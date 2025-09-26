Ce a urmat a fost o vară de experiențe creative inedite venite din energia specială a doi artiști care se completează reciproc. Și încă un artist care a pus cap la cap cele mai bune momente ale campaniei IQOS într-un video epic: regizorul IRONIC.

„A fost o provocare, pentru că procesul a fost extrem de bogat și fiecare etapă avea potențialul de a deveni o poveste de sine stătătoare. Am ales acele momente care concentrau cel mai bine energia colaborării și felul în care artiștii se completează reciproc”, spune regizorul.

IRONIC transmite esența întâlnirii dintre două universuri artistice foarte diferite într-un material care redă dinamica dialogului creativ, felul în care sensibilitățile Irinei și ale lui Roman încep să rezoneze. Clipul lasă loc și pentru privitor să devină parte din poveste, iar narațiunea nu este doar un rezumat al colaborării, ci o experiență în sine, începută chiar în primele zile ale verii.

6 iunie. Prima oprire pe harta campaniei – Romaero Băneasa

Hangarul 2 de la Romaero Băneasa a devenit o platformă digitală interactivă, unde peste 3.000 de invitați au contribuit la crearea unei experiențe colective. Irina Rimes a interpretat în premieră piesa „Cât face un zâmbet”, iar pe ecranele uriașe din hangar a fost prezentată lucrarea „Night Song” a lui Roman Tolici. Această lucrare explorează muzica din perspectivă picturală și o prezintă pe Irina Rimes în universul ei artistic. „Întâlnirea dintre muzică și arta vizuală a fost un teren generos de dialog între instantaneitate și profunzime”, a declarat Tolici.

Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre
Recomandări
Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre
Irina Rimes x Roman Tolici – cele mai importante momente ale unei colaborări inedite sub semnătura IQOS. Curios?
Irina Rimes x Roman Tolici. Foto: IQOS

13 iunie. Irina Rimes x Roman Tolici: două lumi artistice pe aceeași scenă –TIFF

La deschiderea oficială TIFF 2025, pe scena din Piața Unirii, Irina Rimes a oferit publicului un concert unplugged, un moment acustic care a pus accent pe simplitate și conexiune directă cu audiența care a avut ocazia să asculte piesa „Cât face un zâmbet”. Componenta vizuală a colaborării, tabloul „Night Song” a lui Roman Tolici, a fost expus la Muzeul de Artă din Cluj în perioada TIFF.

21 iunie. Curiozitatea și creativitatea estompează granițele dintre arte – IQOS x Flight Festival Timișoara

Punctul central al prezenței IQOS la Flight Festival a fost concertul Irina Rimes din 21 iunie.

Tot la Timișoara, Irina și Roman s-au întâlnit cu membri ai comunității IQOS într-o sesiune relaxată de meet & greet.

Irina Rimes x Roman Tolici – cele mai importante momente ale unei colaborări inedite sub semnătura IQOS. Curios?
Irina Rimes x Roman Tolici. Foto: IQOS

16 august. Punctul culminant al experienței IQOS x Irina Rimes x Roman Tolici – Fratelli Beach & Club Mamaia

Lansarea celei de-a doua părți a colaborării IQOS x Irina Rimes x Roman Tolici din proiectul «Enjoy the Unexpected» a avut loc într-un decor animat de muzică live și proiecții spectaculoase. Cele două premiere ale serii au fost piesa „Vara asta” a Irinei Rimes și lucrarea „Day Song” semnată de Roman Tolici.

Colaborarea IQOS x Irina Rimes x Roman Tolici reflectă interesul brandului în crearea unui dialog între domeniile artistice și dorința de a crea contexte relevante pentru exprimarea creativă. „Ideile, emoțiile și feedbackul celor care ne urmăresc au fost o parte a acestui proces”, spune Irina. „Lucrările rezultate transmit aceeași bucurie pe care ne-au oferit-o nouă procesul de creație”, completează Roman.

Mai mult decât o simplă experiență, întregul demers a fost construit ca un dialog deschis, în care arta a devenit limbaj comun, iar întrebările – motorul unei conexiuni autentice cu publicul.

„M-a surprins naturalețea cu care două forme de expresie aparent îndepărtate au ajuns să creeze un limbaj comun. Am realizat că „the unexpected” nu e doar un slogan, ci chiar substanța acestei colaborări: momentele neașteptate, gesturile spontane, detaliile neplanificate au devenit cele mai puternice ancore emoționale ale poveștii. Și da, tocmai acolo a fost plăcerea: în a descoperi frumusețea surprizelor ascunse în materialul brut”, mărturisește regizorul IRONIC.

MApN confirmă pentru Libertatea că în 38 de situații, fragmente de dronă au ajuns pe teritoriul României de la începutul războiului
Recomandări
MApN confirmă pentru Libertatea că în 38 de situații, fragmente de dronă au ajuns pe teritoriul României de la începutul războiului

Material susținut de IQOS.

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care provoacă dependență. IQOS este destinat exclusiv adulților care altfel ar continua să fumeze sau să utilizeze produse cu nicotină.

Foto: IQOS

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ilie Bolojan vine cu cea mai bună veste a anului! Românii nici că s-au așteptat la așa decizie. Nimeni NU spera la asta tocmai acum. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp a făcut mare vâlvă
Viva.ro
Ilie Bolojan vine cu cea mai bună veste a anului! Românii nici că s-au așteptat la așa decizie. Nimeni NU spera la asta tocmai acum. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp a făcut mare vâlvă
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Unica.ro
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Câți bani a obținut Raluca Bădulescu pentru cele 3 săptămâni de Asia Express. Suma este impresionantă, însă Florin Stamen a primit mult mai puțin
Elle.ro
Câți bani a obținut Raluca Bădulescu pentru cele 3 săptămâni de Asia Express. Suma este impresionantă, însă Florin Stamen a primit mult mai puțin
gsp
Din 1995 a locuit în Spania, acum s-a întors în România și e șocat: „Arată jalnic! Ne-am întors cu 40 de ani în urmă, m-a apucat depresia”
GSP.RO
Din 1995 a locuit în Spania, acum s-a întors în România și e șocat: „Arată jalnic! Ne-am întors cu 40 de ani în urmă, m-a apucat depresia”
Răsturnare: instanța a schimbat decizia în cazul lui Toto Dumitrescu
GSP.RO
Răsturnare: instanța a schimbat decizia în cazul lui Toto Dumitrescu
Parteneri
După Dana Nălbaru, o altă super vedetă din România s-a pocăit. A trecut la penticostali, de dragul soțului: ”Am fost atinsă de Duhul Sfant”. Acum apare cu batic și rochii lungi
Libertateapentrufemei.ro
După Dana Nălbaru, o altă super vedetă din România s-a pocăit. A trecut la penticostali, de dragul soțului: ”Am fost atinsă de Duhul Sfant”. Acum apare cu batic și rochii lungi
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Avantaje.ro
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă
Tvmania.ro
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă

Alte știri

Pensionarii au plătit degeaba pentru adeverințele de recalculare a pensiilor: statul nu are bani pentru majorări
Știri România 13:12
Pensionarii au plătit degeaba pentru adeverințele de recalculare a pensiilor: statul nu are bani pentru majorări
Mitul imigranților asiatici, din Nepal și Sri Lanka, demontat: 2 din 3 imigranți sunt români reveniți acasă
Știri România 11:49
Mitul imigranților asiatici, din Nepal și Sri Lanka, demontat: 2 din 3 imigranți sunt români reveniți acasă
Parteneri
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
Adevarul.ro
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
Mircea Lucescu laudă FCSB-ul după victoria cu Eagles: “Mi-aş dori să arate aşa şi naţionala României”. Laude pentru Târnovanu: “A fost senzaţional! Am greşit cu Moldovan”
Fanatik.ro
Mircea Lucescu laudă FCSB-ul după victoria cu Eagles: “Mi-aş dori să arate aşa şi naţionala României”. Laude pentru Târnovanu: “A fost senzaţional! Am greşit cu Moldovan”
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă

Monden

Dana Rogoz a împlinit 40 de ani. Mesajul sugestiv al actriței: „Cât de multe lucruri îmi mai doresc încă”. Ce a zis despre soțul Radu și copii
Stiri Mondene 13:11
Dana Rogoz a împlinit 40 de ani. Mesajul sugestiv al actriței: „Cât de multe lucruri îmi mai doresc încă”. Ce a zis despre soțul Radu și copii
Cum a apărut manechinul Irina Motoc la „Milano Fashion Week”. Apariție spectaculoasă pe podiumul din Italia
Stiri Mondene 12:50
Cum a apărut manechinul Irina Motoc la „Milano Fashion Week”. Apariție spectaculoasă pe podiumul din Italia
Parteneri
Rihanna a născut o fetiță și a dezvăluit PRIMA IMAGINE cu micuța care a abia a venit pe lume! Ce nume special a ales artista pentru al treilea copil al ei. FOTO
Elle.ro
Rihanna a născut o fetiță și a dezvăluit PRIMA IMAGINE cu micuța care a abia a venit pe lume! Ce nume special a ales artista pentru al treilea copil al ei. FOTO
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Parteneri
Paula Seling, dezvăluiri cu ochii în lacrimi despre fiica adoptivă: „Ea este un copil foarte iubit”. Ce pasiune are Elena
TVMania.ro
Paula Seling, dezvăluiri cu ochii în lacrimi despre fiica adoptivă: „Ea este un copil foarte iubit”. Ce pasiune are Elena
Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol
ObservatorNews.ro
Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Parteneri
FIFA plănuiește o revoluție a penalty-urilor » Pierluigi Collina asigură: „Va fi o binecuvântare pentru portari”
GSP.ro
FIFA plănuiește o revoluție a penalty-urilor » Pierluigi Collina asigură: „Va fi o binecuvântare pentru portari”
Incidente grave la România - Ungaria! Fanii români au intrat pe parchet și s-au bătut cu jandarmii » Calificarea la CE de futsal a fost decisă în ultimele două minute
GSP.ro
Incidente grave la România - Ungaria! Fanii români au intrat pe parchet și s-au bătut cu jandarmii » Calificarea la CE de futsal a fost decisă în ultimele două minute
Parteneri
Cum deosebești o gripă de COVID? Cazurile ambelor virusuri cresc odată cu toamna
Mediafax.ro
Cum deosebești o gripă de COVID? Cazurile ambelor virusuri cresc odată cu toamna
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Wowbiz.ro
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
StirileKanalD.ro
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
Cine este femeia care a murit în accidentul din Iași! Anișoara se afla în mașină cu fiul ei, care suferă de o afecțiune severă
KanalD.ro
Cine este femeia care a murit în accidentul din Iași! Anișoara se afla în mașină cu fiul ei, care suferă de o afecțiune severă

Politic

Nunta lui Nicușor Dan cu Mirabela Grădinaru este „o chestiune personală”. Noile declarații ale președintelui despre eveniment: „Gândim absolut la fel”
Politică 09:44
Nunta lui Nicușor Dan cu Mirabela Grădinaru este „o chestiune personală”. Noile declarații ale președintelui despre eveniment: „Gândim absolut la fel”
La ce oră se deschid secțiile de votare la alegerile parlamentare din Republica Moldova
Politică 08:00
La ce oră se deschid secțiile de votare la alegerile parlamentare din Republica Moldova
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Giovanni Becali surprinde după victoria FCSB: “Mi-a fost frică de un dezastru!”. Îl cere titular pe Târnovanu la națională: “Obligatoriu cu Austria!”
Fanatik.ro
Giovanni Becali surprinde după victoria FCSB: “Mi-a fost frică de un dezastru!”. Îl cere titular pe Târnovanu la națională: “Obligatoriu cu Austria!”
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt