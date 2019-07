Între 22 iulie, după ora 13:03′, și începutul zilei de 25 iulie, necesară revenire cu picioarele pe pământ pentru a rezolva chestiunile bănești obișnuite ori pentru a se dedica unor aspecte complexe (mai complicate?!) de ordin salarial sau care privesc drepturile cuvenite în urma desfășurării unei activități ocazionale sau constante.

În cazul celor care se află acum în preajma vârstei de 47/48 de ani până spre 50 de ani, se identifică, cel puțin teoretic, șansa de a ieși dintr-o zonă de modestie profesională prin numirea nativilor în funcții importante ori în locuri speciale, postură care intră în categoria succesului socio-profesional și de imagine. Contextul, chiar dacă nu se manifestă în mod concret, de-a lungul săptămânii viitoare, rămâne activ și valabil până spre 20 august cu o intensitate mai mare și un potențial sporit.

Posibile discuții în contradictoriu sau pe ton ridicat sub impactul intrării Soarelui, în ziua de 23 iulie, ceea ce dă acestui sector datele unui accent special pus nu doar pe muncă sau salarizare ci și pe sănătate pentru că, până pe 23 august, axa cardio-vasculară va sta sub semnul acestui tranzit obositor. În loc să se tempereze, zona casei a VI-a se va afla, după 1 august, sub influența și altor planete care își vor face intrarea în zodia Leului pentru încă trei – patru săptămâni de acum încolo.

Între 25 iulie, după ora 00:43′, și 26 iulie, regim special al dialogurilor și conversațiilor care vor sta sub semnul veștilor surprinzătoare, al descifrărilor venite în urma descoperirii unor date și informații necesare.

