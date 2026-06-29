Brazilia înfruntă Japonia, Germania se duelează cu Paraguay, iar Olanda întâlnește Maroc. Trei confruntări care îi vor ține pe fani cu sufletul la gură pentru a afla cine merge mai departe la Campionatul Mondial de fotbal din 2026.

Meciul Brazilia – Japonia se joacă pe 29 iunie 2026, de la ora 20.00, și este transmis în direct de Antena 1, televiziune care difuzează toate meciurile rămase de la turneul final din acest an.

Apoi, la scurt timp după ce se termină această partidă urmează Germania – Paraguay, de la ora 23.30, care se vede tot pe Antena 1.

La câteva ore după ce se termină acest meci intră în scenă Olanda și Maroc. Partida dintre aceste naționale are loc pe 30 iunie 2026, de la ora 04.00, și este transmisă tot de Antena 1.

Toate fazele importante de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 pot fi urmărite pe site-ul oficial al celor de la FIFA, care poate fi accesat AICI!

Programul meciurilor de la Campionatul Mondial de fotbal 2026 pentru următoarele zile

16-imi de finală – Luni, 29 iunie 2026

Brazilia – Japonia » ora 20.00, Antena 1

Germania – Paraguay » ora 23.30, Antena 1

16-imi de finală – Marți, 30 iunie 2026

Olanda – Maroc » ora 04.00, Antena 1

Coasta de Fildeș – Norvegia » ora 20.00, Antena 1

16-imi de finală, 1 iulie 2026

Franța – Suedia » ora 00.00, Antena 1

Mexic – Ecuador » ora 04.00, Antena 1

Anglia – Congo » ora 19.00, Antena 1

Belgia – Senegal » ora 23.00, Antena 1

16-imi de finală – Joi, 2 iulie 2026

SUA – Bosnia Herțegovina » ora 03.00, Antena 1

Spania – Austria » ora 22.00, Antena 1

16-imi de finală – Vineri, 3 iulie 2026

Portugalia – Croația » ora 02.00, Antena 1

Elveția – Algeria » ora 06.00, Antena 1

Australia – Egipt » ora 21.00, Antena 1

16-imi de finală – Sâmbătă, 4 iulie 2026

Argentina – Capul Verde » ora 01.00, Antena 1

Columbia – Ghana, ora 04.30, Antena 1

Optimi de finală – Duminică, 5 iulie 2026

Canada – (Olanda / Maroc) » ora 20.00, Antena 1

(Germania / Paraguay) – (Franța / Suedia) » ora 00.00, Antena 1

(Brazilia / Japonia) – (Coasta de Fildeș / Norvegia) » ora 23.00, Antena 1

Optimi de finală – Luni, 6 iulie 2026

(Mexic / Ecuador) – (Anglia / Congo) » ora 03.00, Antena 1

(Portugalia / Croația) – (Spania / Austria) » ora 22.00, Antena 1

Optimi de finală – Marți, 7 iulie 2026

(SUA / Bosnia Herțegovina) – (Belgia / Senegal) » ora 03.00, Antena 1

(Argentina / Capul Verde) – (Australia / Egipt) » ora 19.00, Antena 1

(Elveția / Algeria) – (Columbia / Ghana) » ora 23.00, Antena 1

Sferturi de finală – Joi, 9 iulie 2026

Meciul 97 » [(Germania / Paraguay) / (Franța / Suedia)] – [Canada / (Olanda / Maroc)] » ora 23.00, Antena 1

Sferturi de finală – Vineri, 10 iulie 2026

Meciul 98 » [(Portugalia / Croația) / (Spania / Austria)] – [(SUA / Bosnia Herțegovina) / (Belgia / Senegal)] » ora 22.00, Antena 1

Sferturi de finală – Duminică, 12 iulie 2026

Meciul 99 » [(Brazilia / Japonia) / (Coasta de Fildeș / Norvegia)] – [(Mexic / Ecuador) / (Anglia / Congo)] » ora 00.00, Antena 1

Meciul 100 » [(Argentina / Capul Verde) / (Australia / Egipt)] – [(Elveția / Algeria) / (Columbia / Ghana)] » ora 04.00, Antena 1

Semifinala 1 – Marți, 14 iulie 2026

Câștigător Meci 97 – Câștigător Meci 98 » ora 22.00, Antena 1

Semifinala 2 – Miercuri, 15 iulie 2026

Câștigător Meci 99 – Câștigător Meci 100 » ora 22.00, Antena 1

Finala mică – Sâmbătă, 18 iulie 2026

Pierzător Semifinala 1 – Pierzător Semifinala 2

Finala mare – Duminică, 19 iulie 2026

Câștigător Semifinala 1 – Câștigător Semifinala 2 » ora 22.00, Antena 1

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