Între 29 februarie și 1 martie, seara, activități practice, dorința de a fi harnici și eficienți. Între 1 martie, după ora 21:21′, și dimineața zilei de 4 martie, mare disponibilitate pentru a schimba atmosfera: Vărsătorii vor dori noutate, surpriză, vești care să le suscite interesul, activități provocatoare, escapade sentimentale, distracție fără a face efort fizic (delectarea minții, preocupări culturale și/sau artistice).

Între 4 martie, după ora 06:26′, și dimineața zilei de 6 martie, influențe astrale apăsătoare care pot modifica starea de spirit, fiziologia aparatului digestiv sau fiziologia sistemului osteo-articular.

Pe 4 martie, Mercur va reveni în zodia Vărsătorului pe care o va tranzita până pe 16 martie. Mercur le va da acestor nativi o frumoasă „mână de ajutor”, pentru că va reînnoi oportunitățile pe care nu le-au putut valorifica în trecut, va reactualiza informațiile necesare, va aduce lămuriri interioare cu privire la motivația unor afirmații, la pretențiile sau acuzațiile formulate verbal de anumite persoane cu care s-au confruntat. Vărsătorii se vor putea apăra sau pot specula o situație, cu inteligență și intuiție, în favoarea lor.

În ziua de 5 martie, planeta Venus va intra în zodia Taurului, semn pe care îl guvernează și pe care îl va tranzita până pe 3 aprilie. Fără a fi un tranzit bogat în consecințe, prezența Micului Benefic în sectorul casei și al familiei poate aduce un spor, un factor de liniște sau de împăcare, o consolidare a relațiilor, mai mult temei și mai multă logică în demersurile practice făcute de Vărsători pe cont propriu sau alături de rude.

Din 6 martie, după ora 11:28′, în relațiile parteneriale își vor face simțită prezența atitudini noi, nu neapărat ostile, cât deranjante pentru tot ceea ce presupune o bună conviețuire între soți (orgolii) sau o bună comunicare între colaboratori (vanitate, mândrie).