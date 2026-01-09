Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 10 – 16 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 10 – 16 ianuarie 2026

Între 10 și 11 ianuarie la prânz, cele două sectoare ale comunicării vor funcționa corect la un nivel modest, fără surprize sau realizări ori succese. De aceea, e bine ca nativii să nu forțeze nota și să-și dorească să realizeze ceva pe baza dialogului, pentru că va fi pierdere de timp și abaterea atenției pe fleacuri.

Între 11 ianuarie, după ora 12:56′, și începutul zilei de 14 ianuarie, nu este exclus ca unii nativi să se găsească în posturi delicate din punct de vedere socioprofesional, trebuind „să scoată castanele din foc” pentru a salva imaginea, onoarea sau credibilitatea cuiva din grupul lui de lucru (colaboratori, superiori sau chiar subordonați).

Între 14 ianuarie, după ora 1:34′, și 16 ianuarie după prânz, posibilă dispută cu un prieten sau discuție în contradictoriu, într-un cadru mai larg, pe chestiuni de principiu, de metodă, de abordare a unei teme de interes comun. În general, Vărsătorul, implicat într-o astfel de conjunctură, nu va fi deloc încântat de felul în care o idee bună trece în derizoriu. Dacă ar fi după el, ar ști pe cine să pună la punct sau pe cine să elimine din grupul de lucru, dar, cum situația nu va sta așa, va asista cum speculațiile inutile vor pune în pericol proiectul însuși.

Din 16 ianuarie, după ora 13:47′, în casa a XII-a a sănătății, din perspectiva bolilor lungi, cronice, congenitale (genetice) sau karmice va opera un cluster de cinci planete în Capricorn, care vor indica, prin varii tulburări organice, o afecțiune ce nu trebuie ignorată sau tratată superficial, doar cât să dispară manifestările trecătoare (durere, temperatură, inflamație).

Sună banal, dar e o realitate: semnalele pe care le vor primi unii Vărsători indică vechimea unei suferințe ignorate sau „îndurate” de nativi cu stoicism. În alt plan, același context va atrage atenția asupra motivațiilor ascunse ale restructurărilor de la locul de muncă al nativilor.

