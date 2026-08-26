Un format premiat și recunoscut internațional

„Câștigă România!” a obținut recunoaștere la nivel european, fiind nominalizat de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU) printre formatele de top din Europa, conform Pagina de Media. În plus, emisiunea a fost premiată în repetate rânduri în România și a depășit granițele țării, fiind produsă cu succes în Galicia, Spania, unde a ajuns deja la al treilea sezon. „Asta înseamnă că formatul și-a câștigat, prin propriile forțe, locul și statutul”, a declarat Ianțu.

Prezentatorul și-a exprimat recunoștința față de telespectatori și concurenții care au adus „personalitate și emoție fiecărei ediții”. „Câștigă România! nu dispare! Doar se încheie un capitol frumos. Iar eu… merg mai departe”, a adăugat acesta în mesajul său de rămas-bun.

Posibilă revenire în 2027

Deși emisiunea nu va mai continua în grila TVR pentru moment, există șanse să revină în viitor. Potrivit declarațiilor oferite de reprezentanții TVR pentru Pagina de Media, situația financiară a postului a impus amânarea producerii unui nou sezon și a negocierilor cu Zucchero Media, compania care a creat formatul show-ului.

„Contextul financiar a impus amânarea realizării producției și, implicit, a negocierilor cu Zucchero Media, casa de producție care a creat formatul emisiunii, pentru un nou sezon Câștigă România”, au explicat reprezentanții TVR.

Cu toate acestea, televiziunea publică își exprimă dorința de a relua colaborarea cu Zucchero Media și de a readuce „Câștigă România!” în grilă în 2027, dacă situația financiară o va permite. „Câștigă România reprezintă una dintre producțiile apreciate de telespectatorii TVR, motiv pentru care, în ciuda constrângerilor bugetare, managementul Televiziunii a propus continuarea colaborării cu Zucchero Media, pentru anul 2027”, au declarat oficialii TVR.

Un capitol se încheie după 9 ani

În mesajul său, Ianțu a subliniat că povestea „Câștigă România!” nu se încheie, ci doar intră într-o pauză: „Alături de un format românesc creat de Zucchero Media, care a crescut și și-a câștigat publicul și popularitatea în mod organic, fără să se bucure vreodată de avantajul unor campanii masive de promovare, am trăit 9 ani incredibili”.

Deși fanii emisiunii vor trebui să mai aștepte câțiva ani pentru o eventuală continuare, succesul internațional al formatului reprezintă o confirmare a valorii sale și a impactului pe care l-a avut asupra publicului. Între timp, Virgil Ianțu promite să meargă mai departe cu noi proiecte.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking în politică! În sfârșit, după 3 luni și 20 de zile de la demiterea lui Bolojan a venit anunțul oficial direct de la biroul lui Nicușor Dan! Toți românii așteptau vestea, iar Sorin Grindeanu tocmai a confirmat totul: "În clipa de față...”
Viva.ro
Breaking în politică! În sfârșit, după 3 luni și 20 de zile de la demiterea lui Bolojan a venit anunțul oficial direct de la biroul lui Nicușor Dan! Toți românii așteptau vestea, iar Sorin Grindeanu tocmai a confirmat totul: "În clipa de față...”
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV
Unica.ro
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
Elle.ro
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
gsp
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
GSP.RO
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
Daniel Bîrligea a ajuns în Italia, la vizita medicală de la Frosinone » Primele imagini
GSP.RO
Daniel Bîrligea a ajuns în Italia, la vizita medicală de la Frosinone » Primele imagini
Parteneri
Ultima oră! Cutremur pe piața media din România! Unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV de la noi își ia adio: „A fost un drum lung și frumos…”
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Cutremur pe piața media din România! Unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV de la noi își ia adio: „A fost un drum lung și frumos…”
Cât a costat-o pe Gabriela Cristea tratamentul cu injecții, cu care a reușit să slăbească 35 kg: „Pe mine m-a costat într-un an..."
Avantaje.ro
Cât a costat-o pe Gabriela Cristea tratamentul cu injecții, cu care a reușit să slăbească 35 kg: „Pe mine m-a costat într-un an..."
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Știri România

Parteneri
Toamna se numără șantierele în București. Marile lucrări care vor afecta traficul înainte de începerea școlii
Adevarul.ro
Toamna se numără șantierele în București. Marile lucrări care vor afecta traficul înainte de începerea școlii
Atenție, Universitatea Craiova! Cifrele care le dau fiori jucătorilor lui Coelho înaintea returului cu Ararat
Fanatik.ro
Atenție, Universitatea Craiova! Cifrele care le dau fiori jucătorilor lui Coelho înaintea returului cu Ararat
FABC acuză o criză a medicamentelor oncologice în 24 de ore. Cum se traduce în tratamente amânate și costuri mai mari
Financiarul.ro
FABC acuză o criză a medicamentelor oncologice în 24 de ore. Cum se traduce în tratamente amânate și costuri mai mari
Parteneri
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Elle.ro
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
Unica.ro
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”
Viva.ro
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”

Monden

Parteneri
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
TVMania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Înghețata care surprinde prin gustul neașteptat. "Mă duce cu gândul la Crăciun, când tăiem porcul"
ObservatorNews.ro
Înghețata care surprinde prin gustul neașteptat. "Mă duce cu gândul la Crăciun, când tăiem porcul"
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Parteneri
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
GSP.ro
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
Șomer de 4 luni, Chiricheș a anunțat ce vrea să facă. Studiază în Italia, la celebra școală de la Coverciano
GSP.ro
Șomer de 4 luni, Chiricheș a anunțat ce vrea să facă. Studiază în Italia, la celebra școală de la Coverciano
Parteneri
Nu le mai scoate din priză! Aparatele care te pot costa mai scump dacă le deconectezi
Mediafax.ro
Nu le mai scoate din priză! Aparatele care te pot costa mai scump dacă le deconectezi
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Influencerul Andrei Bordeianu, implicat într-un accident grav în București. A ajuns de urgență la spital, după ce a fost rănit pe motocicletă
Wowbiz.ro
Influencerul Andrei Bordeianu, implicat într-un accident grav în București. A ajuns de urgență la spital, după ce a fost rănit pe motocicletă
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă”
Nou cutremur la PRO TV! Încă un nume important pleacă după ani de zile în companie
Redactia.ro
Nou cutremur la PRO TV! Încă un nume important pleacă după ani de zile în companie
Handbalul românesc este îndoliat. S-a stins din viață Nicolae Neșovici, portarul legendarei echipe Minaur Baia Mare
KanalD.ro
Handbalul românesc este îndoliat. S-a stins din viață Nicolae Neșovici, portarul legendarei echipe Minaur Baia Mare

Politic

Parteneri
EXCLUSIV | Mărturie cutremurătoare a unei mame din Iași: copilul ei de 11 ani a fost bătut până aproape de moarte de concubin. „Îi spunea că, dacă nu tace, pe mine o să mă omoare”
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | Mărturie cutremurătoare a unei mame din Iași: copilul ei de 11 ani a fost bătut până aproape de moarte de concubin. „Îi spunea că, dacă nu tace, pe mine o să mă omoare”
Ce se întâmplă cu noul șef, Hendrick Klein, după intrarea lui CFR Cluj în insolvență? „Auzisem că va aduce 10 milioane de euro”. Exclusiv
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu noul șef, Hendrick Klein, după intrarea lui CFR Cluj în insolvență? „Auzisem că va aduce 10 milioane de euro”. Exclusiv
Zelenski a primit de la un campion cel mai simpatic cadou: Un pui de pitbull, cu un nume și o poveste speciale (Video)
Spotmedia.ro
Zelenski a primit de la un campion cel mai simpatic cadou: Un pui de pitbull, cu un nume și o poveste speciale (Video)