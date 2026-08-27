Ceremoniile oficiale au început dimineața

Programul festivităților a început în această dimineață la ora 8.30, când oficialii moldoveni, în frunte cu președinta Maia Sandu, premierul Vasile Tofan și președintele Parlamentului, Igor Grosu, au depus flori la monumentul „Maica Îndurerată” din cadrul complexului memorial „Eternitate”. Monumentul este un simbol al celor căzuți în războiul din 1992 pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, an în care țara a fost recunoscută oficial de Organizația Națiunilor Unite.

La scurt timp, liderii statului s-au îndreptat spre statuia domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, unde au depus din nou flori într-un gest simbolic menit să sublinieze continuitatea și identitatea națională a Moldovei.

Maia Sandu a transmis un mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova

Maia Sandu a transmis un mesaj cu ocazia aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței țării, subliniind curajul celor care au luptat pentru suveranitate și îndemnând la unitate, apărarea democrației și continuarea drumului european.

În discursul său, Maia Sandu a amintit de momentul istoric de la 27 august 1991, când mii de cetățeni din întreaga țară s-au adunat în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău pentru a-și exprima dorința de libertate.

„Republica Moldova nu își proclamase încă independența, însă nimic nu mai putea opri libertatea și independența din sufletele acelor oameni”, a transmis Maia Sandu, joi dimineață.

Șefa statului a evocat sacrificiile făcute de participanții la mișcarea de renaștere națională, care au înfruntat riscuri majore, inclusiv represalii, umilințe și excluderi din școli sau locuri de muncă. „Ei și-au făcut datoria. Au creat un stat independent. Noi avem datoria să-l creștem”, a subliniat Maia Sandu.

Parada militară de la Chișinău este organizată fără echipamentele militare sovietice

Cel mai așteptat moment al zilei este parada militară, programată să înceapă la ora 16.30 în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. După o pauză de cinci ani, Ministerul Apărării va prezenta publicului noile achiziții militare. Într-o schimbare semnificativă, echipamentele militare sovietice, precum faimoasele puști Kalașnikov, vor fi înlocuite de armament modern de origine occidentală.

„Tipurile de arme vor reflecta modele noi de armament ușor de infanterie și sisteme de artilerie autopropulsată, achiziționate în procesul ultimilor ani de consolidare a sistemului național de apărare”, a transmis Ministerul Apărării de la Chișinău, potrivit Europa Liberă.

Lipsa echipamentelor militare sovietice reprezintă „o demonstrație de forță”

La parada militară din centrul Chișinăului va fi expusă tehnica modernizată achiziționată în ultimii ani. Gestul este văzut ca o „demonstrație de forță”, necesară atât pentru moralul cetățenilor, cât și ca răspuns la propaganda rusă, după cum a precizat istoricul Octavian Țîcu.

„Cetățenii Republicii Moldova au nevoie să știe că avem o armată capabilă să ne apere (…) împotriva oricărei încercări a Federației Ruse de a ne destabiliza”, a declarat Octavian Țîcu în cadrul podcastului Pe Agendă.

Potrivit istoricului, parada militară este menită să contracareze zvonurile că Republica Moldova nu ar dispune de o forță de apărare adecvată.

Peste 2.000 de militari participă la Ziua Independenței Republicii Moldova

La eveniment vor participa peste 2.000 de militari din cadrul Armatei Naționale și ai altor instituții de securitate, alături de 150 de veterani ai războiului de pe Nistru.

Defilarea va include și soldați din țări partenere precum România, SUA, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța și Cehia. Garda Națională din Carolina de Nord, reprezentată printr-un detașament, va fi de asemenea prezentă, conform unui comunicat al Ambasadei SUA la Chișinău.

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski merg la Chișinău pentru Ziua Independenței Republicii Moldova

Un alt punct culminant al Zilei Independenței îl constituie prezența la Chișinău a liderilor din România și Ucraina. Președintele României, Nicușor Dan, și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, sunt așteptați să sosească în cursul după-amiezii.

Nicușor Dan va participa la paradă, în timp ce Zelenski va fi întâmpinat de Maia Sandu în jurul orei 18.00. Cei trei lideri se vor adresa publicului în Piața Marii Adunări Naționale la ora 21.00, urmând să susțină ulterior o declarație comună de presă.

Autoritățile au anunțat măsuri speciale de securitate în capitală, inclusiv restricții de acces pe bulevardul Ștefan cel Mare și pe strada 31 august. În 2025, la Chișinău, s-au aflat și Emmanuel Macron, Donald Tusk și Friedrich Merz de Ziua Independenței Republicii Moldova.

Triunghiul strategic România-Moldova-Ucraina

Prezența liderilor din România și Ucraina la evenimentul de la Chișinău este „firească” din punct de vedere geopolitic, afirmă istoricul Octavian Țîcu, fost politician și unionist declarat.

„Acest triunghi strategic s-a conturat tocmai în condițiile războiului”, explică el, subliniind solidaritatea dintre cele trei state în fața agresiunii rusești. „Ucraina este cea care ne asigură independența și securitatea la ora actuală, iar România este cea care ne garantează existența ca stat de peste trei decenii, statul pe care mizăm cel mai mult în parcursul nostru de integrare europeană”, a adăugat Țîcu.

Cele două țări sunt singurii vecini ai Republicii Moldova, iar parteneriatul lor este esențial în actualul context geopolitic tensionat.

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Ziua Independenței Republicii Moldova se încheie cu mai multe concerte și evenimente festive

Seara, locuitorii și vizitatorii sunt invitați la un concert susținut exclusiv de artiști locali, în Piața Marii Adunări Naționale. Pe scenă vor urca trupe și interpreți de renume precum Zdob și Zdub, Alternosfera, Lupii lui Calancea, orchestra Fluieraș, Satoshi și Natalia Barbu. Organizatorii promit și alte surprize muzicale.

Repetițiile au avut loc în ultimele zile, iar concertul va începe după parada militară. Totuși, prognoza meteo anunță posibile ploi în timpul serii, ceea ce ar putea influența participarea publicului.

Bugetul alocat de 27 August la Chișinău se ridică la 10 milioane de lei

Bugetul alocat sărbătorii naționale din acest an se ridică la 10 milioane de lei, dintre care 6 milioane au fost rezervate pentru festivitățile din 27 august. Ministerul Culturii s-a ocupat de organizarea evenimentelor, în cadrul programului național „Independența care ne unește. Moldova-35”, aprobat de Guvern pe 29 iulie.

Pe lângă evenimentele organizate astăzi, programul mai include „Marea Dictare Națională”, care va avea loc pe 31 august, o altă zi liberă oficială în Republica Moldova. Toate aceste acțiuni sunt menite să aducă un omagiu istoriei și identității naționale a Republicii Moldova.

Ce semnifică Ziua Independenței Republicii Moldova pentru cetățeni

Pe lângă dimensiunea geopolitică, parada militară și prezența liderilor internaționali la Chișinău reprezintă un imbold moral pentru cetățeni, mai ales în contextul războiului din Ucraina și al amenințărilor din partea Rusiei.

„Este un mesaj pentru cetățeni, că noi suntem capabili să ne apărăm”, a concluzionat Țîcu.

Astăzi, Republica Moldova marchează 35 de ani de independență, un moment simbolic pentru un stat care continuă să își consolideze poziția pe scena internațională.

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