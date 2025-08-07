Luna plină din Vărsător și Soarele din Leu

Luna plină din 9 august răspândește bucurie, speranță, optimism, pasiune și creativitate. Faza maximă a Lunii pline se petrece în zodia Vărsătorului, în timp ce lumina acesteia vine de la Soarele aflat în zodia Leului.

Influența Lunii pline din Vărsător se va resimți din plin cu cinci zile înainte și cinci zile după faza maximă, astfel că perioada 4 – 14 august va fi o perioadă excelentă pentru multe zodii și pentru mulți nativi. O bună parte dintre noi va avea norocul să își rezolve problemele curente, să se debaraseze de griji, de stres, de vechituri și de persoanele incomode. Vine o perioadă în care ne putem relaxa și în care ne putem bucura de concedii, de călătorii, de momente plăcute în compania celor mai dragi oameni.

În această perioadă a anului, Soarele călătorește prin Leu, între 23 iulie și 22 august 2025. Când Soarele este în Leu, Luna plină are loc întotdeauna în Vărsător, iar Leul și Vărsătorul vor fi opuse pe roata zodiacului.

Ambele semne zodiacale, atât Leu, cât și Vărsătorul au legătură cu pasiunile, cu nevoia de exprimare, cu aspirațiile noastre și modul în care ne conectăm cu ceilalți – fie că este vorba de dragoste sau de prietenie. Această dualitate ne poate ajuta să înțelegem nu numai „dragostea pe care o oferim”, ci și „dragostea pe care o primim”. Energia vibrantă, expansivă și conectată ar trebui să fie un motor pentru noi. În timp ce Leul se aliniază cu dragostea romantică și creativitatea, Vărsătorul se ocupă de relațiile noastre din comunitate și de viziunea pentru viitor.

Luna plină din august din zodia Vărsătorului ne va ajuta să ne conectăm cu oamenii apropiați, care s-au îndepărtat de noi, dar și cu persoane aflate foarte departe. Cu ajutorul prietenilor, putem analiza unde ne aflăm în prezent și putem vedea cum vom putea lucra împreună pentru a crea un viitor mai bun.

Luna plină din 9 august și portalul zodiei Leu

Cu o zi înainte de faza maximă a Lunii pline din 9 august, adică pe data de 8 august, apare un fenomen astrologic rar și anume se deschide Portalul zodiei Leu. Acest portal celebrează renașterea lui Sirius și revenirea sa la poziția inițială pe cer. Apropierea Lunii pline de activarea portalului este semnificativă și ne va spori abilitățile de manifestare și reîncărcare.



Portalul Leului este un moment în care energia noastră spirituală renaște. Suntem încurajați să ne însușim puterea Leului și să ne amintim de înțelepciunea strămoșilor noștri care au trecut în neființă. Se crede că atunci când Sirius se ridică pe cer, anumite informații și taine pierdute vor fi dezvăluite treptat. Această înțelepciune străveche a fost uitată, dar se poate întoarce în conștiința noastră prin deschiderea acestui portal sacru.



Dacă suntem deschiși și ne concentrăm pe energia noastră interioară, și noi putem experimenta o înțelepciune profundă care iese la lumină. Am putea resimți o conexiune mai strânsă cu strămoșii noștri, cu bunicii sau cu părinții care ne-au marcat destinul, dar care nu mai sunt în viață. Este posibil să ne copleșească amintiri din trecut care ne permit să înțelegem mai profund mecanismele noastre interioare și poveștile pline de sens pe care le purtăm încă din copilărie.

Luna plină din Vărsător și sănătatea

Mare atenție la drumuri lungi și călătorii, la mijloacele de transport, la orice activitate care presupune un efort fizic sau mișcări bine calculate. Luna plină din Vărsător poate afecta picioarele, gleznele, genunchii, dar și sănătatea pielii.

Așadar, trebuie să fim prudenți, chiar și atunci când mergem pe un drum cu multe gropi sau pavat cu piatră cubică. Nu se știe niciodată cum îți alunecă piciorul și te trezești cu o luxație de gleznă de toată frumusețea.

De asemenea, trebuie să fim atenți la plajă, să nu depășim orele de la care razele soarelui devin periculoase. Pielea este un organ sensibil în zilele în care Luna plină este în Vărsător și este posibil să ne confruntăm cu probleme de piele din cauza arsurilor solare. Unele zodii se vor confrunta cu eczeme, inflamații, iritații dureroase care apar pe piele din neglijență.

Luna plină din 9 august și zodiile

Berbec

Te bucuri de o săptămână fastă, în perioada 4 – 10 august, în care apar noi oportunităţi în domeniul tău de activitate. Este posibil să cunoşti persoane interesate să îşi extindă afacerile şi să îţi ofere o colaborare. Vor fi zile potrivite pentru economii şi pentru noi resurse financiare. Astrele te sfătuiesc să amâni cheltuielile pe mai târziu și să păstrezi banii pentru proiecte mai importante.

Taur

Pune sănătatea pe primul loc şi ocupă-te de problemele medicale ale familiei. Repetă analizele, tu sau un alt membru al familiei care suferă de o boală cronică. Este posibil ca Marte să accentueze anumite suferinţe, în această perioadă, şi trebuie să fii pregătit. Mergi la medicul specialist şi întreabă ce tratamente moderne îţi poate recomanda. Datorită energiei vindecătoare a Lunii pline din Vărsător vei avea șansa să scapi de problemele medicale.

Gemeni

Vei avea o săptămână mai dificilă în familie. Sfaturile sau propunerile tale par să fie ocolite, pentru că fiecare îşi doreşte altceva decât îţi doreşti tu. Cu siguranţă, vei reuşi să găseşti o soluţie prin care să împlineşti doleanţele tuturor, atâta vreme cât costurile financiare vor fi mici. Planurile voastre trebuie să ţină cont de restricţiile bugetului, dar te vei bucura de o vacanță reușită.

Rac

Pregăteşte-te pentru o săptămână dinamică şi plină de noutăţi la serviciu. Se schimbă structurile vechi, apar şefi sau colegi noi sau, poate, vei fi transferată într-un alt departament. Cert este că modul învechit de lucru se înnoieşte, iar tu nu ai decât de câştigat. Venus favorizează schimbări benefice şi în relaţia de cuplu, iar Luna plină din Vărsător îți va aduce mai multă pasiune și dragoste.

Leu

Profită de momentele frumoase din cuplu şi încearcă să rezolvi anumite probleme vechi cu ajutorul persoanei iubite. Relaţia dintre voi este destinsă şi puteţi discuta liber despre lucrurile care v-au deranjat în trecut şi care nu aţi dori să se repete. Venus, aflată în semnul de Apă al Scorpionului, amplifică momente tandre şi încrederea reciprocă, iar Luna plină din Vărsător întărește legătura dintre voi.

Fecioară

Vei avea mult de lucru, în următoarele zile, şi vei reuşi să îţi pui în valoare experienţa profesională. Ambiţiosul Marte îţi presară în cale şi obstacole, dar şi ocazii profitabile. Cu fiecare problemă pe care o rezolvi, vei avea şansa să te afirmi, iar astrele te sfătuiesc să te ocupi şi de situaţiile dificile pe care colegii tăi nu le-au putut finaliza în timp util. Luna plină din 9 august este momentul culminant, în care vei găsi cele mai bune soluții.

Balanță

Vei avea un program deosebit de încărcat şi trebuie să te ocupi de diverse probleme casnice pe care ceilalţi membri ai familiei le-au ocolit. Facturile neplătite, impozitele restante, o datorie către un prieten… toate cad pe capul tău, dar trebuie să le rezolvi înainte de mijlocul lunii august pentru a te bucura de linişte în concediu. Imediat după Luna plină din 9 august, pleacă în vacanță!

Scorpion

Este timpul să te ocupi de cumpărăturile utile în casă şi să începi să îţi faci bagajele pentru călătorii. Luna plină din Vărsător aduce o perioadă prosperă pentru zodia ta şi astrele te sfătuiesc să profiţi de acest lucru. Dacă ţi-ai planificat o călătorie în perioada aceasta, ar fi bine să verifici din timp rezervările şi condiţiile de cazare.

Săgetător

Te bucuri de o săptămână armonioasă şi echilibrată. Mercur pune capăt problemelor financiare, cel puţin până la sfârşitul lunii august, şi te sfătuieşte să te bucuri de luna vacanțelor din toată inima. Cu bugetul de la începutul lunii, vei reuşi să realizezi mai multe planuri pe care le-ai început în iulie.

Capricorn

Pregăteşte-te să pleci la drum lung! Mercur anunţă evenimente de familie care te obligă să îţi vizitezi rudele aflate în altă localitate sau chiar în străinătate. Nu este exclus să fie vorba şi despre copiii tăi, pe care trebuie să îi însoţeşti într-o excursie sau pentru a susţine un concurs sau un examen. Indiferent de motiv, călătoria va fi de bun augur pentru familie.

Vărsător

Vei avea o săptămână excelentă pentru planurile tale costisitoare. Dispui de un buget suficient de bun să cumperi obiectele scumpe pe care ţi le doreşti sau să achiţi un avans pentru vacanţa din această vară. Luna plină din zodia ta pune accentul pe distracţie şi te îndeamnă să petreci timpul liber cu persoanele dragi.

Peşti

Te aşteaptă evenimente şi veşti mai puţin obişnuite, care te obligă să îţi schimbi planurile pentru tot restul lunii august. Vei descoperi că anumite situaţii sau probleme pot fi rezolvate şi pe altă cale, astfel încât să fie mulţumiţi toţi cei din jurul tău. Partenerul de viaţă te încurajează să te gândeşti la noi activități sau chiar la o vacanță în străinătate.