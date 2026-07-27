O țară din Europa a alocat 1.000.0000 de euro pentru tinerii care se mută la sat

Guvernul Croației a alocat un milion de euro pentru a susține familiile tinere care doresc să cumpere, să construiască sau să renoveze case în zonele rurale. Programul, aprobat în cadrul ședinței de joi, vizează îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru tinerii care aleg să rămână sau să se mute la sat, relatează portalul sârb de știri Blic, parte a grupului Ringier.

Croația se află pe lista țărilor din Europa care te plătesc să te muți în 2026 și să alegi zone retrase din mediul rural sau sate pe care își doresc să le repopuleze.

Cine sunt beneficiarii și cum se acordă banii de la stat în satele din Croația

Programul se concentrează pe sprijinirea familiilor tinere, cu un accent special pe tinerii fermieri. Beneficiarii eligibili sunt unitățile administrativ-teritoriale cu mai puțin de 6.000 de locuitori, conform recensământului din 2021. Acestea trebuie să fi alocat deja fonduri în bugetele locale pentru locuințele familiilor tinere și să fi adoptat programe specifice de sprijin.

„Prin toate măsurile și programele, acordăm o atenție deosebită reînnoirii generaționale și demografice a zonelor rurale, motiv pentru care acest program este extrem de important”, a declarat David Vlajčić, viceprim-ministrul Croației și ministrul Agriculturii, Pădurilor și Pescuitului, citat de portalul sârb de știri.

Care sunt condițiile pe care tinerii trebuie să le îndeplinească

Ajutorul se va acorda familiilor care intenționează să achiziționeze, să construiască sau să renoveze locuințe în mediul rural.

În cazul familiilor în care cel puțin unul dintre membri este înregistrat de cel puțin un an în Registrul Fermierilor sau Registrul Exploatațiilor Agricole, iar titularul sau membrii exploatației nu au mai mult de 40 de ani în anul solicitării, sprijinul de stat va acoperi integral suma oferită de autoritățile locale. Pentru ceilalți beneficiari, sprijinul va fi ajustat proporțional, în funcție de necesități.

Proiectul încurajează tinerii să se mute în mediul rural și să înceapă o viață nouă

Scopul principal al inițiativei este de a încuraja tinerii să rămână sau să se mute în zonele rurale, contribuind astfel la dezvoltarea lor durabilă. Beneficiarii finali sunt familiile tinere, inclusiv familiile monoparentale, dar și tinerii fermieri, conform informațiilor oferite de Blic.rs.

Detaliile privind depunerea cererilor, termenele limită și documentele necesare vor fi comunicate printr-un apel public. Pentru implementarea programului, bugetul de stat al Croației a prevăzut un milion de euro pentru anul 2026. În 2025, 682 de familii tinere din 88 de unități administrativ-teritoriale au beneficiat de acest sprijin, potrivit ministrului David Vlajčić.

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