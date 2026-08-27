Documentele consultate de sursa citată arată că în cadrul acestui parteneriat, reprezentanții firmei au inițiat mai multe convorbiri și întâlniri cu oficiali americani de rang înalt.

Discuții la nivel înalt între România și SUA

Potrivit raportului transmis de Eversheds Sutherland către Departamentul pentru Justiție al SUA, în prima lună de la semnarea contractului, avocații firmei i-au contactat telefonic, de câte două ori, pe șeful Departamentului de Stat, Marco Rubio, și pe secretarul Apărării, Pete Hegseth.

Cele două conversații, desfășurate pe 29 mai și 5 iunie 2026, s-au concentrat pe relațiile bilaterale România-SUA.

Alte contacte au inclus discuții telefonice cu Steven Cheung, șeful de comunicare al Casei Albe, Michael Needham, consilier adjunct pentru Securitate Națională (de două ori), Walker Barrett, director pentru politică de război la Consiliul Național de Securitate (de două ori), și ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg (de două ori).

Cu ambasadorul Nirenberg s-au purtat, pe lângă conversațiile telefonice, și discuții directe, completate de un schimb de mesaje.

Întâlniri strategice la Washington

Reprezentanții Eversheds Sutherland au avut și întrevederi față în față cu oficiali de rang înalt ai US International Development Finance Corporation, printre care CEO-ul Benjamin Black, și cu Jarrod Agen, director executiv al National Energy Dominance Council.

Aceste întâlniri au vizat subiecte strategice precum intensificarea cooperării economice și militare dintre România și Statele Unite.

Administrația Prezidențială a dat 845.000 dolari pentru lobby SUA

Conform raportului, onorariile plătite de Administrația Prezidențială către Eversheds Sutherland au totalizat 845.000 de dolari până la data de 30 iunie.

În plus, firma a raportat cheltuieli de 5.643,09 dolari, acoperind taxe administrative, cazare și mese.

Contractul semnat în mai prevede o durată inițială de șase luni și un plafon lunar de remunerare de 565.000 de dolari.

Obiectivele contractului

Contractul de consultanță are ca scop atingerea unor obiective strategice pentru România, inclusiv creșterea capacității de apărare, atragerea de investiții semnificative, integrarea țării în structuri internaționale importante și combaterea traficului de persoane și a criminalității transnaționale.

Administrația Prezidențială a subliniat că acest parteneriat se bazează pe un consens politic al forțelor democratice prooccidentale din România și este în conformitate cu atribuțiile constituționale ale președintelui în domeniul politicii externe.

„Contractarea acestui tip de servicii reprezintă o practică uzuală în relația cu administrația americană, utilizată și de alte state aliate, pentru facilitarea dialogului instituțional și pentru susținerea unor obiective de interes național în raport cu Administrația și Congresul SUA. Această inițiativă completează demersurile oficiale ale președintelui României, ale Guvernului, ale Parlamentului și ale celorlalte instituții naționale relevante”, a transmis Administrația Prezidențială.

Jason Miller, șeful Comunicării de la Casa Albă, a plecat din proiect

Un alt detaliu semnificativ din raportul firmei de avocatură către autoritățile americane este încetarea colaborării cu Jason Miller, fost manager de campanie al președintelui Donald Trump și ex-director de comunicare la Casa Albă.

Începând cu 4 august, Miller „nu mai acționează pentru promovarea intereselor” Administrației Prezidențiale a României.

Context internațional tensionat

Contractul dintre România și Eversheds Sutherland intervine pe fondul evaluării de către Administrația Trump a prezenței trupelor americane în Europa.

România, care găzduiește baze militare americane importante la Mihail Kogălniceanu, Deveselu și Câmpia Turzii, este și ea vizată de această reevaluare. Bloomberg a raportat că 1.000 de militari americani au fost deja retrași din România, în contextul războiului din Ucraina.

Oana Lungescu, cercetător la think tank-ul RUSI și fost purtător de cuvânt al NATO, a explicat că astfel de negocieri privind dislocarea trupelor și vânzările de armament sunt frecvente, dar în mod tradițional mai puțin vizibile și tensionate.

Deciziile finale ale administrației americane privind prezența militară în Europa sunt așteptate până în luna decembrie a acestui an.

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