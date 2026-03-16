În medicină, inamicul cel mai redutabil este adesea cel care nu se vede cu ochiul liber. Microorganismele rezistente transformă uneori unitățile sanitare din spații de vindecare în zone de risc. Tocmai de aceea, experții internaționali și români definesc astăzi igiena drept o „infrastructură invizibilă”. La fel ca fundația unei clădiri, ea nu este întotdeauna observată de pacienți, dar stabilitatea întregului sistem depinde de ea.

Triada siguranței: Produse, Protocoale, Practică

Siguranța pacientului nu este rezultatul unui noroc statistic, ci al unei funcționări coerente între trei componente esențiale. Dacă una singură cedează, întregul lanț de prevenție este compromis.

Produse dezinfectante de înaltă eficiență: Într-un mediu clinic, produsele biocide trebuie să fie adaptate fiecărui tip de suprafață, instrumentar sau dispozitiv medical și să fie evaluate pentru eficacitatea lor împotriva agenților patogeni relevanți.

Protocoale clare: dezinfectarea nu se face „după ureche”. Fiecare suprafață, de la ecranul monitorului funcțiilor vitale până la pardoseala sălii de operație, necesită o metodologie specifică de aplicare, conform protocoalelor interne și recomandărilor producătorului.

Aplicarea consecventă (Practica): factorul uman rămâne decisiv. Disciplina cadrelor medicale în respectarea igienei mâinilor și a suprafețelor este cea care dă viață protocoalelor.

Producătorii de de produse dezinfectante înțeleg cel mai bine „linia întâi”

În acest ecosistem complex, brandul românesc Klintensiv s-a poziționat nu doar ca un furnizor de produse, ci ca un actor care contribuie la consolidarea infrastructurii de siguranță. Astfel, Klintensiv a înțeles că un produs bun este inutil dacă nu este adaptat realității din spitale.

Provocările cu care se confruntă cadrele medicale — lipsa timpului, fluxul masiv de pacienți și presiunea constantă — necesită soluții care să fie, în același timp, cu eficacitate demonstrată, dar și ușor de utilizat. Klintensiv dezvoltă produse menite să respecte aceste nevoi, furnizând dezinfectanți avizați, cu moduri de aplicare intuitive, care susțin respectarea protocoalelor și reduc riscul unor erori frecvente.

De ce este igiena o investiție, nu un cost?

La nivel global, tratarea unei infecții contractate în spital este de zece ori mai scumpă decât prevenirea ei. Dincolo de cifre, însă, stă viața umană. O infrastructură de igienă solidă înseamnă:

Scăderea duratei de spitalizare a pacienților.

Protejarea personalului medical, care este expus zilnic agenților patogeni.

Reducerea consumului de antibiotice prin limitarea infecțiilor bacteriene.

Responsabilitatea ca standard de brand

Rolul Klintensiv în sistemul medical românesc depășește sfera comercială. Prin susținerea educației continue a cadrelor medicale și prin dezvoltarea unor formule dezinfectante de ultimă generație, brandul își asumă misiunea de a face „infrastructura invizibilă” cât mai rezistentă.

Într-un spital sigur, igiena este tăcută, dar prezentă peste tot. De la prima atingere a cadrului medical și până la sterilizarea instrumentarului, siguranța pacientului este un angajament pe care parteneri precum Klintensiv îl reînnoiesc în fiecare zi, prin fiecare picătură de dezinfectant livrată în spitalele din România.

Foto: Klintensiv

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE