Relații IN A RELATIONSHIP | Stiluri parentale și politici de stat: “Nu îmi dau seama cum am ajuns să fac exact aceleași lucruri pe care le uram la mama/tata!” De Silvia Guță, . Ultimul update Miercuri, 23 septembrie 2020, 14:03

Ziarul Libertatea publică săptămânal rubrica In a Relationship realizată de Fundația Friends for Friends. Astăzi, psihoterapeuta Silvia Guță vorbește despre modul în care am fost învățați să definim familia și cum ne influențează modul în care am fost/suntem crescuți.