Despre planta de iederă

Iedera este una dintre cele mai cunoscute plante cățărătoare, întâlnită atât în natură, unde crește în mod spontan, cât și în grădini sau ca plantă de interior. Ea atrage atenția prin frunzele sale de un verde intens, care rămân frumoase chiar și în timpul iernii, dar și prin capacitatea ei de a se agăța de pereți, garduri sau trunchiuri de copaci, transformând orice spațiu într-un colț verde.

Iedera a cărei denumire este Hedera helix face parte din familia Araliaceae. Este o plantă veșnic verde, cu frunze lucioase, de formă variată, cele mai tinere sunt adesea lobate, cu aspect de stea, iar cele mai bătrâne tind să devină mai simple și mai ovale.

Tulpinile se agață de suporturi prin rădăcini aeriene, mici excrescențe care se prind ferm de suprafețe, ceea ce îi permite să urce chiar și pe ziduri înalte sau pe copaci seculari. Crește încet, dar sigur, și poate atinge lungimi impresionante, de peste 20 de metri.

Florile de iederă nu sunt foarte vizibile sau spectaculoase, sunt mici, verzui-gălbui și apar toamna. Totuși, ele au un rol important pentru albine și alte insecte, pentru că înfloresc târziu, într-o perioadă când sursele de nectar sunt tot mai rare.

Din flori se formează fructe mici, rotunde, de culoare închisă, care sunt toxice pentru om, dar hrănesc păsările în sezonul rece.

În grădini și spații verzi, iedera este apreciată pentru frumusețea frunzelor și pentru rezistența ei. Fiind o plantă veșnic verde, asigură un decor plăcut în toate anotimpurile.

Iedera ca plantă medicinală

Dincolo de frumusețea ei, iedera are și utilizări medicinale. Frunzele conțin substanțe active care îi dau proprietăți benefice. În fitoterapie, extractele de iederă sunt folosite mai ales pentru probleme respiratorii. Se găsesc sub formă de siropuri, picături sau capsule și ajută la calmarea tusei, fluidificarea secrețiilor bronșice și ușurarea respirației, mai ales în caz de bronșite sau răceli.

În uz extern, preparatele cu iederă pot fi folosite pentru calmarea unor dureri musculare sau pentru îngrijirea pielii, dar întotdeauna cu atenție, deoarece planta crudă este foarte iritantă.

Frunzele și fructele conțin substanțe toxice dacă sunt ingerate direct. Așadar, utilizările ei medicinale trebuie să se facă doar sub formă de produse preparate corespunzător, cumpărate din farmacie sau plafar.

Iederă – plantare și îngrijire

Iedera este o plantă deosebit de rezistentă, care poate aduce frumusețe și prospețime în orice colț verde. Fie că o folosim în grădină pentru a acoperi un zid, un gard sau pentru a forma un covor verde la umbră, fie că o cultivăm în ghiveci, în casă, iedera are nevoie de câteva condiții simple pentru a se dezvolta frumos.

Plantarea și îngrijirea iederei în grădină

Plantarea și îngrijirea iederii în grădină
Plantarea și îngrijirea iederei în grădină

Iedera este ideală pentru spațiile exterioare deoarece rezistă foarte bine la frig și nu își pierde frunzele iarna.

  • Iedera preferă zonele semiumbroase sau umbroase, dar se adaptează și la soare, cu condiția ca solul să nu se usuce prea tare. Este perfectă pentru colțurile de grădină unde iarba nu crește din cauza lipsei de lumină.
  • Iedera nu se înmulțește de obicei prin semințe în grădină sau în casă, pentru că germinarea este dificilă și foarte lentă. Cel mai simplu și eficient mod este prin butași sau prin plante deja crescute, cumpărate din ghiveci.
  • Plantarea se face primăvara sau toamna, pentru ca rădăcinile să aibă timp să se fixeze. Gropile nu trebuie să fie adânci, dar solul trebuie afânat și, ideal, amestecat cu pământ de grădină bogat în humus. După plantare, se udă bine.
  • Îngrijirea este destul de simplă. Iedera are nevoie de udări regulate, mai ales pe timp de secetă. Odată ce s-a prins, devine foarte rezistentă și poate supraviețui cu puțină apă. Pentru un aspect sănătos, e bine să fie fertilizată primăvara, cu un îngrășământ universal pentru plante verzi.
  • Fiind o plantă viguroasă, are tendința să se extindă rapid. Pentru a o menține sub control și pentru a-i da o formă plăcută, se pot face tăieri regulate. Se taie fără teamă, pentru că iedera suportă bine scurtarea lăstarilor.
  • Dacă este plantată lângă un gard, perete sau trunchi de copac, se va agăța singură cu rădăcinile aeriene. Dacă vrei să acopere un perete neted, e bine să o ajuți la început, fixând câteva tulpini cu sfoară sau plasă.
  • Trebuie ținut cont că iedera poate deveni invazivă dacă nu este controlată, acoperind și sufocând alte plante. De aceea, se recomandă să fie limitată la zonele unde este dorită.
Plantarea și îngrijirea iederei în ghiveci

Plantarea și îngrijirea iederei în ghiveci
Plantarea și îngrijirea iederei în ghiveci

În interior, iedera este foarte apreciată pentru frunzele sale decorative și pentru faptul că rămâne verde tot timpul anului.

  • Iedera are nevoie de un ghiveci cu orificii de scurgere, pentru a evita stagnarea apei. Pământul ideal este un amestec de pământ universal pentru flori, cu puțin nisip sau perlit pentru a drena bine apa.
  • Preferă locurile luminoase, dar nu soarele direct, care îi poate arde frunzele. Tolerează și semi-umbra, ceea ce o face potrivită pentru multe încăperi.
  • Solul trebuie să fie mereu ușor umed, dar nu îmbibat. Vara se udă mai des, iar iarna mai rar, în funcție de temperatura din casă. Pulverizarea frunzelor cu apă este benefică, mai ales iarna, când aerul este uscat din cauza încălzirii.
  • Din primăvară până la începutul toamnei se poate adăuga, o dată la două-trei săptămâni, un îngrășământ lichid pentru plante verzi.
  • Frunzele pot aduna praf, de aceea este bine să fie șterse ocazional cu o cârpă umedă sau spălate sub un jet slab de apă.
  • În ghiveci, iedera poate fi lăsată să cadă în cascadă sau condusă pe un suport decorativ. Dacă devine prea lungă sau prea deasă, se taie fără probleme, acest lucru stimulează creșterea de noi lăstari.
  • Un aspect important este că iedera din casă trebuie ferită de curenți reci și de aer prea uscat. Dacă este ținută într-o cameră luminoasă și moderat încălzită, se va simți foarte bine.

Descoperă și Plante de apartament nepretențioase și ușor de îngrijit

Greșeli frecvente în îngrijirea iederei

Deși iedera este o plantă foarte rezistentă, există câteva greșeli frecvente care îi pot afecta aspectul și sănătatea.

Udarea excesivă sau lipsa apei

Una dintre cele ma frecvente greșeli este udarea excesivă. Mulți cred că, pentru a crește frumos, iedera are nevoie de multă apă, însă rădăcinile ei nu suportă să stea în sol îmbibat. În aceste condiții, ele pot putrezi, iar frunzele încep să se îngălbenească. Solul trebuie să fie doar ușor umed, iar ghiveciul să aibă găuri de scurgere.

La polul opus, uscarea completă a pământului este o altă greșeală. Dacă planta nu primește apă prea mult timp, frunzele își pierd luciul, devin casante și pot cădea. Echilibrul este cheia: iedera are nevoie de udări regulate, dar moderate.

Lumina

Un alt aspect important este lumina. Iedera tolerează bine semi-umbra, însă dacă este ținută într-un loc prea întunecat, mai ales în casă, frunzele își pierd culoarea intensă, devin rare și planta își pierde din frumusețe. La fel, în plin soare de vară, frunzele pot fi arse, mai ales dacă planta este în ghiveci. Ideal este să primească lumină indirectă sau o umbră parțială.

Plantarea lângă alte plante delicate

În grădină, o greșeală des întâlnită este plantarea lângă alte plante delicate, pe care le poate acoperi rapid. Fiind viguroasă, iedera trebuie plasată în locuri unde se poate dezvolta liber, fără să devină o povară pentru alte flori sau arbuști.

Beneficiile și riscurile plantării iederei

Iedera este una dintre cele mai apreciate plante cățărătoare, iar cultivarea ei aduce multe beneficii.

În primul rând, este o plantă veșnic verde, ceea ce înseamnă că oferă un decor frumos și plin de viață în toate anotimpurile, chiar și iarna, când majoritatea plantelor își pierd frunzele.

Frunzișul ei dens și lucios transformă pereții, gardurile sau pergolele în adevărate pânze verzi, iar pe sol formează covoare uniforme care dau un aspect îngrijit locurilor mai umbroase, unde alte plante nu reușesc să crească.

Un alt avantaj este că iedera ajută la îmbunătățirea microclimatului. În grădină sau pe pereți, ea menține umezeala, reduce căldura excesivă în zilele toride și protejează suprafețele de vânt, praf sau variații mari de temperatură.

Clădirile acoperite de iederă sunt adesea mai răcoroase vara și mai protejate de frig iarna. În plus, frunzele ei filtrează aerul, contribuind la reducerea prafului și a poluării, iar în casă are chiar un rol de purificator natural.

Cu toate acestea, iedera vine și cu unele riscuri. Fiind o plantă viguroasă, are tendința să se extindă rapid și, dacă nu este controlată, poate deveni invazivă.

În grădină, poate sufoca alte plante mai delicate, iar pe trunchiurile de copaci se poate cățăra atât de mult încât să le limiteze accesul la lumină.

În cazul pereților, dacă tencuiala este deteriorată, rădăcinile aeriene ale iederii pot accentua crăpăturile și pot favoriza desprinderea bucăților de zid.

De asemenea, trebuie știut că fructele și frunzele sunt toxice dacă sunt ingerate, mai ales pentru copii și animale de companie, ceea ce impune un plus de atenție în jurul casei.

Sursă foto – Shutterstock.com.

Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, a fost prins de Poliție la 48 de ore după ce a fugit de la locul accidentului din București
Unde se mută în această toamnă Emma, fiica Amaliei Năstase: „Știam că-i frumos, dar când am ajuns, am ținut-o trei zile: «WOW»”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:30
Unde se mută în această toamnă Emma, fiica Amaliei Năstase: „Știam că-i frumos, dar când am ajuns, am ținut-o trei zile: «WOW»”
Marina Almășan a răbufnit, după ce a fost acuzată că merge în vacanțe pe banii TVR: „Nu am nicio obligație să mă justific în fața unor proști”
Stiri Mondene 17:23
Marina Almășan a răbufnit, după ce a fost acuzată că merge în vacanțe pe banii TVR: „Nu am nicio obligație să mă justific în fața unor proști”
