilă, fie de compromis, dar fără prea multe sacrificii; Luna Nouă în Balanță (casa a VI-a a muncii), din 21 octombrie, va pune accentul pe aceste schimbări. Stare de sănătate mulțumitoare.

Între 21 octombrie, după ora 18:42′, și 24 octombrie dimineața, acumulare de cinci posturi astrale în zodia Scorpionului care controlează casa relațiilor parteneriale. Atenție, una sau chiar mai multe relații se pot modifica, uneori dramatic.

Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani, trădători și alți ofițeri români
Recomandări
Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani, trădători și alți ofițeri români

În general, va fi vorba de situații speciale care vor scoate la lumină niște circumstanțe care nu le vor conveni Taurilor, care se vor simți trădați, păcăliți (ori chiar așa va fi!) și care, firește, vor lua atitudine. Risc de stricare a unei colaborări, a unei asocieri care s-ar putea explica prin intrigile și manevrele unor terți doritori să strice o echipă ce avea succes și funcționa bine. Posibile crize de gelozie ale unui soț/unei soții.

Pe 23 octombrie, Soarele va intra în zodia Scorpionului și, până pe 22 noiembrie, va alimenta cu multă energie acest sector partenerial, dar într-o direcție ce va intensifica ambiția, dorința de revanșă și replicile tăioase ori gesturile demonstrative, de intimidare. Din 24 octombrie, după ora 7:19′, revizuiri ale unui cadru legal, modificat de curând, ce reglementează niște chestiuni financiare sau patrimoniale cuvenite sau disputate cu alte persoane.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine.
ABONEAZĂ-TE HOROSCOPUL ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Primele imagini din blocul din Rahova unde s-a produs explozia. Arafat: Imobilul riscă să se prăbușească
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Bilanțul răniților crește considerabil, salvările vin și pleacă de urgență spre spitale și a apărut prima mărturie a unui locuitor fix de pe etajul unde a avut loc explozia. Ce s-a întâmplat zilele trecute în bloc, de fapt. Se schimbă ce se știa
Viva.ro
Bilanțul răniților crește considerabil, salvările vin și pleacă de urgență spre spitale și a apărut prima mărturie a unui locuitor fix de pe etajul unde a avut loc explozia. Ce s-a întâmplat zilele trecute în bloc, de fapt. Se schimbă ce se știa
Vedetă TV, înjunghiată mortal de iubit! I-a făcut copie la chei pe ascuns, a luat un cuțit și s-a năpustit asupra ei. Vestea îngrozitoare i-a tulburat pe toți
Unica.ro
Vedetă TV, înjunghiată mortal de iubit! I-a făcut copie la chei pe ascuns, a luat un cuțit și s-a năpustit asupra ei. Vestea îngrozitoare i-a tulburat pe toți
Cauza morții actriței Diane Keaton. Anunțul OFICIAL făcut de familie: "Își iubea animalele și a fost fermă în sprijinul..."
Elle.ro
Cauza morții actriței Diane Keaton. Anunțul OFICIAL făcut de familie: "Își iubea animalele și a fost fermă în sprijinul..."
gsp
„A venit Poliția la ușă: «Haideți jos!»”. Sportiv român, mobilizat pe repede-nainte de MApN. „Practic, știi ce te pun să faci acolo?”
GSP.RO
„A venit Poliția la ușă: «Haideți jos!»”. Sportiv român, mobilizat pe repede-nainte de MApN. „Practic, știi ce te pun să faci acolo?”
Cristi Borcea, prima reacție, după ce a apărut că va fi audiat într-un dosar de înșelăciune: „Cele două să răspundă în fața legii!”
GSP.RO
Cristi Borcea, prima reacție, după ce a apărut că va fi audiat într-un dosar de înșelăciune: „Cele două să răspundă în fața legii!”
Parteneri
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Avantaje.ro
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

Primele imagini din blocul din Rahova unde s-a produs explozia. Arafat: Imobilul riscă să se prăbușească
Știri România 11:55
Primele imagini din blocul din Rahova unde s-a produs explozia. Arafat: Imobilul riscă să se prăbușească
„Să coboare Dumnezeu jos!”: Scandal uriaș într-un sat din Dolj, după ce preotul i-a făcut o slujbă de 30 de secunde unei bătrâne decedate și a plecat
Știri România 11:52
„Să coboare Dumnezeu jos!”: Scandal uriaș într-un sat din Dolj, după ce preotul i-a făcut o slujbă de 30 de secunde unei bătrâne decedate și a plecat
Parteneri
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Adevarul.ro
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Giovanni Becali și Horia Ivanovici, ceartă în direct și un nou pariu pe deciziile lui Lucescu: “Ăla de la Pafos e vreodată mai bun?!”
Fanatik.ro
Giovanni Becali și Horia Ivanovici, ceartă în direct și un nou pariu pe deciziile lui Lucescu: “Ăla de la Pafos e vreodată mai bun?!”
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Financiarul.ro
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Superliga.ro (P)
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Parteneri
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Elle.ro
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Tragedie de neimaginat! Părintele Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani, după ce s-a întors de la Biserică. Ce i-a spus soției înainte de a se prăbuși la pământ
Unica.ro
Tragedie de neimaginat! Părintele Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani, după ce s-a întors de la Biserică. Ce i-a spus soției înainte de a se prăbuși la pământ
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observa
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observa

Monden

Alexandra Stan, declarații cutremurătoare la 12 ani, după ce a fost bătută de fostul manager: „Aveam un profil de victimă, victima caută agresor”
Stiri Mondene 12:20
Alexandra Stan, declarații cutremurătoare la 12 ani, după ce a fost bătută de fostul manager: „Aveam un profil de victimă, victima caută agresor”
Anca Serea a leșinat în brațele lui Adrian Sînă. „Din păcate, de-a lungul anilor, am trecut prin mai multe episoade”
Stiri Mondene 11:28
Anca Serea a leșinat în brațele lui Adrian Sînă. „Din păcate, de-a lungul anilor, am trecut prin mai multe episoade”
Parteneri
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
TVMania.ro
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
ObservatorNews.ro
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Libertateapentrufemei.ro
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Parteneri
Revelionul pentru care nu există contract semnat vinde bilete pe Arena Națională! Reacția autorităților
GSP.ro
Revelionul pentru care nu există contract semnat vinde bilete pe Arena Națională! Reacția autorităților
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
GSP.ro
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
Parteneri
Un liceu din proximitatea exploziei din Capitală a fost puternic afectat. Imagini din sălile de clasă. 10 copii, răniți
Mediafax.ro
Un liceu din proximitatea exploziei din Capitală a fost puternic afectat. Imagini din sălile de clasă. 10 copii, răniți
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
StirileKanalD.ro
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Wowbiz.ro
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Wowbiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Redactia.ro
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Femeia dispărută a fost găsită moartă într-o pădure la marginea Capitalei, ucisă chiar de iubitul fiicei sale de 14 ani. Mărturiile incredibile ale vecinilor
KanalD.ro
Femeia dispărută a fost găsită moartă într-o pădure la marginea Capitalei, ucisă chiar de iubitul fiicei sale de 14 ani. Mărturiile incredibile ale vecinilor

Politic

Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Politică 16 oct.
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el. Ce spune Guvernul
Politică 15 oct.
Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el. Ce spune Guvernul
Parteneri
A început proiectarea! Noutăți despre tronsonul montan al A8: două dintre cele șase loturi sunt în lucru. Cel mai lung are 19 tuneluri pe 21 de kilometri
ZiaruldeIasi.ro
A început proiectarea! Noutăți despre tronsonul montan al A8: două dintre cele șase loturi sunt în lucru. Cel mai lung are 19 tuneluri pe 21 de kilometri
Incredibil! Costel Gâlcă a copilărit în blocul unde s-a produs explozia! Becali: “La liceul Bolintineanu am făcut studiile!”
Fanatik.ro
Incredibil! Costel Gâlcă a copilărit în blocul unde s-a produs explozia! Becali: “La liceul Bolintineanu am făcut studiile!”
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift
Spotmedia.ro
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift