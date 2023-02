Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Despre mărțișor

Mărțișorul este oferit în dar prietenilor, familiei și celor dragi ca simbol al prieteniei, dragostei și respectului. Este purtat de obicei pe haine, în zona pieptului sau șnurul se leagă de încheietura mâinii și se obișnuiește să fie purtat până la sfârșitul lunii martie sau până când apar primele semne ale primăverii.

Dar mărțișorul este sărbătorit și alături de alte obiceiuri, cum ar fi festivalul Baba Dochia, unde oamenii se îmbracă în costume și cântă cântece tradiționale. În Republica Moldova, sărbătoarea se numește Mărțișorul și este celebrată cu obiceiuri și tradiții similare.

În general, mărțișor este o sărbătoare plină de bucurie care celebrează sosirea primăverii și este o parte importantă a culturii românești.

Tradiții de Mărțișor

Dăruirea și primirea mărțișorului. Se obișnuiește să se dăruiască mărțișor în dar prietenilor, familiei și celor dragi, ca simbol al prieteniei, dragostei și respectului. Mărțișorul se poartă de obicei la rever și se obișnuiește să fie purtat până la sfârșitul lunii martie sau până la apariția primelor semne de primăvară.

Mulți oameni își decorează casele și locurile de muncă cu fir de mărțișor în timpul sărbătorii. Ei le atârnă la ferestre, uși sau pereți pentru a aduce noroc și fericire.

Sărbătoarea Baba Dochia: În România, mărțișorul este sărbătorit alături de sărbătoarea Baba Dochia, care are loc pe 1 martie. Oamenii se îmbracă în costume tradiționale, iar femeile poartă de obicei haine roșii și albe. Se cântă, se dansează și se participă la diverse obiceiuri și ritualuri, inclusiv confecționarea de păpuși de paie și arderea lor.

Curățenie de primăvară: Mărțișor este, de asemenea, un moment pentru curățenia de primăvară. Oamenii își curăță casele și gospodăriile pentru a se pregăti pentru noul sezon.

Plantarea copacilor: În unele zone, oamenii plantează copaci de mărțișor ca simbol al noilor începuturi și al creșterii.

În general, tradițiile de mărțișor sunt axate în jurul schimbării sezonului și este o perioadă de curățare și de reînnoire. Între timp, firul de mărțișor aduce noroc și prosperitate, iar aceste obiceiuri încă sunt ținute și în zilele noastre.

Dar astăzi, mărțișorul este o ocazie în plus de a ne arăta aprecierea pentru ceilalți și de a le oferi un zâmbet. În locul clasicului mărțișor se pot da în dar flori precum lalele și zambile ori ghiocei, dulciuri, bomboane sau mici atenții. Ți-am pregătit câteva idei de mărțișoare pe care să le faci cadou celor dragi.

Marțișoare ieftine sub 5 lei

Ai multe persoane dragi cărora ai vrea să le dăruiești o atenție de mărţişor și bugetul nu e tocmai mare? Acest mărțișor tip broșă costă mai puțin de 4 lei. Reprezintă trei ghiocei și vine într-o formă frumoasă, pe un carton decupat. Un mărțișor elegant și perfect pentru oricine.

O altă variantă este acest mărțișor tip brățară cu talisman ghiocel. Este un gest perfect pentru 1 Martie, ideal pentru colegele de la serviciu, prietene, mame sau alte persoane dragi. Este o brățară cu un șnur roșu și un talisman în formă de ghiocel.

Tot sub formă de brățară, acest mărțișor are simbolul infinitului și Ochiul lui Fatima. Ambalajul este tradițional și individual. În plus, costă doar 2 lei 90. Un preț extraordinar, mai ales când ai de cumpărat mai multe mărțișoare

Dacă oamenii dragi din viața ta sunt adepții zodiacului și cred în astrologie, acest mărțișor zodie este perfect pentru ei. Alege dintre cele 12 semne ale zodiacului și oferă-le celor dragi un mărțișor deosebit.

Mărțișoare ieftine, până în 10 lei

Nu trebuie să ai un buget mare ca să faci un gest din inimă. Acest mărțișor în cutie cu trandafir din săpun parfumat este ideal de oferit doamnelor și domnișoarelor, indiferent că sunt colegele, prietenele sau rudele tale.

Acest mărțișor în formă de flamingo este drăguț, de efect și foarte simpatic. Mărțișorul pe care îl va aprecia oricine. Acesta este ideal pentru colegele de clasă sau facultate ori pentru acea prietenă care planifică o vacanță exotică.

Acest mărțișor este o broșă de lemn în formă de rochiță tradițional românească. Costă 8 lei și este un obiect care amintește de rădăcinile sărbătorii de 1 Martie.

O altă variantă este această broșă mărțișor în formă de unicorn. Potrivită pentru persoanele care apreciază basmele și poveștile, acest obiect se potrivește cu orice vestimentație. Agață broșa la reverul unui palton pentru a îi da un plus de culoare. Costă doar 8 lei și îi vei înveseli ziua oricui îi vei oferi acest mărțișor.

Mărțișoare handmade

Ce poate fi mai frumos decât un mărțișor pe care cineva l-a făcut și l-a pictat cu grijă? Acesta este unul dintre cele mai frumoase daruri pe care le poți face de 1 Martie.

De exemplu, acest mărțișor broșă handmade este pictat pe sticlă. Cu un trifoi verde în mijloc, simbolul norocului, acest cadou va aduce bucurie și noroc celui căruia îi este oferit.

O altă variantă este această broșă mărțișor de lemn în formă de curcubeu. Este un simbol care înseamnă iubire, noi începuturi și veselie.

Și acest mărțișor handmade este ideal de făcut cadou de 1 Martie. Reprezintă un copac înflorit, pe un fundal albastru ca cerul.

Seturi de mărțișoare-broșă

Acest set 5 mărțișoare broșă în formă de bufniță nu este doar foarte accesibil (costă 34,99 lei), dar și foarte frumos. Este cadoul ideal de 1 Martie. Poate fi purtată la orice sacou, palton sau geacă. De fapt, această broșă micuță și drăguță poate fi purtată și la gulerul unei cămăși sau pe o eșarfă.

Dacă vrei ceva care să amintească mai multe de primăvară, acest set de 5 mărțișoare broșă în formă de gărgărițe sunt perfecte. Colorate, micuțe și drăguțe, acestea sunt ideale pentru colegele tale.

Pe de altă parte, acest set de 5 broșe mărțișor simbolizează cel mai bine această sărbătoare. Coșarul este un simbol al norocului și este foarte folosit de 1 Martie. Se poartă ca o broșă pentru a îți aduce noroc tot anul.

Același lucru îl putem spune și despre acest set de cinci potcoave mărțișor. Potcoava norocoasă este adesea dăruită de 1 Martie pentru noroc și prosperitate. În plus, acestea sunt decorate cu pietricele mici și colorate.

Mărțișoare din argint

Dacă vrei să oferi un mărțișor special, bijuteriile din argint sunt o alegere perfectă. Toată lumea iubește bijuteriile, așa că un astfel de gest nu va trece neobservat.

Acest mărțișor pandantiv rotund din argint costă doar 50 de lei și reprezintă copacul vieții. Acest pandantiv poate fi atârnat la o brățară, un colier sau chiar o brățară de picior. Este finuț și reprezintă un mărțișor foarte frumos.

Pentru personalitățile mai colorate, acest pandantiv verde în formă de fluture vine cu un șnur de mărțișor și este cu adevărat un cadou deosebit.

Altă variantă este un mărțișor special pentru iubită sau soție. Este un pandantiv din argint în formă de inimioare cu pietricele care strălucesc. O bijuterie superbă pentru partenera de viață.

Mărțișoare din aur

Dacă femeia din viața ta preferă aurul, acestea sunt câteva dintre cele mai frumoase mărțișoare placate cu aur. Poți alege dintre mărțișoare cu pietricele, mărțișoare în formă de inimioară sau orice alt simbol dorești.

Acest pandantiv mărțișor este un fluturaș delicat, cu pietricele, ideal pentru a fi agățat de un colier finuț. O bijuterie foarte fină, care poate fi un mărțișor plin de însemnătate.

Și dacă vrei să faci un cadou 2 în 1, adică să combini Dragobetele cu 1 Martie, acest pandantiv placat cu aur reprezintă două inimioare conectate. O adevărată declarație de dragoste într-un mărțișor.

Lăsând romantismul pentru 24 februarie, acest pandantiv rotund placat cu aur reprezintă harta lumii sau un mărțișor pentru cineva pasionat de călătorii. Poate la fel de bine să simbolizeze o promisiune de călătorie sau pur și simplu un gest frumos.

Orice mărțișor ai alege, adu-ți aminte să cumperi și un buchet de ghiocei sau o zambilă. Aceste două flori sunt vestitorii primăverii, dar și lalele vor transmite același mesaj. De 1 martie, nu uita să celebrezi primăvara sau pe oricine îți oferă sentimentul de bucurie, culoare și prospețime.

