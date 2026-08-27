Ce este o „Lună Sângerie”

„Luna Sângerie” apare atunci când Pământul se află între Soare și Lună, iar umbra sa acoperă complet Luna. În acest caz, satelitul natural al Pământului capătă o nuanță roșiatică, un fenomen cauzat de împrăștierea Rayleigh.

Razele soarelui care trec prin atmosfera Pământului sunt filtrate, iar lumina de la capătul violet al spectrului este blocată, lăsând doar nuanțele de roșu să ajungă pe suprafața Lunii. Același efect este responsabil și pentru apusurile spectaculoase de soare.

Când și unde va fi vizibilă eclipsa de Lună

Potrivit Time and Date, eclipsa va începe la ora 1.23 UTC, când Luna va intra în penumbra Pământului. Aproximativ o oră și 10 minute mai târziu, la 2.33 UTC, va începe faza de eclipsă parțială, odată cu intrarea Lunii în umbra mai densă a Pământului. Momentul maxim al eclipsei, când 96% din suprafața Lunii va fi acoperită, este așteptat la ora 4.12 UTC.

În America de Nord, fenomenul va putea fi observat în seara de 27 august, începând cu ora 19.33 pe Coasta de Vest și ora 22.33 pe Coasta de Est.

În Europa, inclusiv în România, eclipsa va fi vizibilă în primele ore ale zilei de 28 august, înainte de răsăritul soarelui. Este totuși important de notat faptul că, în România, nu este vorba despre o eclipsă totală, ci o eclipsă parțială.

Fenomenul va debuta cu faza de penumbră la ora 4.23 dimineața, urmând ca faza maximă să fie atinsă în jurul orei 5.34, ora locală. O vei putea observa pe cerul dimineții, dar trebuie să ai în vedere că Luna va apune la scurt timp după atingerea acestui punct maxim. Astfel, deși nu vom avea parte de acel efect de „Lună sângerie” specific eclipselor totale, umbra Pământului va acoperi o porțiune din discul lunar, oferind un spectacol astronomic foarte frumos celor care se trezesc devreme și au parte de un cer senin.

Este nevoie de ochelari speciali pentru a urmări „Eclipsa Sângerie”?

Nu, spre deosebire de eclipsele solare, nu este necesar să folosiți ochelari de protecție pentru a urmări acest fenomen.

Privitul unei eclipse de Lună este complet sigur pentru ochi. Tot ce aveți nevoie este un cer senin și, eventual, un loc ferit de poluarea luminoasă pentru a vă bucura de spectacolul oferit de natură.

Unde să mergi în România și în apropiere ca să vezi clar Luna Sângerie

Iată cele mai spectaculoase destinații din România și din apropiere unde cerul nocturn este o atracție în sine:

  • Zona Padiș (Munții Apuseni): este una dintre cele mai întunecate regiuni din România, ceea ce o face un rai pentru pasionații de astronomie. Peisajul carstic și liniștea de aici îți oferă un cer absolut plin de stele, perfect pentru a urmări orice fenomen astronomic.
  • Bâlea Lac (Transfăgărășan): la peste 2.000 de metri altitudine, aerul este mult mai rarefiat și scapi de ceața sau poluarea de la câmpie. Găsești cazare la cabane și ai un peisaj dramatic deasupra căruia Luna se vede superb.
  • Sfântu Gheorghe (Delta Dunării): dacă nu ești fan munte, mergi acolo unde Dunărea întâlnește Marea Neagră. Plajele sălbatice de aici sunt complet lipsite de lumini artificiale, oferindu-ți o deschidere imensă spre orizont.

Dacă ești dispus să treci granița pentru o experiență de „astroturism”, ai opțiuni recunoscute oficial:

  • Parcul Național Hortobágy (Ungaria): este una dintre puținele zone din Europa certificată oficial ca „Dark Sky Park” (Parc cu Cer Întunecat). Peisajul de stepă plată (Puszta) îți oferă un orizont la 360 de grade, ideal pentru a vedea eclipsa din orice unghi.
  • Zona celor 7 Lacuri din Munții Rila (Bulgaria): la sud de Sofia, acești munți oferă peisaje glaciare spectaculoase și altitudini ridicate (peste 2.000 m). O noapte petrecută la una dintre cabanele de aici îți garantează un cer de cristal.
  • Munții Tara (Serbia): o destinație superbă, cu păduri dese și puncte de belvedere faimoase (precum Banjska Stena). Cazarea în cabane tradiționale de lemn te va pune direct sub un cer spectaculos.
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