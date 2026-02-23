Înregistrări care dezvăluie comportamentele abuzive ale lui Duvac

PressOne a intrat în posesia unei înregistrări din cadrul unei ședințe de psihoterapie desfășurate în 2018 între Ion Duvac și o pacientă, Georgiana (n.red. – numele din articol au fost schimbate, pentru protejarea identității). În cadrul acesteia, psihologul i-a adresat femeii afirmații deplasate precum „ești o bunăciune în draci” și „ești o fu*ăcioasă în draci, asumă-ți”.

Discuția a fost redirecționată rapid spre viața sexuală a pacientei, cu întrebări despre preferințele ei intime, orgasme și dimensiunea labiilor. În mod șocant, i-a cerut să aducă la următoarea întâlnire o fotografie a vaginului, susținând că există o „corelație între nota pe care o dai la păsărica ta și alegerile pe care le faci”.

În aceeași ședință, desfășurată pe durata a două ore, Duvac a stabilit un diagnostic de tulburare de personalitate borderline în mai puțin de zece minute, fără teste clinice sau evaluare riguroasă, încălcând practicile standard în psihologie.

„Ai structură de borderaș, cum zic eu… Tu îți reprimi sexualitatea. Modul tău natural e de nebunică”, i-a spus acesta Georgianei. Femeia, care se confrunta cu depresie și probleme de atașament, a fost îndemnată să întrețină relații sexuale cu mai mulți parteneri pentru a-și depăși stările depresive, o „metodă terapeutică” pe care Duvac a denumit-o „metoda Ion”.

Mărturii care confirmă abuzurile lui Duvac

Investigația PressOne include și mărturiile altor femei care au interacționat cu Duvac. Una dintre ele, Ana*, l-a întâlnit pe psiholog în cadrul unei audieri formale a Comisiei de Deontologie și Disciplină, după ce aceasta depusese o plângere de abuz sexual împotriva unui alt terapeut.

Ana susține că Duvac a abordat cazul ei cu cinism, minimizând gravitatea abuzului. „Deci nu v-a bătut, nu v-a legat, nu ați fost hipnotizată, nu v-a pus ceva în băutură?”, sunt doar câteva dintre întrebările pe care femeia le-a considerat retraumatizante.

O altă femeie, Claudia*, a încercat să se programeze în 2022 pentru o consultație privind anxietatea cauzată de sindromul de ovare micropolichistice.

În loc de o discuție profesională, Duvac a adus în prim-plan subiectul vieții ei intime, întrebând-o: „Cum stai cu viața intimă?” și recomandându-i „sex multiorgasmic” ca soluție terapeutică. Ședința nu a mai avut loc.

PressOne a încercat să obțină un punct de vedere de la Ion Duvac, însă acesta a refuzat să răspundă întrebărilor. Totuși, într-o conversație telefonică, a încercat să convingă publicația să amâne articolul, motivând: „Nu aș dori să îmi închei cariera, proiectele și imaginea publică așa”.

Ion Duvac, un psiholog controversat

Ion Duvac, doctor în psihologie, are o carieră extinsă în domeniul militar și psihologic. După ce a început ca ofițer în Ministerul Apărării Naționale, a activat în Serviciul de Informații Externe (SIE) ca psiholog și a predat la mai multe universități din România.

Din 2009, și-a deschis propriul cabinet de psihologie și a fondat două entități private care oferă cursuri și consultanță în domenii precum analiza comportamentală și psihoterapia. Printre cursurile promovate se numără „Psihosomatizările traumelor sexuale”, cu taxe care pornesc de la 11.000 de lei.

Duvac este membru în Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România din 2017, comisie care judecă abaterile de la codul etic al profesiei.

Între 2021 și 2025, a ocupat funcția de vicepreședinte al comisiei, având responsabilitatea de a evalua sesizările și a aplica sancțiuni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE