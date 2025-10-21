Bărbatul împrumutase mașina pentru a face cumpărături

Polițiștii au oprit vehiculul și l-au identificat pe șofer ca fiind un bărbat de 56 de ani. Acesta a declarat că a împrumutat mașina pentru a face cumpărături pentru o aniversare, relatează publicația spaniolă 20Minutos.

În urma acestui incident, permisul de conducere al mecanicului auto a fost suspendat. De asemenea, Porsche-ul clientei a fost confiscat și dus la un depozit de mașini.

Șofer depistat cu 211 km/h pe A62

La sfârșitul lunii septembrie, jandarmii din Toulouse au oprit un alt șofer care circula cu 211 km/h pe autostrada A62, unde limita era de 130 km/h.

În acest caz, conducătorul auto nu avea permis de conducere. El a fost prezentat procuraturii din Toulouse după reținere.

Ce viteză maximă trebuie să respecte șoferii din Franța pe autostradă

În Franța, viteza maximă admisă pentru autoturisme pe autostrăzi este de 130 km/h în condiții normale. Totuși, în unele state membre UE, autoritățile au crescut limita de viteză.

Această limită, de 130 km/h, poate fi redusă în anumite zone pentru motive de siguranță sau condiții meteo. De exemplu, pe autostrăzile din zonele urbane sau în condiții de ceață limita poate scădea semnificativ.









