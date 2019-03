Între 23 și 25 martie dimineața, axa celor două case ale sănătății va fi, din nou, pusă sub presiunea unui tranzit care va accentua un disconfort endocrin mai vechi, va provoca scăderea imunității organismului și, implicit, va șubrezi capacitatea organismului de a rezista la infecții, răceli, viroze, proceduri stomatologice. Între 25 martie, după ora 8.06, și după-amiaza zilei de 27 martie, posibilitatea de a ajunge la o înțelegere cu privire la un contract sau o asociere. Unii Gemeni pot accepta invitația de a se alătura unui grup de acțiune, alții pot începe o colaborare. Context astral bun pentru litigii și dispute rezolvate prin intermediul instituțiilor de resort. În seara zilei de 26 martie, planeta Venus va intra în zodia Peștilor și va constitui, până pe 20 aprilie a. c., un factor astral favorabil pentru evoluția lor profesională. Pe fond, Micul Benefic le poate înlesni multora dintre nativi succesul, o imagine publică favorabilă, ipostaze demne de toată lauda, acceptarea inițiativelor profesionale în mediul în care își desfășoară activitatea. Între 27 martie, după ora 16.09, și 29 martie, se vor reedita chestiunile patrimoniale sau financiare (fiscale) care nu și-au găsit până acum rezolvarea ori se vor naște, abia acum, unele noi. Unele persoane se pot confrunta cu dificultatea (imposibilitatea?) de a se înțelege, cu și prin argumente logice, cu o persoană sau cu un grup (de exemplu, cu restul familiei, cu restul acționarilor, etc.) cu privire la dreptul legitim asupra unei sume de bani sau a unui bun patrimonial cuvenit. Moment interesant începând cu după-amiaza zilei de 29 martie, valabil până spre 30 martie, pentru carieră, funcție, asumare de responsabilități, dezamorsare a unor conflicte. Relații dinamice cu apropiații pe direcția integrării nativilor în activități comune ce presupun consum de energie, muncă și entuziasm.

Citește mai multe despre Urania și Horoscop pe Libertatea.