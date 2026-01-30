Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 31 ianuarie – 6 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 31 ianuarie – 6 februarie 2026

Între 31 ianuarie și 1 februarie, nativii s-ar putea afla în mijlocul unor negocieri salariale sau al unor discuții în care vor contesta niște măsuri organizatorice la locul de muncă.

Așa cum se configurează contextul astral, el nu este tocmai favorabil, motiv pentru care îi sfătuim pe nativi să mai aștepte până să ia decizia finală ori să amâne orice inițiativă până pe 12 martie.

Între 1 februarie, după ora 2:09′, și 3 februarie dimineața devreme, sectorul relațiilor parteneriale va fi supus unui stres astral prin influența pe care o va exercita asupra casei a VII-a Luna Plină în Leu, din 2 februarie; aceasta va face însă și cinci opoziții cu planetele din casa I a personalității Vărsătorilor, angrenând, până spre 16 februarie, întreaga lor ființă, trup și suflet, inimă și minte, într-un vârtej existențial care presupune evenimente, consecințe, concluzii, decizii, schimbări în planul vieții de fiecare zi sau în planurile pe termen lung.

Între 3 februarie, după ora 5:21′, și dimineața zilei de 5 februarie, preocupările financiare curente vor evolua normal, fără factori de stres (ca notă generală). Între 5 februarie, după ora 11:33′, și 6 februarie, cele două case ale comunicării nu vor fi afectate, în linii mari, de tranzitele momentului, dar ceva va fi perceput de către nativi ca ieșit din comun.

Și vor avea dreptate să perceapă astfel aceste „adieri astrale”, pentru că ele vor fi generate de către Neptun, care, odată intrat pe 26 ianuarie în zodia Berbecului, va provoca, până pe 23 martie 2039, modificări ale percepțiilor și viziunilor lor asupra unor secvențe de viață cu care nu s-au mai confruntat, pentru că Neptun a tranzitat ultima oară zodia Berbecului între 1861 și 1875. Pe 5 februarie, Uranus va reveni la mișcarea directă și până pe 26 aprilie, când planeta va părăsi zodia Taurului, va rămâne activ în sectorul casei și al familiei din care nativii provin.

