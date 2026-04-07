Aproape o lună mai târziu, un eveniment neașteptat a schimbat cursul lucrurilor. Într-o vineri seară din luna ianuarie, Porter a primit o notificare de la aplicația GPS instalată pe mașină, care îi semnala o activitate, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

La început, nu a fost alarmată, presupunând că vehiculul era mutat în cadrul service-ului. Dar, pe parcursul nopții, alertele au devenit tot mai frecvente și mai îngrijorătoare.

La scurt timp, datele GPS au arătat că mașina nu mai era parcată, ci se deplasa spre o altă locație, departe de service. Crezând inițial că sistemul GPS ar putea funcționa defectuos, Porter a încercat să își păstreze calmul. Însă, pe măsură ce locația vehiculului se schimba, îngrijorarea a luat locul scepticismului.

„M-am gândit la ce e mai rău. Am crezut că mașina a fost furată chiar din curtea service-ului”, a declarat Porter.

Fără să mai aștepte dimineața, Porter a decis să acționeze imediat. Cu ajutorul coordonatelor GPS, a pornit în căutarea mașinii sale, ajungând în cele din urmă într-o parcare din Cordova, o localitate aflată la kilometri distanță de service.

Ceea ce a găsit acolo a fost de-a dreptul șocant: mașina sa era parcată la un bar, iar la scurt timp, un angajat al service-ului s-a întors la vehicul. Femeia a contactat imediat autoritățile, iar situația a escaladat rapid.

Bărbatul, care ulterior a declarat autorităților că fusese „la o întâlnire”, a fost reținut și încătușat.

„M-am simțit furioasă și ușurată în același timp. Pe de o parte, eram bucuroasă că mi-am găsit mașina, dar pe de altă parte, mă întrebam cum a fost posibil așa ceva”, a spus Porter.

Porter s-a întrebat ce s-ar fi întâmplat dacă situația ar fi degenerat în ceva mai grav.

„Dacă ar fi provocat un accident sau ar fi rănit pe cineva, consecințele ar fi fost devastatoare, atât din punct de vedere legal, cât și personal”, a adăugat ea.

Un alt mecanic a fost prins cu 230 km/h la volanul Porsche-ului unei cliente, în timp ce mergea la cumpărături, în Franța.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE