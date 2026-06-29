Român de 39 de ani găsit spânzurat în Italia

Descoperirea cadavrului unui român, în urmă cu o săptămână, într-o locuință din periferia orașului Latina, Italia, a declanșat o anchetă a procurorilor, în contextul unor circumstanțe considerate neclare.

Bărbatul de 39 de ani se mutase recent în zonă și avea antecedente legate de infracțiuni, inclusiv dosare asociate traficului de droguri. Acesta executase anterior și o perioadă de arest la domiciliu.

Potrivit informațiilor din anchetă, numele său a apărut într-un dosar privind o explozie produsă pe 27 decembrie anul trecut, în cartierul Nicolosi din Latina. Atunci, un dispozitiv exploziv a avariat mașina unui zugrav român în vârstă de 45 de ani. În urma incidentului, victima ar fi fost vizitată de un alt conațional, care i-ar fi adresat amenințări directe. Situația a atras intervenția poliției, iar ulterior numele bărbatului de 39 de ani a fost indicat ca posibil autor al intimidării. Nu este clar dacă acesta a fost implicat direct și în explozia inițială, însă cazul a rămas deschis în investigații.

Găsit spânzurat la marginea orașului Latina

În urmă cu o săptămână, românul de 39 de ani a fost găsit spânzurat în exteriorul locuinței sale din zona Strada Riserva Caccianova, o zonă periferică din apropierea Strada Lunga.

În interiorul casei a fost descoperită o scrisoare scrisă de mână, în care acesta ar fi explicat gestul său, potrivit Latina Oggi. Cu toate acestea, anchetatorii nu exclud alte ipoteze și au ridicat telefonul mobil al bărbatului pentru verificări suplimentare.

Deși primele indicii arată spre o posibilă sinucidere, procurorii italieni tratează cazul cu prudență, având în vedere contextul legat de amenințări și posibile conexiuni cu o rețea infracțională.

Rezultatele expertizelor medico-legale sunt așteptate pentru a clarifica împrejurările exacte ale morții.

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