Un format premiat și recunoscut internațional

„Câștigă România!” a obținut recunoaștere la nivel european, fiind nominalizat de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU) printre formatele de top din Europa, conform Pagina de Media. În plus, emisiunea a fost premiată în repetate rânduri în România și a depășit granițele țării, fiind produsă cu succes în Galicia, Spania, unde a ajuns deja la al treilea sezon. „Asta înseamnă că formatul și-a câștigat, prin propriile forțe, locul și statutul”, a declarat Ianțu.

Prezentatorul și-a exprimat recunoștința față de telespectatori și concurenții care au adus „personalitate și emoție fiecărei ediții”. „Câștigă România! nu dispare! Doar se încheie un capitol frumos. Iar eu… merg mai departe”, a adăugat acesta în mesajul său de rămas-bun.

Posibilă revenire în 2027

Deși emisiunea nu va mai continua în grila TVR pentru moment, există șanse să revină în viitor. Potrivit declarațiilor oferite de reprezentanții TVR pentru Pagina de Media, situația financiară a postului a impus amânarea producerii unui nou sezon și a negocierilor cu Zucchero Media, compania care a creat formatul show-ului.

„Contextul financiar a impus amânarea realizării producției și, implicit, a negocierilor cu Zucchero Media, casa de producție care a creat formatul emisiunii, pentru un nou sezon Câștigă România”, au explicat reprezentanții TVR.

Cu toate acestea, televiziunea publică își exprimă dorința de a relua colaborarea cu Zucchero Media și de a readuce „Câștigă România!” în grilă în 2027, dacă situația financiară o va permite. „Câștigă România reprezintă una dintre producțiile apreciate de telespectatorii TVR, motiv pentru care, în ciuda constrângerilor bugetare, managementul Televiziunii a propus continuarea colaborării cu Zucchero Media, pentru anul 2027”, au declarat oficialii TVR.

Un capitol se încheie după 9 ani

În mesajul său, Ianțu a subliniat că povestea „Câștigă România!” nu se încheie, ci doar intră într-o pauză: „Alături de un format românesc creat de Zucchero Media, care a crescut și și-a câștigat publicul și popularitatea în mod organic, fără să se bucure vreodată de avantajul unor campanii masive de promovare, am trăit 9 ani incredibili”.

Deși fanii emisiunii vor trebui să mai aștepte câțiva ani pentru o eventuală continuare, succesul internațional al formatului reprezintă o confirmare a valorii sale și a impactului pe care l-a avut asupra publicului. Între timp, Virgil Ianțu promite să meargă mai departe cu noi proiecte.