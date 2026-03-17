Obezitatea nu este doar o chestiune de voință sau de dietă. Este o boală cronică, cu mecanisme hormonale și metabolice complexe, care impactează aproape toate aspectele vieții unei persoane care se confruntă cu kilogramele în plus. Pe lângă aspectul estetic, obezitatea influențează viața socială sau de cuplu și relația cu cei din jur, dar poate cauza și probleme complexe de sănătate, cauzând dureri articulare sau de spate, diabet zaharat de tip 2, steatoză hepatică sau chiar boli cardiovasculare. De aceea, tratamentul ei trebuie privit pe termen lung, uneori pe tot parcursul vieții.

Opțiuni de scădere ponderală

Încercările de scădere ponderală prin metode conservatoare, regim alimentar și activitate fizică reprezintă, pentru cei mai mulți, prima încercare de a slăbi, dar nu au rezultate pe termen lung de cele mai multe ori.

Majoritatea injecțiilor utilizate în prezent acționează asupra unor receptori hormonali implicați în reglarea apetitului. Pe scurt, ele transmit creierului semnalul de sațietate mai rapid și încetinesc golirea stomacului, ceea ce ajută pacienții să mănânce mai puțin.

Rezultatele pot fi semnificative pentru anumite persoane. Mulți pacienți reușesc să piardă între 10 și 15% din greutatea corporală, mai ales atunci când tratamentul este asociat cu modificări ale stilului de viață.

În acest context, injecțiile pot avea un rol important – pot ajuta pacienții aflați la începutul luptei cu excesul ponderal, pot reduce riscul de diabet sau alte boli metabolice și pot reprezenta o etapă utilă înaintea altor tratamente, sau chiar în urma chirurgiei bariatrice, pentru menținerea noii greutăți. Pentru o parte dintre pacienți, ele pot fi exact impulsul de care au nevoie pentru a lua decizia de a începe procesul de slăbire.

De menționat este faptul că injecțiile trebuie privite ca un tratament cronic, pe care pacientul trebuie să îl mențină pe o perioadă lungă de timp, uneori chiar pe toată durat viații, iar unul dintre aspectele de luat în calcul este costul tratamentului, precum și posibilitatea de a reveni la greutatea inițială, atunci când el este întrerupt sau nerespectat.

Obezitatea este o problemă complexă, care necesită un tratament complex

Cu toate acestea, injecțiile pentru slăbit nu sunt o soluție universală. Există câteva realități medicale importante, iar recomandarea medicală pentru începerea tratamentului și monitorizarea din partea unui medic sunt aspecte vitale în succesul sau eșecul tratamentului. Pe lângă efectele benefice de scădere ponderală, injecțiile pot avea și aspecte de care trebuie ca pacienții să țină cont.

În primul rând, efectul tratamentului se menține doar pe perioada administrării injecțiilor. Atunci când tratamentul este întrerupt, apetitul revine treptat, iar kilogramele pot fi recâștigate.

În al doilea rând, rezultatele au un plafon. Pentru persoanele cu obezitate severă, o scădere de 10-15% din greutate, deși benefică, poate fi insuficientă pentru a controla complicațiile asociate, precum diabetul, hipertensiunea sau apneea de somn.

De asemenea, nu toți pacienții răspund la fel la tratament, iar uneori pot apărea efecte adverse digestive care limitează continuarea terapiei.

Din acest motiv, injecțiile trebuie privite ca parte a unui plan terapeutic mai amplu, nu ca o soluție definitivă pentru o boală cronică.

Ce opțiuni există atunci când nimic nu dă rezultate?

Pentru pacienții cu obezitate severă, mai ales atunci când sunt deja prezente complicații metabolice, abordarea terapeutică trebuie uneori să meargă mai departe, iar în aceste situații, chirurgia bariatrică devine una dintre cele mai eficiente opțiuni medicale disponibile în prezent. Numeroase studii internaționale arată că intervențiile bariatrice pot produce o scădere ponderală semnificativă și durabilă, cu ameliorarea sau chiar remisia unor boli precum diabetul zaharat de tip 2, hipertensiunea arterială și steatoza hepatică.

Mai important, chirurgia bariatrică nu acționează doar prin reducerea volumului stomacului. Ea influențează mecanisme hormonale complexe care controlează foamea, sațietatea și metabolismul, contribuind la o reglare pe termen lung a greutății corporale. În Ponderas Academic Hospital există singurul Centru de Excelență în Chirurgie Bariatrică și Metabolică cu dublă acreditare europeană și americană, cu experiență în managementul greutății, atât la adulți, cât și la copii, care oferă soluții integrate și personalizate fiecărui caz.

Centrul, coordonat de prof. Dr. Cătălin Copăescu, Chirurg de Excelență în Chirurgie Metabolică și Bariatrică, reunește o echipă multidisciplinară, care aduce laolaltă medici nutriționiști și diabetologi, cardiologi, gastroenterologi, endocrinologi, anesteziști și chirurgi, precum și psihologi cu experiență în gestionarea tulburărilor de alimentație.

O alegere personalizată pentru fiecare pacient

Tratamentul obezității nu ar trebui privit ca o „competiție” între metode. Injecțiile pentru slăbit, schimbările de stil de viață și chirurgia bariatrică pot fi toate parte a unui plan terapeutic, mai ales că medicul și pacientul trebuie să facă echipă, iar succesul oricărei soluții de slăbit depinde în mare măsură de schimbarea stilului de viață și de consistența cu care pacientul urmează și respectă recomandările medicale.

Pentru unii pacienți, medicația poate fi suficientă. Pentru alții, poate reprezenta o etapă intermediară. Iar pentru cei cu forme avansate de obezitate, chirurgia bariatrică poate deveni soluția care schimbă cu adevărat traiectoria sănătății lor. Cea mai importantă decizie rămâne evaluarea corectă făcută de o echipă medicală specializată, care să analizeze fiecare caz individual.

Dincolo de kilograme

În spatele fiecărei cifre de pe cântar există o poveste personală: ani de diete, frustrări, speranțe și încercări repetate. De aceea, tratamentul obezității trebuie să fie nu doar eficient, ci și empatic.

Injecțiile pentru slăbit pot oferi un sprijin real pentru mulți pacienți. Însă atunci când problema este profundă și de durată, soluțiile trebuie să fie la fel de solide. Pentru unii oameni, chirurgia bariatrică nu este ultima opțiune. Este momentul în care tratamentul devine, în sfârșit, cu adevărat eficient.

