„Înțelegem nevoia economiilor la buget, facem tot ce putem în legătură cu subiectul acesta, însă, în același timp, înțelegem și nevoia de solidaritate socială și nevoia de a compensa anumite categorii de cetățeni”, a afirmat Florin Manole, conform News.

Ministrul a atras atenția asupra situației dificile a copiilor cu dizabilități, subliniind că sprijinul acordat de stat este insuficient.

Asta în contextul în care alocațiile copiilor sunt înghețate în 2026 și nu vor fi majorate cu rata inflației.

Concret, copiii cu vârsta între 2 și 18 ani primesc 292 de lei pe lună, iar copiii ce nu au împlinit 2 ani și cei cu handicap primesc 719 lei pe lună.

„De exemplu, copiii cu dizabilităţi, apropo de îngheţarea alocaţiilor. Copiii cu dizabilități primesc niște beneficii sociale care sunt la un nivel extraordinar de mic, 80 de lei minim per persoană, per lună. Cred că 80 de lei nu pare o sumă mare pentru nici o persoană. Acolo, de exemplu, credem că e nevoie de o creștere, dar este doar unul dintre exemple”, a precizat Florin Manole.

80 de lei este ajutorul social pe care îl primesc copiii cu dizabilități în România. Foto: Libertatea

Tot miercuri, PSD a subliniat că programul său de stimulare economică reprezintă „singura reformă autentică dezbătută în Coaliție”.

Social-democrații au anunțat că vor susține reforma administrației doar în combinație cu măsuri economice, declarând că „cele două componente nu pot și nu trebuie separate”.

Deputatul PSD Adrian Câciu, fost ministru de finanțe, a declarat miercuri că premierul PNL, Ilie Bolojan, trebuie să țină cont de părerile celorlalte partide din coaliție înainte să ia deciziile, pentru că altfel vor exista consecințe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE