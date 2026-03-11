Locurile pe care le atingi zilnic, dar aproape nimeni nu le curăță

Telecomanda, întrerupătoarele și clanțele sunt printre cele mai folosite obiecte din casă, dar și printre cele mai ignorate când vine vorba de curățenie. Ele sunt atinse zilnic de mai multe ori. Tocmai de aceea pot deveni rapid locuri unde se acumulează bacterii.

Telefonul mobil este unul dintre obiectele pe care le atingem cel mai des în fiecare zi. Pentru că îl folosim peste tot, acesta poate aduna multe bacterii. Specialiștii recomandă să fie curățat și dezinfectat regulat. Același lucru este valabil și pentru laptopuri, tablete sau tastaturi.

Praful care se ascunde unde nu te uiți aproape niciodată

Când dulapurile sunt pline, este ușor să treci peste curățarea lor. Experții recomandă ca, din când în când, dulapurile să fie golite complet pentru a șterge interiorul. Asta include dulapul de haine, cel de pantofi, dar și frigiderul sau alte spații de depozitare.

Și bibliotecile pot aduna praf foarte repede, mai ales dacă nu sunt folosite des. De aceea este bine ca rafturile și cărțile să fie scoase și șterse de praf cel puțin o dată pe an.

Putem să menționăm și zona de sub pat, sub canapea sau sub dulapuri se adună adesea mult praf. Aceste zone sunt ușor ignorate la curățenia obișnuită deoarece sunt mai puțin vizibile.

Radiatoarele, ventilatoarele și sistemele de ventilație sunt și ele rareori curățate, pentru că nu intrăm în contact direct cu ele, dar pot aduna cantități mari de praf în timp.

Obiectele din casă pe care le uităm complet la curățenie

Majoritatea oamenilor spală hainele regulat, dar uită de curele. Deși nu sunt mereu făcute din materiale care pot fi spălate la mașină, curelele pot deveni la fel de murdare ca alte articole vestimentare.

Chiar și plantele sau frunzele plantelor artificiale pot aduna mult praf. Din când în când, acestea ar trebui șterse sau clătite ușor, pentru a rămâne curate.

Perdelele pot părea curate, dar de fapt acumulează praf și bacterii. Perdelele de duș sunt chiar mai expuse, pentru că umezeala creează un mediu bun pentru bacterii.

Detaliul pe care aproape toată lumea îl uită

Un detaliu pe care mulți îl ignoră: instrumentele cu care facem curățenie trebuie și ele curățate. Mopurile, bureții sau aspiratoarele pot deveni surse de murdărie dacă nu sunt curățate regulat.

Și, chiar dacă nu par importante, aceste locuri pot influența igiena din casă.

Potrivit publicației Blick, obiectele pe care le atingem frecvent sau zonele unde se adună praf sunt cele care ar trebui verificate cel mai des atunci când facem curățenie generală.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Bernice King, fiica lui Martin Luther King jr, despre America lui Donald Trump: „Glorificarea forțelor polițienești, adâncirea diviziunilor rasiale și suferința economică a multor oameni vulnerabili”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La aproape 7 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut, dacă nu mă înșel”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La aproape 7 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut, dacă nu mă înșel”
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și are acum o relație cu o femeie: „Sunt foarte mândră...”
Elle.ro
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și are acum o relație cu o femeie: „Sunt foarte mândră...”
gsp
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
GSP.RO
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
Cadou de jumătate de milion de dolari pentru Jutta Leerdam! Reacția celebrei patinatoare a devenit virală. Iată ce a primit sportiva
GSP.RO
Cadou de jumătate de milion de dolari pentru Jutta Leerdam! Reacția celebrei patinatoare a devenit virală. Iată ce a primit sportiva
Parteneri
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Avantaje.ro
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Liviu Vârciu și-a deschis porțile vilei din Băneasa! Are buncăr anti-atomic, cinema privat și a primit 50.000€ de la un prieten celebru ca să termine casa. Vezi imagini rare din interior!
Tvmania.ro
Liviu Vârciu și-a deschis porțile vilei din Băneasa! Are buncăr anti-atomic, cinema privat și a primit 50.000€ de la un prieten celebru ca să termine casa. Vezi imagini rare din interior!

Alte știri

Nicușor Dan spune că SUA vor aduce în România doar tehnică defensivă: „Nu vă temeți”. Decizia va fi luată de Parlament I VIDEO
Știri România 13:33
Nicușor Dan spune că SUA vor aduce în România doar tehnică defensivă: „Nu vă temeți”. Decizia va fi luată de Parlament I VIDEO
Statul pierde prin scutirile fiscale de aproape 6 ori suma încasată din majorarea taxelor locale
Știri România 13:31
Statul pierde prin scutirile fiscale de aproape 6 ori suma încasată din majorarea taxelor locale
Parteneri
„Gata cu scuzele!” Criza locuințelor, între modelul Clujului și „Planul Simion”, în Parlamentul European
Adevarul.ro
„Gata cu scuzele!” Criza locuințelor, între modelul Clujului și „Planul Simion”, în Parlamentul European
Un cunoscut sportiv a murit la doar 28 de ani, într-un accident rutier. Autoturismul cu 530 de cai putere a derapat într-o curbă
Fanatik.ro
Un cunoscut sportiv a murit la doar 28 de ani, într-un accident rutier. Autoturismul cu 530 de cai putere a derapat într-o curbă
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Elle.ro
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Wow! Impresionant cum arată casa Gabrielei Firea! Are o cameră cu pereții tapetați cu icoane de sus până jos, sufrageria e transformată în submarin, cu hublouri, însă un alt detaliu a atras atenția absolut tuturor
Viva.ro
Wow! Impresionant cum arată casa Gabrielei Firea! Are o cameră cu pereții tapetați cu icoane de sus până jos, sufrageria e transformată în submarin, cu hublouri, însă un alt detaliu a atras atenția absolut tuturor

Monden

Motivul pentru care Theo Rose nu își expune fiul în mediul online. Fanii artistei nu știu cum arată Sasha
Stiri Mondene 14:00
Motivul pentru care Theo Rose nu își expune fiul în mediul online. Fanii artistei nu știu cum arată Sasha
Anunțul făcut de Georgiana, soția lui Marian Godină, după ce acesta a plecat la „Survivor România”. „Încerc să par puternică”
Stiri Mondene 13:52
Anunțul făcut de Georgiana, soția lui Marian Godină, după ce acesta a plecat la „Survivor România”. „Încerc să par puternică”
Parteneri
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
TVMania.ro
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes
ObservatorNews.ro
6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes
Vlăduț, fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă, apariție rară în direct la TV. Urarea care l-a topit pe tatăl lui, virală. Puștiul cu ochi mari și inteligenți a cucerit România!
Libertateapentrufemei.ro
Vlăduț, fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă, apariție rară în direct la TV. Urarea care l-a topit pe tatăl lui, virală. Puștiul cu ochi mari și inteligenți a cucerit România!
Parteneri
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
GSP.ro
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
Parteneri
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera Deputaților
Mediafax.ro
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera Deputaților
VIDEO Crimă în Crevedia! Și-a ucis rivalul în mijlocul șoselei. „E nebun”
StirileKanalD.ro
VIDEO Crimă în Crevedia! Și-a ucis rivalul în mijlocul șoselei. „E nebun”
Bugetul pe 2026 aduce bani în plus pentru unii pensionari. Cine poate primi până la 1.000 de lei, deși pensiile rămân înghețate
Wowbiz.ro
Bugetul pe 2026 aduce bani în plus pentru unii pensionari. Cine poate primi până la 1.000 de lei, deși pensiile rămân înghețate
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cristina Spătar rupe tăcerea despre soțul ei! Cât de gelos este Vicențiu Mocanu: „Știe tot ce vorbesc”
Wowbiz.ro
Cristina Spătar rupe tăcerea despre soțul ei! Cât de gelos este Vicențiu Mocanu: „Știe tot ce vorbesc”
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Redactia.ro
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Octavian, un tânăr căpitan al Forțelor Aeriene Române, și-a pierdut viața în timp ce încerca să salveze un câine
KanalD.ro
Octavian, un tânăr căpitan al Forțelor Aeriene Române, și-a pierdut viața în timp ce încerca să salveze un câine

Politic

Oana Ţoiu recunoaște că în cazul Irinei Ponta, fata lui Victor Ponta, a fost „o eroare regretabilă, o comunicare paralelă”
Politică 14:03
Oana Ţoiu recunoaște că în cazul Irinei Ponta, fata lui Victor Ponta, a fost „o eroare regretabilă, o comunicare paralelă”
Cum a împărțit Ilie Bolojan banii: mai puțini pentru Educație și Sănătate, mai mulți pentru Cotroceni, Justiție și SRI
Politică 13:22
Cum a împărțit Ilie Bolojan banii: mai puțini pentru Educație și Sănătate, mai mulți pentru Cotroceni, Justiție și SRI
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Gheorghe Mustață, reacție dură după ce meciul FCSB – Metaloglobus a fost mutat de trei ori: „Suporterii n-au nicio putere!”
Fanatik.ro
Gheorghe Mustață, reacție dură după ce meciul FCSB – Metaloglobus a fost mutat de trei ori: „Suporterii n-au nicio putere!”
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața