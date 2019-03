Între 23 și 25 martie dimineața, Luna va tranzita zodia Scorpionului și le va da nativilor care aparțin acestui semn un plus de vigoare, sporindu-le calitățile native. În felul acesta, Scorpionii vor fi în formă fizică și psihică. Între 25 martie, după ora 08:06′, și după-amiaza zilei de 27 martie, efort de a intra în normalitate din punct de vedere fiscal ori de a se plasa cât mai repede într-un regim bănesc satisfăcător. Posibile demersuri, unele chiar în justiție, pentru a-și cere un drept salarial sau pentru a rezolva o speță mai complicată în cazul unui dosar de pensionare, de sănătate, acordarea unei indemnizații pentru îngrijire, invaliditate, pensie de urmaș, etc. Nota generală este de recuperare a unui drept (o înlesnire) care le-a fost anulat printr-o decizie de ultimă oră sau prin aplicarea greșită a textului de lege. În seara zilei de 26 martie, planeta Venus va intra în zodia Peștilor și va genera, până pe 20 aprilie a. c., un val de trăiri și emoții care privesc o relație sentimentală (cea veche sau una nouă), relațiile dintre părinți și copii (posibilitatea de a concepe, până la jumătatea lunii aprilie, un copil). Dar contextul va fi minunat și pentru toți cei care desfășoară activități artistice de creație sau interpretative. Disponibilitate pentru relaxare, cultivare a spiritului; cufundare în vis și speranță. Între 27 martie, după ora 16:09′, și 29 martie, disponibilitate interioară pentru conversații și viață publică destul de redusă sau limitată la strictul necesar. Din varii motive personale (oboseală, stres, preocupări majore pe un subiect major de viață, sănătate), Scorpionii vor refuza să piardă timpul în conversații inutile, care nu aduc spor de cunoaștere și nu contribuie la lămurirea vreunui aspect de viață. La fel vor aborda și situațiile în care ar trebui să se deplaseze, chiar și pe distanțe mici sau pentru scurt timp.

