Locurile pe care le atingi zilnic, dar aproape nimeni nu le curăță

Telecomanda, întrerupătoarele și clanțele sunt printre cele mai folosite obiecte din casă, dar și printre cele mai ignorate când vine vorba de curățenie. Ele sunt atinse zilnic de mai multe ori. Tocmai de aceea pot deveni rapid locuri unde se acumulează bacterii.

Telefonul mobil este unul dintre obiectele pe care le atingem cel mai des în fiecare zi. Pentru că îl folosim peste tot, acesta poate aduna multe bacterii. Specialiștii recomandă să fie curățat și dezinfectat regulat. Același lucru este valabil și pentru laptopuri, tablete sau tastaturi.

Praful care se ascunde unde nu te uiți aproape niciodată

Când dulapurile sunt pline, este ușor să treci peste curățarea lor. Experții recomandă ca, din când în când, dulapurile să fie golite complet pentru a șterge interiorul. Asta include dulapul de haine, cel de pantofi, dar și frigiderul sau alte spații de depozitare.

Și bibliotecile pot aduna praf foarte repede, mai ales dacă nu sunt folosite des. De aceea este bine ca rafturile și cărțile să fie scoase și șterse de praf cel puțin o dată pe an.

Putem să menționăm și zona de sub pat, sub canapea sau sub dulapuri se adună adesea mult praf. Aceste zone sunt ușor ignorate la curățenia obișnuită deoarece sunt mai puțin vizibile.

Radiatoarele, ventilatoarele și sistemele de ventilație sunt și ele rareori curățate, pentru că nu intrăm în contact direct cu ele, dar pot aduna cantități mari de praf în timp.

Obiectele din casă pe care le uităm complet la curățenie

Majoritatea oamenilor spală hainele regulat, dar uită de curele. Deși nu sunt mereu făcute din materiale care pot fi spălate la mașină, curelele pot deveni la fel de murdare ca alte articole vestimentare.

Chiar și plantele sau frunzele plantelor artificiale pot aduna mult praf. Din când în când, acestea ar trebui șterse sau clătite ușor, pentru a rămâne curate.

Perdelele pot părea curate, dar de fapt acumulează praf și bacterii. Perdelele de duș sunt chiar mai expuse, pentru că umezeala creează un mediu bun pentru bacterii.

Detaliul pe care aproape toată lumea îl uită

Un detaliu pe care mulți îl ignoră: instrumentele cu care facem curățenie trebuie și ele curățate. Mopurile, bureții sau aspiratoarele pot deveni surse de murdărie dacă nu sunt curățate regulat.

Și, chiar dacă nu par importante, aceste locuri pot influența igiena din casă.

Potrivit publicației Blick, obiectele pe care le atingem frecvent sau zonele unde se adună praf sunt cele care ar trebui verificate cel mai des atunci când facem curățenie generală.