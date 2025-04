Mecca - curiozități și obiective de vizitat

Despre Mecca

Mecca este un oraș din Arabia Saudită, situat în apropierea coastelor Mării Roșii și este considerat cel mai sfânt oraș al religiei islamice, având o importanță profundă pentru musulmanii din întreaga lume.

Mecca are origini străvechi, fiind menționată în tradiția islamică drept locul unde profetul Abraham și fiul său Ismail au construit Kaaba.

Kaaba este sanctuarul sacru dedicat unui singur Dumnezeu și se află în interiorul Marei Moschei denumită Masjid al-Haram. După tradiția islamică se crede că Adam a fost cel care a construit pentru prima dată Kaaba și că de la el ar mai fi rămas în picioare doar temelia. Dar Coranul spune că Abraham și fiul său Ismail au pus temelia Kaabei.

Vechea Mecca a fost o oază pe vechea rută comercială a caravanelor care lega lumea mediteraneană de Arabia de Sud, Africa de Est și Asia de Sud. În epoca romană și bizantină, se transformase într-un important centru comercial și religios și era cunoscut sub numele de Macoraba. Pământul sacru în care se află Mecca și Medina, cunoscut sub numele de Hijaz, este regiunea de vest a peninsulei Arabice, arată Brittanica.com.

În perioada preislamică la Kaaba se găseau 360 de idoli în care credeau arabii politeiști. Cel mai mare și mai puternic dintre acești idoli era Hubal, un zeu de origine nabateană ce era considerat a fi protector al caravanelor.

Recomandări Ce schimbări ideologice va aduce în diplomația americană reorganizarea Departamentului de Stat. Drepturile omului nu sunt o prioritate în era Trump. Analiză

Orașul Mecca și-a atins însă semnificația religioasă majoră abia după nașterea și viața profetului Mohamed. În anul 570 d.Hr., se naște Profetul Mahomed (Muhammad) la Mecca. La vârsta de 40 de ani, începe să primească revelații de la Allah prin îngerul Jibril (Gavriil). Credința sa într-un singur Dumnezeu provoacă opoziție din partea conducătorilor, iar în 622 Muhammad emigrează la Medina.

În 630, Muhammad se întoarce la Mecca cu armata sa, eliberează orașul, distruge idolii din Kaaba și îl consacră definitiv Islamului. De atunci, Mecca devine centrul spiritual al lumii musulmane.

Până în zilele noastre, Mecca a cunoscut o dezvoltare urbană semnificativă, fiind construit un complex de clădiri înalte în apropierea Marii Moschei, inclusiv Turnul cu Ceas Abraj Al-Bait, una dintre cele mai înalte clădiri din lume. Totuși, aceste dezvoltări au fost și subiect de controversă, din cauza demolării unor situri istorice și a transformării peisajului tradițional.

Cine poate vizita Mecca

Deși în urmă cu câțiva ani, Arabia Saudită și-a deschis granițele pentru turiștii din zeci de țări, printre care și România, orașul Mecca nu este nici pe departe unul accesibil oricărui turist.

Mai exact, Mecca este un oraș închis pentru non-musulmani. Accesul este permis doar persoanelor care aparțin religiei islamice, în conformitate cu legea saudită și cu caracterul sacru al orașului.

Recomandări Dumitru Dian Popescu, sursa „Marius” a Securității comuniste. Fostul senator PNL, invitat regulat la Realitatea Plus, turnător cu „acte în regulă”

Această restricție are rădăcini în primul rând în practicile religioase islamice și este menită să păstreze sfințenia și securitatea orașului sfânt. Cele mai sfinte orașe din Islam, Mecca și Medina, sunt considerate extrem de sacre și sunt rezervate vizitei exclusive a pelerinilor și adoratorilor musulmani.

Ce poți să vizitezi în Mecca – obiective

Mecca nu este doar cel mai sfânt oraș al islamului, ci și un oraș cu semnificație istorică și culturală. Importanța istorică și religioasă a acestor obiective face din Mecca o destinație profundă pentru musulmani.

Masjid al-Haram

Masjid al-Haram – obiective de vizitat în Mecca

Cel mai vizitat loc din Mecca este, fără îndoială, Masjid al-Haram, cunoscută și sub numele de Marea Moschee. Este cel mai sfânt loc al islamului și punctul central al orașului.

Milioane de pelerini și vizitatori se îngrămădesc în Masjid al-Haram pe tot parcursul anului, numărul crește semnificativ în timpul sezonului de pelerinaj Hajj și pelerinajul Umrah, care poate fi efectuat pe tot parcursul anului. Capacitatea moscheii este extinsă continuu pentru a găzdui numărul tot mai mare de vizitatori.

Recomandări Cine este judecătorul care a suspendat decizia CCR de anulare a alegerilor prezidențiale

Marea Moschee înconjoară Kaaba, punctul central al cultului islamic și servește drept destinație principală pentru milioane de pelerini musulmani care călătoresc din întreaga lume pentru a efectua pelerinaje Hajj și Umrah.

Masjid al-Haram nu este doar un loc de cult, ci și un simbol al unității, devotamentului și nucleului credinței islamice.

Moscheea este o capodoperă arhitecturală, caracterizată prin dimensiunea sa vastă și designul uimitor. Caracteristica sa cea mai proeminentă este Kaaba, o structură în formă de cub în centrul moscheii, în jurul căreia musulmanii din toate colțurile lumii îndeplinesc Tawaf-ul, înconjurându-l de șapte ori ca parte integrantă a ritualurilor lor de pelerinaj.

Strâns legată de Kaaba este și Piatra Neagră, profund împletită cu originile credinței, deoarece se crede că a fost un dar de la îngerul Gabriel către profetul Ibrahim.

De-a lungul timpului, piatra s-a transformat de la culoarea albă inițială într-o nuanță profundă, întunecată, o transformare atribuită absorbției păcatelor celor care au atins-o. Această transformare este o reamintire puternică a capacității umane de iertare și reînnoire, reluând tema centrală a pocăinței în Islam.

Peștera din Hira

Peștera din Hira

Peștera Hira este situată la periferia orașului Mecca. În această peșteră, Profetul Muhammad a primit primele sale revelații de la Allah prin îngerul Gabriel, marcând începutul profeției și revelația Coranului.

Evenimentul, cunoscut sub numele de prima revelație sau „Iqra”, a avut loc atunci când Profetul Muhammad se afla într-o contemplare profundă și căuta singurătate în peșteră. Dezvăluirile din peșteră au continuat pe o perioadă de 23 de ani, constituind nucleul credinței islamice.

Peștera este un loc de profundă reverență și contemplare, unde musulmanii pot reflecta la începuturile islamului și la experiența transformatoare care a avut loc.

Pelerinii fac adesea călătoria către Peștera Hira, nu numai pentru a fi martori la semnificația istorică, ci și pentru a obține o înțelegere mai profundă a călătoriei spirituale a Profetului și a revelațiilor divine care au modelat credința a peste un miliard de musulmani din întreaga lume.

Muntele Arafat

Muntele Arafat

Muntele Arafat, sau „Jabal al-Arafat”, este un sit sacru și important din punct de vedere istoric, situat pe câmpia Arafat, chiar în afara Mecca. De asemenea, joacă un rol central în pelerinajul islamic anual de Hajj și are o mare importanță spirituală în Islam.

A 9-a zi de Dhul-Hijjah, ultima lună a calendarului lunar islamic, este dedicată Zilei lui Arafat, când pelerinii urcă pe deal. Această zi este adesea considerată cea mai critică parte a pelerinajului Hajj.

Pe acest deal, profetul Muhammad și-a ținut predica de rămas bun în timpul Hajj-ului său final, subliniind principiile egalității, dreptății și unității comunității musulmane.

Pelerinii care urcă pe Muntele Arafat în ziua lui Arafat stau împreună și caută iertare de la Allah.

Experiența de a sta pe câmpiile Arafat este una puternică, deoarece reprezintă momentul în care musulmanii se apropie cel mai mult de Dumnezeu, cerând milă, iertare și călăuzire.

Se crede că rugăciunile și cererile făcute în această zi sunt deosebit de puternice și că păcatele celor care caută sincer iertare sunt iertate.

Masjid Jin

Masjid Jin, cunoscută și sub numele de Moscheea Jinnului, este un loc remarcabil și semnificativ din punct de vedere spiritual. Are o poziție unică în tradiția islamică datorită asocierii sale cu ființele supranaturale cunoscute sub numele de djinn.

Această mică moschee se află la periferia Mecca și este numită după credința că Profetul Muhammad a fost auzit cândva recitând Coranul aici și se spune că un grup de djinni i-au ascultat recitarea.

Moscheea este situată la distanță de inima orașului, oferind o atmosferă senină și liniștită. Are o arhitectură simplă și este adesea vizitată de pelerini și turiști care caută să se conecteze cu evenimentele supranaturale ale istoriei islamice.

Poveștile asociate cu Masjid Jin subliniază natura incluzivă a islamului, unde se spune că chiar și ființe supranaturale au ascultat mesajul monoteismului.

Ca atare, această moschee servește ca o amintire a mesajului universal al islamului, accesibil atât ființelor umane, cât și supranaturale. Este un loc de reflecție și de mirare, unde vizitatorii pot contempla miracolele credinței și puterea transformatoare a mesajului coranic.

Cimitirul Jannat al-Mualla

Cimitirul Jannat al-Mualla

Cimitirul Jannat al-Mualla este un loc de înmormântare profund semnificativ, cu o profundă importanță spirituală și istorică în Islam.

Este adesea denumită „Grădina Paradisului” și servește drept loc de odihnă pentru numeroase personaje proeminente din istoria islamică. Cimitirul este un loc de reverență, pelerinaj și reflecție, atrăgând atât musulmani devotați, cât și vizitatori.

Jannat al-Mualla este recunoscut în special pentru că este locul de odihnă al mai multor membri apropiați ai familiei și primii tovarăși ai Profetului Muhammad, inclusiv iubita sa soție Khadijah bint Khuwaylid, unchiul său Abu Talib și mulți alții.

Mormintele lor sunt marcate de structuri simple, iar cimitirul are un aer de solemnitate și sfințenie.

Pelerinii și vizitatorii vin la Jannat al-Mualla pentru a-și aduce omagiul, pentru a face rugăciuni pentru cei decedați și pentru a căuta legătura spirituală cu pionierii credinței islamice.

Muzeul Turnului cu Ceas

Muzeul Turnului cu Ceas

Muzeul Turnului cu Ceas este o instituție culturală și istorică interesantă situată în complexul Abraj Al Bait Towers, adiacent Masjid al-Haram.

Acest muzeu este o fuziune captivantă a moștenirii islamice cu tehnologia modernă, permițând vizitatorilor să exploreze aspectele istorice, religioase și tehnologice ale dezvoltării din Mecca.

Muzeul este situat în Turnurile Abraj Al Bait, una dintre cele mai înalte clădiri din lume și este renumit pentru chipurile sale masive de ceas, care pot fi văzute de departe. În interiorul muzeului, vizitatorii se pot adânci în istoria Mecca, extinderea și modernizarea Masjid al-Haram și dezvoltarea complexului Abraj Al Bait.

Muzeul Turnului cu Ceas oferă o experiență captivantă care combină inovația tehnologică cu rădăcinile istorice și religioase din Mecca, arată site-ul islamiclandmarks.com.

Curiozități despre Mecca

Mecca înregistrează cea mai mare adunare umană din lume

Hajj este unul dintre pilonii islamului care cere musulmanilor să efectueze un pelerinaj la Kaaba cel puțin o dată în viață.

Pelerinii vizitează Orașul Sfânt Mecca în timpul lunii Dhu-al-Hijjah pentru a efectua Hajj, care are ca rezultat cea mai mare adunare umană din lume, milioane de oameni adunându-se cu această ocazie. Se estimează că până în 2030 numărul pelerinilor va depăși 30 de milioane de vizitatori anual.

Cel mai mare ceas din lume se află în Mecca

Turnul Regal cu Ceas din Mecca găzduiește cel mai mare ceas din lume. Diametrul ceasului este de aproximativ 43 de metri. Clădirea a fost finalizată în 2012 și este a treia cea mai înaltă clădire din lume.

Ceasul este instalat pe primele opt etaje ale clădirii. Are, de asemenea, un centru de rugăciune (care este cel mai înalt centru de rugăciune din lume), o punte de observație și un centru științific.

Mecca nu a fost niciodată capitală a vreunui imperiu islamic

Deși este centrul spiritual al islamului, Mecca nu a fost niciodată capitala vreunui imperiu Islamic. Conducătorii musulmani și-au stabilit capitalele în altă parte: omeiazii (661-750 e.n.) au condus din Damasc, abasizii (750-1258 e.n.) au construit Bagdadul, iar otomanii (1299-1923 e.n.) au guvernat din Istanbul.

Mecca și-a menținut poziția de centru spiritual al islamului, găzduind Kaaba și găzduind pelerinajul anual Hajj, în timp ce puterea politică locuia în aceste capitale administrative.

Sursă foto – Shutterstock.com

Istorii electorale În ce țară constituția împarte numărul de locuri din parlament egal între creștini și musulmani? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce împărat autoproclamat a fost înlăturat de trupe militare aeropurtate franceze în 1979? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce răscoală populară l-a surprins pe președinte în vizită în SUA? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce revoluție din secolul XX a transformat peste noapte un regim teocratic într-o republică? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce țară europeană votează aproape exclusiv joia? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Șoferiță filmată conducând pe contrasens pe străzile din Constanța: „O domnișoară cu numere de B”

Urmărește-ne pe Google News