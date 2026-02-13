Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 14 – 20 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 14 – 20 februarie 2026

Între 14 și 15 februarie dimineața, stare de spirit mohorâtă, stare organică (relativ) normală, dar cu frecvente momente de oboseală, de indiferență față de obligațiile „antipatice” sau cu dorința de a amâna ori a contramanda obligațiile ce nu li se par utile.

Între 15 februarie, după ora 8:17′, și 17 februarie după-amiaza, Luna va tranzita casa I a personalității Vărsătorilor și le va da mai mult entuziasm, fantezie, imaginație și implicare, dar astrele le mai pregătesc și surprize.

Acestea vor veni de la impactul pe care Luna Nouă în Vărsător, din 17 februarie, asociată cu o eclipsă de Soare, îl va avea asupra fiecărui nativ, în mod diferit, în funcție de vârstă, de educație, de rol social, de profesie și de statut familial. Va fi un moment important în biografia lor, pentru că aceste ipostaze astrale se vor asocia cu influența planetelor Pluton și Marte, în tranzit prin Vărsător, care vor adăuga nuanțele lor.

Între 17 februarie, după ora 16:09′, și seara zilei de 19 februarie, casa banilor câștigați prin efort personal va fi bine aspectată de Mercur și Venus, favorabile unei soluții avantajoase pentru nativi, cărora, din 18 februarie, li se va alătura și Soarele, care va intra în zodia Peștilor; până pe 20 martie, el va consolida rezoluțiile favorabile unor chestiuni fiscale, conjuncturale (împrumuturi, plăți, datorii) ori salariale sau legate de primirea unor venituri în varii condiții (pensii).

Între 19 februarie, după ora 21:39′, și 20 februarie, casa a III-a a comunicării va cunoaște o schimbare de registru în urma intrării în acest sector, controlat de zodia Berbecului, în ziua de 14 februarie, a planetei Saturn, care, până în aprilie 2028, va crea premisele unor disensiuni, controverse sau dificultăți de rezolvare a problemelor curente prin apelul la dialog sau schimb de informații. Prima încercare pe această direcție va avea loc la jumătatea lunii aprilie.

