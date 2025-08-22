Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 23 – 29 august 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 23 – 29 august 2025

În prima parte a zilei de 23 august, conflicte verbale, dispute pe chestiuni neimportante de care fiecare membru al familiei din care provine un nativ din Taur se cramponează, implicându-l și pe el să decidă în locul lor sau să acționeze ca și cum ar fi vorba de o obligație.

Între 23 august, după ora 8:24′, și după-amiaza zilei de 25 august, relațiile afective vor fi impulsionate de Luna Nouă în Fecioară din 23 august. Luna, care gestionează emoțiile și reacțiile afective, se va afla într-un semn de Pământ stabil, logic, rațional și mai puțin sensibil la tulburările sufletești.

De aceea, unii dintre cei născuți în semnul pe care îl analizăm aici vor trăi o stare, poate ciudată, de indiferență față de aceste tulburări, ei rămânând calmi (cât vor putea!) și încercând să analizeze „la rece” ceea ce se petrece în relația lor cu o persoană dragă, inclusiv în relația cu copiii lor, pentru a înțelege corect motivația și a lua deciziile adecvate, Taurilor neplăcându-le excesele și nici abuzurile. Tendința va fi preluată și menținută până spre 22 septembrie de către Soare, prezent și el în acest sector.

Pe 25 august, planeta Venus va intra în zodia Leului și, până pe 19 septembrie, va naște sau va alimenta orgoliile unor membri ai familiei din care provin nativii, dându-le acestora o temă în plus de rezolvat, aceea de a menaja orgoliile celor în vârstă sau pretențiile lor în măsura în care au o justificare reală, dacă nu, nativii vor deveni, la rândul lor, autoritari și greu de convins de contrariu.

Între 25 august, după ora 17:18′, și începutul zilei de 28 august, agitație la locul de muncă, pe fondul unor posibile schimbări, transformări sau măsuri ce îi vor obliga să accepte sau nu continuarea activității lor profesionale în respectiva instituție. Între 28 august, după ora 4:27′, și 29 august, enervări, amărăciuni, constatări neplăcute legate de o relație partenerială.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

