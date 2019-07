De Andreea Romaniuc Archip,

– Ați fost studentul regretatei actrițe Olga Tudorache. Cum a fost întâlnirea cu dânsa ca profesor?

– Era foarte apropiată de studenți, perfecționistă, însă nu pot spune că era exigentă ca profesor. Avea grijă de fiecare dintre noi, încerca să ne pună în valoare, ne-a crescut frumos. Ne-a încurajat să căutăm tot timpul, să fim tot timpul în “alertă” și să dăm tot ce avem mai bun cu fiecare ocazie. Am fost la piesele dânsei ca spectator, dar nu am apucat să împărțim scena.i

„S-a făcut transferul ca între marile cluburi de fotbal”

– Ați debutat la teatrul din Brăila, apoi ați lucrat la Buzău. Cât de complicat a fost să vă găsiți un loc în Capitală?

– Atunci când am absolvit eu facultatea, era greu să îți găsești un loc de muncă. Îmi doream să joc și, atunci când s-a ivit ocazia, nu pot spune că a fost vorba despre opțiune, am îmbrățișat-o. Așa am făcut, am profitat de fiecare rol pe care l-am primit, nu avea importanță că era la Suceava, la Tușnad sau la Beiuș. La Teatrul din Buzău am stat în jur de 4 ani. La început făceam naveta, după care mai dormeam prin teatru, cum și la Brăila am dormit în teatru un an. Am fost angajat la Brăila și am dormit acolo în teatru, era o cameră specială pentru actori, un fel de garsonieră, cu reșou, cu tot ce trebuie. N-a fost complicat, pentru că atunci când îți iubești meseria, nu contează… Eu de felul meu sunt tare optimist.

– După câți ani ați venit în București?

– Cred că în 2007 sau 2008, am avut un spectacol cu care am mers la Gala Hop, acolo am fost remarcat de cei de la Teatrul Notarra și s-a făcut transferul ca între marile cluburi de fotbal – aveau nevoie de o extremă și atunci am fost cooptat.

Lucian Ghimiși a lucrat cu Andreea Marin

– Ați lucrat și la “Surprize, surprize”…

– Da, Gabriel Coveșeanu a fost plecat un an, eu am fost coprezentator sau asistent în perioada aceea, nici nu știu cum mă numeau. Făceam ceea ce știu eu să fac, îmi făceam meseria de actor. A fost un casting, l-am luat. M-au ales Andreea Marin, Tudor Mărăscu și domnul Lazarov. Sunt convins că s-au sfătuit.i

În tinerețe, a trecut pe la TVR1, TVR 2 și Național TV

– Cum ați lucrat cu Andreea Marin?

– Extraordinar. Foarte bine. Eu, în general, cu oamenii care își doresc perfecțiunea am lucrat foarte bine.

– Ați fost și reporter la Național TV.

– Da, uitasem! Am mai avut joburi și la TVR 2. Nu spuneam “nu”, ca fiecare tânăr la început de drum.

– În prezent, vă lipsește televiziunea?

– Nu, nu mi-a lipsit niciodată. O spun sincer și cu mâna pe inimă, nu mi-a lipsit niciodată televiziunea. Marea mea dragoste este teatrul și va rămâne teatrul. Nici film nu prea am apucat să fac – eu mi-am dorit, săracul de mine, ca să zic așa, dar se pare că nu sunt talentat la casting. Nu știu, mă pierd sau joc prea mult, încă nu îmi dau seama…i

Contre cu Marius Manole

– Proiectele TV sunt și mai bine plătite.

– Tocmai de aceea am și lucrat în televiziune, pentru că proiectele sunt plătite mai bine, dar asta nu înseamnă că televiziunea a fost la mine pe primul loc, niciodată.

– Marius Manole spunea că și-a retras un spectacol de la ARCUB, instituție pe care o conduceți. Citez: “În unele funcții au fost puși niște oameni ca să mânuiască niște bani. Și asta s-a întâmpla la ARCUB, unde director este colegul meu Lucian Ghimiși. Eu îl iubesc…”

– Știu. Singurul meu comentariu este următorul: și eu îl iubesc pe Marius Manole. Altceva nu comentez, e dreptul fiecăruia să spună ce vrea.

