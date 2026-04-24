Horoscop săptămânal Vărsător – 25 aprilie – 1 mai 2026

Între 25 și 26 aprilie în zori, nativii nu trebuie să accentueze discrepanțele care ar pune la încercare o relație partenerială; dacă nu se poate amâna, discuția cu o astfel de persoană ar trebui să fie relaxată și asociată cu o glumă care să destindă atmosfera.

Pe 26 aprilie, Uranus va intra în zodia Gemenilor, în care s-a mai aflat câteva luni (între 7 iulie și 8 noiembrie 2025), timp în care a anticipat câteva dintre marile teme existențiale, individuale și colective cu care nativii se vor confrunta până pe 23 mai 2033.

Uranus va influența comunicarea interumană directă sau prin intermediul tehnologiei moderne, învățarea, circulația ideilor și va șubrezi vechile concepții, atitudini și viziuni despre oameni, lume, viață, valori fundamentale, impunându-le o nouă viziune despre locul și rolul individului într-un nou spațiu de muncă și viață. Acest tranzit îi va influența pe Vărsători în sectorul vieții sentimentale, al relațiilor dintre părinții Vărsători și copiii lor și al creativității. Interpreții și creatorii vor avea inspirație, fantezie, spirit (i)novator, uneori contestatar, dorință de inedit.

Între 26 aprilie, după ora 4:05′, și 28 aprilie la prânz, posibil echilibru în chestiunile bănești și patrimoniale. Între 28 aprilie, după ora 12:03′, și 30 aprilie seara, casa a III-a a comunicării, învățăturii și deplasărilor va fi marcată de tensiuni, dispute cu necunoscuți, incidente în trafic; risc de a înțelege eronat sau de a intra în panică la aflarea unor vești, informații sau simple afirmații.

Între 30 aprilie, după ora 22:02′, și sfârșitul zilei de 1 mai, sectorul vieții profesionale și al carierei sau al imaginii publice se va afla sub impactul Lunii Pline în Scorpion, din 1 mai. Cei care au funcții sau răspunderi speciale ar trebui să nu le ofere motive celor ostili lor, prilej de comentarii critice, comițând gafe, imprudențe, greșeli sau exagerări.

