Horoscop săptămânal Vărsător – 16 – 22 mai 2026

Între 16 și 17 mai, dimineața, posibile modificări în regimul vieții de familie, în activitățile căsnicie și în treburile gospodărești. Luna Nouă, în Taur, din 16 mai, s-ar putea asocia cu nevoia unor schimbării sau a obținerii unor aprobări în cazul celor care locuiesc în străinătate cu privire la condițiile de ședere și de muncă în țările și, respectiv, în orașele în care trăiesc.

Premizele conturate în aceste zile pot căpăta un aspect urgent sau mai greu de rezolvat decât au estimat, la început, unii nativi, în preajma datei de 25 mai, pe fondul prezenței, din 19 mai, în casa a IV-a, a planetei Marte care va introduce aceste note conflictuale sau ostile.

Între 17 mai, după ora 05:23′, și 19 mai, în zori, univers afectiv provocator, ademenitor, sugestiv, plin de noutate care se constituie ca o promisiune de fericire; nevoia de schimbare și de aventură va continua și după aceste zile datorită prezenței Soarelui, din 21 iunie, în această casă a V-a, care le va da energie și curaj nu doar „dor de ducă”.

Totuși, unele relații de prietenie pot trece prin moment delicate din cauza Vărsătorilor care, preocupați de alte aspecte din viața personală, îi vor neglija pe aceia, sau în nonșalanța cu care vor face niște afirmații sau se vor purta, îi vor face să se simtă jigniți ori marginalizați. Între 19 mai, după ora 04:46′, și 21 mai, dimineața, stare organică bună, ameliorări vizibile ale stării de sănătate afectate, în ultima vreme, de un accident, de o operație sau de agravarea unei boli cronice, datorate prezenței planetei Venus în acest sector, din 19 mai până pe 13 iunie.

Context astral favorabil rezolvării unui loc de muncă, al unui litigiu profesional, a unei revendicări salariale sau a îndreptării unui abuz (nedreptate, eroare materială). Între 21 mai, după ora 05:48′ și 22 mai, relațiile financiare vor funcționa, din ce în ce mai complicat, până pe 28 iunie.

