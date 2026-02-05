Unde se află insula din Italia unde mașinile sunt complet interzise

Între Milano și Veneția se află Brescia, un oraș compact, bogat în cultură. Un punct de atracție remarcabil din zonă este Lacul Iseo, adesea neglijat în favoarea mai faimosului Lac Garda.

Totuși, Lacul Iseo oferă o experiență autentică, departe de aglomerația turistică. Lacul înconjoară Monte Isola, cea mai mare insulă locuită din Europa situată pe un lac.

Pe insulă, mașinile sunt interzise, dar există numeroase trasee de drumeție care șerpuiesc printre sate pescărești pitorești și plaje liniștite.

Turiștii care vin pe insula unde mașinile sunt interzise trebuie să meargă pe jos

Unul dintre cele mai frumoase trasee este drumul de-a lungul lacului între Peschiera Maraglio și Sensole, cunoscut sub numele de „aleea măslinilor”.

Acesta oferă o priveliște spre insula privată San Paolo. Parcurgerea traseului de 2 km durează aproximativ 30 de minute, dar cu opriri la cafenelele, restaurantele sau gelateriile din zonă, plimbarea poate deveni o activitate de o zi întreagă.

Cei care doresc o drumeție mai provocatoare pot urca din Peschiera Maraglio către satul medieval Cure. Renumit pentru salamul său artizanal, satul servește drept punct de plecare pentru un drum pietruit care duce către Sanctuarul Madonna della Ceriola. De aici, turiștii pot admira o panoramă impresionantă asupra insulei.

Destinația din Italia care a devenit mai populară decât Lacul Como

„Pentru cunoscători, Lacul Iseo este noul Lac Como, cu toată frumusețea, dar fără aglomerație”, notează Express.com. Principalele porturi cu feriboturi directe către Monte Isola sunt Sulzano și Sale Marasino. Alte porturi importante includ Iseo, Pisogne, Lovere, Tavernola Bergamasca și Sarnico. Feriboturile circulă la intervale de 15 minute, oferind acces rapid și facil către această destinație unică.

Lacul Iseo, alternativa liniștită la destinațiile celebre din nordul Italiei

Lacul Iseo este unul dintre cele mai frumoase lacuri din nordul Italiei, dar și unul dintre cele mai puțin aglomerate. Situat între Lacul Garda și Lacul Como, Iseo a rămas mai discret, preferat de cei care vor peisaje spectaculoase fără mulțimi de turiști.

Apa este curată, satele din jur sunt mici și cochete, iar atmosfera e relaxată, fără agitația specifică stațiunilor de lux. Zona este cunoscută și pentru vinurile locale, restaurantele cu mâncare tradițională și traseele ușoare de plimbare pe malul lacului.

Tocmai această combinație de natură, liniște și autenticitate a făcut ca Lacul Iseo să fie tot mai des recomandat ca o alternativă mai calmă la destinațiile faimoase din Italia.

O altă insulă din Italia atrage turiștii ca un magnet pentru că aici nu există drumuri și nici semnal la telefon. Cei care vin pe insula pustie găsesc doar un singur restaurant și numai o unitate de cazare, pentru care au nevoie de rezervare cu săptămâni înainte.