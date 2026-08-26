Cum au ajuns pantofii sport articole de modă

La începutul secolului al XX-lea, încălțămintea sport cu talpă de cauciuc și partea superioară din pânză era apreciată și căutată în primul rând pentru mișcare, iar producătorii au început să adapteze modelele la cerințele fiecărui sport.

Converse a lansat în 1917 pantoful de baschet Non-Skid, devenit ulterior All Star. Jucătorul și reprezentantul de vânzări Charles ”Chuck” Taylor a contribuit la promovarea lui, iar semnătura sa a apărut pe emblemă din 1934. Modelul cunoscut astăzi drept Chuck Taylor All Star și-a păstrat forma de bază în ciuda schimbărilor majore prin care a trecut baschetul.

Pe măsură ce sportivii au devenit figuri publice, oamenii au început să cumpere și încălțămintea asociată lor. Modele provenite din tenis, baschet sau alergare au intrat în garderoba obișnuită, unde erau alese pentru confort și aspect. Procesul nu a fost unul condus exclusiv de companii. Comunitățile care le purtau au dat adidașilor identități noi.

Sneakers – scurt istoric

În cartierele New Yorkului, baschetul, hip-hopul și breakdance-ul au transformat în anii 1970 și 1980 anumite modele în simboluri de stil și apartenență.

Adidas Superstar, de pildă, fusese conceput pentru baschet la sfârșitul anilor 1960. Grupul Run-D.M.C. l-a purtat pe scenă în anii 1980, iar piesa ”My Adidas”, lansată în 1986, a fixat legătura modelului cu hip-hopul. Contractul încheiat ulterior de adidas cu grupul a arătat că un muzician putea influența vânzarea încălțămintei sportive la fel de convingător ca un atlet.

Pe Coasta de Vest, skateboarderii au adoptat pantofi cu talpă aderentă și construcție rezistentă. Vans Old Skool, lansat în 1977 sub numele Style 36, combina pânza cu întărituri din piele în părțile care se uzau mai repede și a devenit ușor de recunoscut prin dunga laterală. Alegerea practică a skaterilor a produs, în timp, un reper de stil purtat mult dincolo de skatepark.

Air Jordan 1 a adăugat în 1985 o componentă care avea să devină esențială, un model putea purta identitatea unui sportiv și putea continua să fie dorit după încheierea sezonului pentru care fusese creat. Nike l-a legat de debutul lui Michael Jordan în NBA, iar relansările ulterioare au făcut accesibilă acea istorie unor generații care nu văzuseră ediția originală.

Întâlnirea dintre sport și modă

În anii 1990 și 2000, mărcile au înțeles mai bine valoarea propriilor arhive. Au readus în magazine modele vechi și au dezvoltat game pentru purtare cotidiană. În 2001, adidas a introdus un segment dedicat vestimentației de stradă inspirate din sport și a început să lucreze cu designerul japonez Yohji Yamamoto. Linia Y-3 a urmat în 2003.

Astfel de proiecte au devenit tot mai frecvente. O marcă lucrează cu un designer, un artist, un muzician, un sportiv, un magazin cunoscut sau chiar cu o altă marcă la realizarea unei ediții. Partenerul poate schimba materialele, culorile și detaliile unui model existent sau poate participa la crearea unuia nou. Proiectele sunt numite colaborări, iar edițiile rezultate apar uneori în serii restrânse.

Ce este, de fapt un sneakerhead

Pentru un necunoscător, două perechi cu aceeași formă pot părea identice. Un colecționar observă modelul, anul lansării, combinația de culori, materialele și micile diferențe de construcție. Îl poate interesa dacă ediția reproduce o variantă veche, dacă a fost realizată împreună cu un anumit creator sau dacă a apărut într-un moment important pentru sport, muzică ori modă.

Unii pasionați urmăresc exclusiv modelele clasice, disponibile aproape permanent. Alții caută perechi dintr-o anumită perioadă, creațiile unui designer sau toate variantele unui singur model. Există colecționari care poartă fiecare pereche și colecționari care păstrează câteva exemplare nepurtate.

Raritatea influențează prețul numai dacă există și cerere. O serie mică nu devine neapărat și valoroasă, iar un model produs constant poate avea o importanță culturală mult mai mare.

Modelele clasice care merită cunoscute

Modelele de mai jos oferă o introducere bună deoarece provin din sporturi și perioade diferite, sunt bine documentate și se găsesc în continuare. Niciunul nu este obligatoriu într-o colecție.

Converse Chuck Taylor All Star

Converse Chuck Taylor All Star – Sursă foto: Shutterstock

Chuck Taylor All Star și-a păstrat în mare parte aspectul de pantof de baschet din prima jumătate a secolului al XX-lea, cu partea superioară din pânză, talpa plată din cauciuc și designul simplu.

În timp, modelul a fost adoptat de muzicieni și de diferite subculturi, apoi a intrat în vestimentația de zi cu zi. Varianta clasică are o talpă subțire și oferă puțină amortizare, ceea ce poate deveni incomod după câteva ore de mers. Chuck 70 păstrează forma cunoscută, dar folosește materiale mai robuste și are o talpă mai bine amortizată. Dacă vrei să porți frecvent acest model, merită să probezi ambele variante înainte de a alege.

adidas Stan Smith

adidas Stan Smith. Sursă foto: Shutterstock

Modelul a fost creat în anii 1960 pentru jucătorul francez de tenis Robert Haillet. După retragerea lui, adidas l-a asociat cu jucătorul american Stan Smith, iar primele perechi care îi purtau numele au apărut în 1973. Designul alb, cu perforații în locul celor trei dungi aplicate, l-a ajutat să treacă ușor de la teren la vestimentația cotidiană. Versiunile aflate în magazine pot folosi piele, materiale sintetice sau combinații diferite.

adidas Superstar

adidas Superstar. Sursă foto: Shutterstock

Superstar a apărut la sfârșitul anilor 1960 ca pantof jos de baschet, cu partea superioară din piele și vârf de cauciuc striat, cunoscut drept shell toe. Asocierea cu Run-D.M.C. i-a schimbat locul în cultura populară. Față de Stan Smith, are o formă mai robustă și un detaliu frontal în formă de scoică dominant. Într-o colecție mică, cele două pot îndeplini un rol asemănător, așa că merită ales modelul care se potrivește mai bine piciorului și hainelor purtate frecvent.

PUMA Suede

PUMA Suede. Sursă foto: Shutterstock

PUMA Suede a debutat în 1968. La începutul anilor 1970, o versiune asociată cu baschetbalistul Walt ”Clyde” Frazier a contribuit la notorietatea modelului, adoptat apoi de dansatorii de breakdance și de scena hip-hop. Pielea întoarsă îi dă textura caracteristică și permite culori intense, dar este sensibilă la apă și la curățarea agresivă. Pentru utilizare frecventă, o culoare medie sau închisă este mai ușor de întreținut decât una foarte deschisă.

Vans Old Skool

Vans Old Skool. Sursă foto: Shutterstock

Lansat în 1977 ca Style 36, Old Skool a fost primul model Vans cu dunga laterală devenită emblemă a mărcii. Întăriturile din piele au fost adăugate pentru rezistență, o cerință practică pentru skateboarding. Varianta clasică și versiunile construite special pentru skate pot arăta asemănător, însă diferă prin întărituri și amortizare. Denumirea completă și codul produsului sunt mai utile decât fotografia atunci când compari ofertele.

Nike Air Force 1

Nike Air Force 1. Sursă foto: Shutterstock

Creat de Bruce Kilgore și lansat în 1982, Air Force 1 a fost primul pantof de baschet Nike care a folosit tehnologia Air. Varianta joasă, complet albă, a devenit una dintre cele mai răspândite versiuni. Pielea netedă se curăță relativ simplu, însă talpa este grea, iar forma poate părea largă. Popularitatea nu garantează potrivirea, așadar este un model care merită probat înainte de cumpărare.

Air Jordan 1

Air Jordan 1. Sursă foto: Shutterstock

Air Jordan 1 a fost desenat de Peter Moore și lansat în 1985. Primele combinații de culori erau strâns legate de Michael Jordan și de Chicago Bulls. Astăzi există versiuni High, Mid și Low, cu proporții, materiale, prețuri și grade diferite de apropiere față de modelul istoric.

High OG este urmărit de mulți colecționari, însă Mid sau Low pot fi alegeri mai practice. Ierarhiile comunității nu compensează disconfortul unei perechi nepotrivite.

Reebok Club C 85

Reebok Club C 85. Sursă foto: Shutterstock

Club C a fost lansat în 1985 ca pantof de tenis. Are o formă joasă, un aspect mai reținut și apare frecvent în alb sau crem. Poate ocupa același loc într-o garderobă ca Stan Smith, dar forma interioară și flexibilitatea diferă. Compararea lor la probă este mai folositoare decât alegerea exclusiv după notorietate.

Cum să construiești o colecție sneakers pe care chiar o vei purta

O colecție poate porni de la o singură întrebare importantă: ce anume îți place la adidași?

Poate fi istoria baschetului, estetica tenisului, cultura hip-hop, skateboardingul, un anumit designer sau pur și simplu forma pantofilor. Răspunsul oferă un criteriu de selecție. Fără el, fiecare lansare a unui model pare necesară, iar colecția ta se poate umple repede cu perechi care nu au legătură între ele și rămân nepurtate.

Pentru început, trei perechi sunt suficiente: una neutră pentru utilizare frecventă, una care aduce o formă sau o culoare diferită și una din alt material. De exemplu, un Club C pentru zile obișnuite, un Air Jordan 1 într-o combinație de culori preferată și un Chuck Taylor din pânză care sunt optimi în diferite situații.

Măsoară ambele picioare în centimetri și consultă tabelul mărcii. Aceeași mărime europeană poate avea o lungime sau o lățime diferită de la un model la altul, iar recomandările găsite în comunități nu înlocuiesc proba.

Stabilește un buget lunar sau anual care include transportul și eventualele taxe. La modelele produse constant, compară comercianții și așteaptă reducerile.

Pentru o ediție epuizată în magazine, piața de revânzare poate fi singura opțiune, dar prețul cerut nu reprezintă neapărat valoarea reală. Verifică tranzacțiile recente, starea perechii și toate costurile înainte de plată. Ideea că orice ediție limitată se va scumpi este falsă.

Termenii întâlniți în anunțuri sunt mai ușor de înțeles în context:

Colorway înseamnă combinația de culori a unui model.

Retro este o relansare a unei versiuni mai vechi.

OG poate desemna ediția originală sau o variantă apropiată de culorile și detaliile ei. Drop este lansarea

Collab abreviază collaboration și indică faptul că ediția a fost realizată printr-un proiect comun.

Deadstock este folosit de obicei pentru o pereche nepurtată, însă nu există un standard universal: trebuie întrebat dacă a fost probată, expusă, relăcuită sau dacă îi lipsesc accesorii.

Hype: Valul de entuziasm și popularitate generat în jurului unei lansări.

Restock: Repunerea în vânzare a unui model care fusese epuizat.

Cum cumperi în siguranță de pe piața de revânzare

Cea mai simplă variantă rămâne magazinul mărcii sau un comerciant autorizat. Când cumperi de la altă persoană, verifică istoricul vânzătorului, condițiile de retur și existența unei metode de plată cu protecție pentru cumpărător. Cere fotografii recente cu ambele laterale, vârfurile, călcâiele, tălpile, branțurile, etichetele interioare și eticheta cutiei. O fotografie preluată de pe internet nu arată perechea pe care o vei primi.

Codul produsului trebuie să corespundă modelului, culorii și mărimii, însă poate fi copiat și pe un fals.

Autenticitatea se evaluează comparând forma, materialele, cusăturile, etichetele, logo-urile și ambalajul cu o pereche documentată din aceeași ediție.

Un preț mult sub nivelul pieței, explicațiile neclare și refuzul de a furniza imagini suplimentare sunt motive suficiente pentru a renunța.

La perechile purtate, autenticitatea este numai una dintre probleme. Verifică uzura tălpii, deformarea călcâiului, desprinderile, crăpăturile, mirosul de umezeală și urmele de mucegai. Întreabă dacă pantofii au fost lipiți, vopsiți sau restaurați.

Cum se face îngrijirea corectă

Înainte de curățare, citește eticheta și recomandările producătorului, apoi testează soluția pe o zonă puțin vizibilă. Nu există o singură metodă potrivită pentru toate perechile.

Pielea netedă se șterge mai întâi de praf, apoi se curăță cu o lavetă ușor umedă și o cantitate mică de produs special destinat. Apa în exces poate pătrunde la cusături și adezivi.

Pielea întoarsă și nubucul se lucrează în principal uscat, cu o perie potrivită și, la nevoie, cu o gumă specială. Frecarea puternică poate schimba textura și culoarea.

Pânza se curăță local cu o perie moale și detergent diluat. Înmuierea completă poate afecta forma, imprimeurile și lipiturile.

Plasa textilă cere presiune redusă, deoarece firele se pot agăța sau scămoșa. Spuma murdară trebuie îndepărtată cu o lavetă, nu împinsă în material.

Talpa exterioară poate fi curățată cu o perie separată, ceva mai fermă, fără a atinge partea superioară sensibilă.

Mașina de spălat este o alegere riscantă pentru piele, piele întoarsă, elemente lipite și finisaje vopsite. Ar trebui folosită numai dacă producătorul perechii o recomandă explicit. Înălbitorul, acetona și soluțiile concentrate pot decolora materialele și slăbi adezivii.

Cum să păstrezi și să depozitezi perechile de sneakers

După purtare, îndepărtează murdăria și lasă pantofii să se aerisească înainte de a-i pune în cutie. Dacă s-au udat, scoate branțurile detașabile, slăbește șireturile și lasă-i să se usuce la temperatura camerei.

Hârtia albă, neimprimată, introdusă lejer în interior poate absorbi umezeala și susține forma. Caloriferul, uscătorul de păr și soarele direct grăbesc uscarea, dar pot deforma cauciucul, întări pielea și afecta lipiturile.

Pentru depozitare, alege un dulap curat, ferit de lumină directă, umezeală și variații mari de temperatură.

Podul, subsolul, balconul închis și spațiul de lângă calorifer nu sunt cele mai bune alegeri. Perechile trebuie păstrate curate și complet uscate, cu suficient sprijin interior pentru a nu se deforma. Cutiile originale sunt utile pentru identificare și revânzare.

Descoperă și Cum să porţi pantalonii largi. Sfaturi pentru combinaţii reuşite

Sursă foto: Shutterstock

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE