Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 11 – 17 aprilie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 11 – 17 aprilie 2026

Între 11 și 13 aprilie dimineața, Luna va tranzita casa I a personalității Vărsătorilor și le va insufla o stare de libertate interioară; nativii vor avea inspirație, fantezie, imaginație, originalitate în multe dintre activitățile lor cotidiene sau profesionale și vor fi mulțumiți de creativitatea lor.

Între 13 aprilie, după ora 11:56′, și după-amiaza zilei de 15 aprilie, răstimp liniștit în plan financiar. Pe 15 aprilie dimineața, Mercur va intra în zodia Berbecului și până pe 3 mai se va afla în casa a II-a a comunicării, unde ar trebui să funcționeze ca un factor astral menit să susțină dialogurile, circulația informațiilor, educația și învățătura.

Între 15 aprilie, după ora 17:04′, și după-amiaza zilei de 17 aprilie, se vor reuni șapte planete în zodia Berbecului, alcătuind un cluster care, în această formulă planetară, nu s-a petrecut niciodată de la anul 1 d. Hr. până în prezent.

Este adevărat că de-a lungul ultimelor două milenii s-au produs câteva clustere alcătuite din șapte planete în Berbec, dar neasemănătoare între ele, pentru că de fiecare dată au funcționat combinații diferite de șapte din cele unsprezece planete luate în calcul de astrologie (Soare, Lună, Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluton și Kiron).

Acest cumul de influențe astrale va fi plasat în casa a III-a a comunicării, a învățăturii, a deplasărilor pe termen scurt și a relațiilor cu frații, vecinii și cunoscuții ocazionali, dar, fiind vorba de un preaplin de influențe divergente și intense, nativii ar trebui să fie rezervați atât în timpul deplasărilor, cât și al întâlnirilor cu diferite persoane, pentru că divergențe plutesc în aer, mai ales că nativii se vor confrunta și cu provocările Lunii Noi în Berbec, din 17 aprilie, care vor funcționa ca o cutie de rezonanță. Din 17 aprilie, după ora 18:58′, atmosferă plăcută în relațiile cu părinții. Mici bucurii domestice.

